Trump acusa a China de haber violado totalmente el acuerdo con EEUU para la reducción de aranceles durante 90 días

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha acusado a China de haber violado el acuerdo que ambas potencias alcanzaron en su reunión de dos días en Suiza, los pasados 10 y 11 de mayo, por el que reducieron durante un periodo inicial de 90 días de una parte sustancial de los aranceles aplicados mutuamente.

Sin dar detalles sobre el presunto incumplimiento por parte de Pekín, el republicano explica en una publicación en su red social Truth Social que hace "dos semanas China corría un grave peligro económico".

"Los altísimos aranceles que impuse hicieron prácticamente imposible que China comerciara con el mercado estadounidense, que es, por mucho, el número uno del mundo. En efecto, abandonamos bruscamente las relaciones con China, y fue devastador para ellos", relata Trump.

Según su versión, los aranceles impuestos por la Administración Trump provocaron que muchas fábricas se vieron obligadas a cerrar en el gigante asiático y que incluso se desataran "disturbios civiles".

"Vi lo que estaba sucediendo y no me gustó. Llegué a un acuerdo rápido con China para salvarla de lo que creía que iba a ser una situación muy grave, y no quería que eso sucediera. Gracias a este acuerdo, todo se estabilizó rápidamente y China volvió a la normalidad", asegura.

Sin embargo, el republicano denuncia ahora que China ha violado "para sorpresa de algunos" totalmente su acuerdo con EEUU.

El pacto alcanzado en Suiza contemplaba que desde el 14 de mayo y durante un período inicial de 90 días, Estados Unidos suspendía los aranceles recíprocos implementados sobre las importaciones procedentes de China, que pasarán a estar gravadas en un 30% desde el actual 145%, mientras que China recortará las tarifas aplicadas a las importaciones desde EEUU al 10%, frente al actual 125%.

No obstante, seguía en vigor el arancel impuesto a principios de año por la Administración Trump del 20% a las importaciones chinas en represalia por el flujo de fentanilo.

Según el acuerdo, ambos países establecerían "un mecanismo para continuar las conversaciones sobre las relaciones económicas y comerciales", que estará encabezado por Bessent y por el viceprimer ministro de China, He Lifeng.

Sin embargo, el propio Bessent aseguró el jueves a Fox News que las conversaciones comerciales de Estados Unidos con China estaban "un poco estancadas" y para llegar a un acuerdo probablemente será necesaria la participación directa del presidente Trump y el presidente chino Xi Jinping.