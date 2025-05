Trump se abona a las teorías conspiranoicas y dice que el aumento del autismo se debe a "algo inducido artificialmente"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este jueves que el aumento de las tasas de autismo en el país debe de tener como origen factores artificiales o externos, dando pie de nuevo a teorías conspiranoicas no contrastadas relacionadas con este tipo de trastorno.



"Antes era 1 (caso) sobre 10.000 y ahora es 1 de 31 en el autismo, creo que es algo terrible. Tiene que ser algo externo, tiene que ser inducido artificialmente, tiene que serlo", ha afirmado Trump en un evento de la Comisión Make America Healthy Again (MAHA, Hagamos que Estados Unidos Vuelva a Ser Saludable), creada durante su nueva Administración.



Según un informe de abril de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la prevalencia del autismo en EEUU ha aumentado de 1 de cada 36 niños a 1 de cada 31 a los 8 años.



Sin embargo, no está claro a qué estudio se refería Trump con la estadística de "1 de cada 10.000", pues los CDC no tienen registros de antes del año 2000, cuando el autismo se presentaba en "1 de cada 150" niños.



Los expertos médicos y la comunidad científica han rechazado la definición de "epidemia" de autismo usada anteriormente por Trump y por el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr. -también presente en el evento de este jueves y que dijo en el pasado que el autismo lo causa una "toxina ambiental"-, y atribuyen la gran variación a que actualmente se cuenta con métodos de detección más avanzados y otros criterios de diagnóstico.



"No permitiremos que nuestro sistema de salud pública sea tomado por las mismas industrias que se supone deben supervisarlo. Por eso, exigimos respuestas, la gente las exige, y por eso estamos aquí", añadió Trump.



En la cita de este jueves, la Comisión MAHA presentó su nuevo informe, en el que señala a los alimentos ultraprocesados, las sustancias químicas ambientales, los hábitos de consumo digitales y a un exceso de medicación como "factores clave" que supuestamente estarían perjudicando la salud de los menores estadounidenses.



El documento, que consta de 69 páginas, insta también a un mayor escrutinio de las vacunas infantiles (que anteriormente Kennedy Jr. ha repetido que podían provocar autismo, y Trump no lo negó), a ocho tipos de colorantes, otros aditivos alimentarios y a los pesticidas, sin aportar pruebas científicas que los vinculen con esta enfermedad, el TDAH (Trastorno por déficit de atención con hiperactividad) o la obesidad.



El informe también incluye múltiples comparaciones con los estándares dietéticos europeos y critica el suministro de alimentos estadounidense por su excesiva dependencia de estos colorantes y aditivos; por lo que Trump pidió a las empresas de alimentos que vayan reduciendo gradualmente su utilización.