Qué es el 'caso Epstein', quiénes aparecen en la lista de implicados y por qué Donald Trump está relacionado

El empresario Jeffrey Epstein en una imagen de archivo. New York Post

Una fue violada en una mansión de Palm Beach el día de su 16º cumpleaños. Otra acudió a un supuesto curso para ser masajista y terminó desnuda sobre un millonario. A una tercera le prometieron ayuda para acceder a una prestigiosa universidad a cambio de relaciones que terminaron en abusos. Estos son sólo algunos de los relatos de varias de las menores que denunciaron a Jeffrey Epstein en lo que se considera como uno de los mayores escándalos de abuso y tráfico sexual de menores de las últimas décadas.

El multimillonario estadounidense fue el epicentro de una red de explotación sexual que operó durante años bajo la apariencia de filantropía y glamour. Epstein reclutaba a niñas y adolescentes, muchas de ellas en situación vulnerable, e incluso las incentivaba para captar a otras jóvenes, ampliando así la red.

La primera denuncia formal llegó en 2005, cuando los padres de una menor de 14 años acudieron a la policía de Palm Beach, Florida. La investigación destapó decenas de posibles víctimas y pruebas incriminatorias en la mansión de Epstein, incluidas imágenes de menores y cámaras ocultas.

Sin embargo, en 2008, un polémico acuerdo con la Fiscalía permitió a Epstein evitar cargos federales graves: se declaró culpable de delitos menores y cumplió apenas 13 meses de cárcel, además de ser inscrito como delincuente sexual.

Una década más tarde, ya en 2019, una investigación periodística del The Miami Herald reveló la magnitud del encubrimiento judicial y de la indulgencia del acuerdo, lo que provocó la dimisión de Alexander Acosta, fiscal responsable del pacto de 2008 y en ese momento secretario de Trabajo del primer gobierno de Donald Trump.

Epstein fue arrestado de nuevo acusado de tráfico sexual de menores a nivel federal, aunque el caso se terminó cuando Epstein apareció muerto en su celda en agosto de 2019, en un aparente suicidio aún envuelto en la bruma de las dudas y las teorías de la conspiración.

A día de hoy hay decenas de denuncias presentadas a título individual o de forma colectiva por todo el territorio estadounidense. Aunque se desconoce con exactitud el número total de víctimas de Jeffrey Epstein, se conoce que al menos 150 jóvenes han recibido algún tipo de compensación. No han trascendido todas sus identidades, ya que muchas de las denuncias se presentaron bajo el pseudónimo de Jane Doe.

La lista Epstein

El caso ha recobrado actualidad tras denunciar Elon Musk en su guerra con el presidente de Estados Unidos que Donald Trump estaría incluido en la lista de personalidades que acudieron a las fiestas de Epstein en su casa de Palm Beach o en la isla del Caribe conocida como 'Orgy Island' o 'Pedophile Island'.

La conocida como Lista Epstein es una relación de las personas que acudieron a fiestas organizadas por Jeffrey Epstein o que, simplemente, mantuvieron en algún momento una relación social o profesional con el multimillonario. Por ello, aparecer en la misma no implica haber cometido algún delito, lo que no ha evitado el señalamiento público o las sospechas sobre el comportamiento de todos los nombres que ahí aparecen.

Todos los nombres relacionados con Epstein han aparecido en documentos judiciales, agendas, registros de vuelos o testimonios relacionados y entre ellos aparecen desde el expresidente Bill Clinton al príncipe Andrés del Reino Unido, pasando por Michael Jackson o Mick Jagger.

Otros de los nombres que aparecen en la lista son Alec Baldwin, Naomi Campbell, David Copperfield, Leonardo DiCaprio, Bruce Willis, George Lucas, Kevin Spacey, Stephen Hawking, Oprah Winfrey, Ted Kennedy, John Kerry, Dustin Hoffman, Sarah Ferguson o Robert F. Kennedy Jr.

Relación con Trump

Semana de la Moda de Nueva York, año 1998. Un Donald Trump de 52 años acude a una fiesta en el Kit Cat Club de Manhattan, donde el representante de modelos y amigo del magnate, Paolo Zampolli, se había comprometido a presentarle a una hermosa top model internacional.

Trump nunca llegó a conocerla. Nada más entrar al local, se quedó embobado mirando a una belleza de 28 años, natural de Eslovenia, llamada Melania Knauss. El flechazo fue mutuo, como confesó la propia Melania años más tarde, aunque no se lo puso fácil. “Sabía que era mujeriego”, reconoció a la revista People.

Hasta aquí la versión oficial.

Durante años, Epstein, entonces amigo del presidente, alardeó de haber sido él quien presentó a la pareja. Lo contó en diferentes foros con la intención de ganar influencia, especialmente después de que Trump ganara las presidenciales de 2016, según desvelaba el The New York Times.

Sea cierta o no la versión de Epstein, lo cierto es que desde la década de 1980 hasta principios los 2000, Trump y él fueron vecinos en Palm Beach y en Manhattan.

A los dos les gustaba el dinero, las fiestas, la vida social y ser vistos con mujeres jóvenes y hermosas. Es más, en 1992 Trump organizó un evento de chicas de calendario en su club de Mar-a-Lago y la lista de invitados, según The Times, incluyó a 28 jóvenes modelos y a un solo varón: Jeffrey Epstein.

“En esos días, si no conocías a Trump y no conocías a Epstein, no eras nadie”, comentó Alan Dershowitz, uno de los abogados del financiero en 2006.

La reapertura del caso en 2019 desvaneció cualquier relación entre Trump y el multimillonario, aunque ahora Elon Musk ha vuelto a abrir la caja de Pandora. No tanto por el hecho de relacionar a Trump con Epstein como por señalar que la lista completa de los implicados no ha visto la luz porque el actual presidente se encuentra en ella.

El 'caso Epstein', de hecho, permanece abierto en los tribunales, especialmente tras la condena de su colaboradora más cercana, Ghislaine Maxwell y podría abrirle otro frente judicial a Donald Trump tras los casos de Stormy Daniels o su condena por difamación y abuso sexual a la periodista E. Jean Carroll.