La nueva arma del miedo de Trump es una app para 'autodeportarse': "No la recomiendo, es una trampa"

La administración de Donald Trump ha dado un nuevo giro a su política migratoria con la transformación de una aplicación móvil, originalmente diseñada para gestionar citas de asilo, en una herramienta para facilitar la salida voluntaria de migrantes indocumentados que ya se encuentran en Estados Unidos.

Bajo el nombre de CBP Home, la plataforma permite a los migrantes notificar su "intención de salida", una opción que, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), evitaría "consecuencias más severas" en caso de una deportación forzosa.

Desde la Casa Blanca insisten en que los migrantes indocumentados deberían abandonar el país por su cuenta antes de ser arrestados y deportados. Esta medida se enmarca en la estrategia del Gobierno para endurecer el sistema migratorio, que incluye la promesa de detenciones masivas.

La aplicación CBP Home permite a los extranjeros que se encuentran en el país ilegalmente informar por sí mismos su "intención de salir."



O contáctenos a: CBPHome@cbp.dhs.gov pic.twitter.com/l1tof3lkeo — CBP (@CBP) March 13, 2025

De puerta de entrada a salida forzosa

La aplicación, inicialmente conocida como CBP One, fue lanzada en 2020 para permitir que los solicitantes de asilo concertaran citas en los puertos de entrada. Durante la administración Biden, se amplió su uso con el objetivo de reducir las detenciones en la frontera y ofrecer una alternativa segura a quienes emprendían peligrosos trayectos hacia los Estados Unidos.

Sin embargo, la nueva versión de la app reconfigura su función de forma radical. Ahora, sirve para que los migrantes se identifiquen, foto incluida, y declaren su intención de abandonar el país. La secretaria de Seguridad Nacional estadounidense, Kristi Noem, ha defendido la medida asegurando que quienes se ‘autodeporten’ mediante la aplicación "podrán volver legalmente en el futuro y vivir el sueño americano". A lo que ha añadido una amenaza, "si no lo hacen, los encontraremos, los deportaremos y no volverán nunca".

Para completar el proceso, los migrantes deben subir una serie en la que se les reconozca claramente y responder si cuentan con "suficiente dinero para salir de Estados Unidos" y si disponen de "un pasaporte válido y vigente del país de origen", ha explicado Noem.

El Gobierno ha anunciado, además, la creación de un registro nacional para migrantes indocumentados. Aquellos que no se inscriban podrían enfrentar sanciones penales. La medida obliga a los mayores de 14 años a proporcionar su dirección y sus huellas dactilares a las autoridades estadounidenses.

No obstante, expertos advierten que el sistema podría presentar graves problemas de implementación y desafíos legales. Desde la Coalición para los Derechos de los Inmigrantes de Colorado (CIRC, por sus siglas en inglés) ponen en entredicho la voluntad de colaboración de la que habla el gobierno de Trump.

“Honestamente, es ridículo, una trampa, se aprovechan del miedo de la gente... Nosotros no podemos recomendar a ningún inmigrante en situación irregular que rellene datos personales en una aplicación como esta... es regalarle pistas al Servicio de Inmigración. Nuestra recomendación es que, si alguno quiere usar la aplicación, lo hable antes con un abogado”, explica Raquel Lane-Arellano, la portavoz de la asociación.

También quedan algunas dudas en el aire como qué pasaría si un inmigrante que quiere ‘autodeportarse’ no cuenta con los medios económicos necesarios o tiene su pasaporte caducado. Ante circunstancias de ese tipo, el Gobierno Federal todavía no ha dado ninguna solución.

Impacto en las comunidades migrantes

La introducción de CBP Home y las medidas asociadas, como bien comenta Raquel, han generado incertidumbre en las comunidades migrantes. Muchos temen que la aplicación sea una herramienta más para intensificar las deportaciones y que no ofrezca realmente una vía segura para la salida voluntaria. También se teme que la creación de un registro nacional de migrantes indocumentados sea utilizado para aumentar la vigilancia y las redadas en zonas con alta población latina.

María es una migrante nicaragüense que lleva 15 años en Denver trabajando en el servicio doméstico, y ahora expresa su escepticismo: "Primero dijo que solo perseguía a los migrantes con antecedentes y pasó por nuestros barrios puerta por puerta deportando a todo el mundo. Nuestros hijos han tenido que aprenderse números de teléfono de abogados por si un día no volvemos a casa, y ahora dice que si queremos poder tener alguna posibilidad de regresar a Estados Unidos, donde tenemos nuestra vida, debemos ‘autodeportarnos’... pero ¿cómo vamos a creer una sola palabra de lo que dice? Solo es un engaño más y una manera de meternos miedo".

María nos cuenta que desde que la noticia se hizo pública, se ha convertido en el tema de conversación más recurrente entre los vecinos y amigos. “La verdad es que no conozco a nadie que vaya a descargarse la aplicación para ‘autodeportarse’. Lo que parece que no entienden desde el Gobierno es que nosotros pagamos impuestos, trabajamos, tenemos nuestras casas y a nuestras familias. ¿Cómo vamos a querer irnos? Lo que queremos es una forma de legalizarlos que no pase por esperar a que nuestros hijos cumplan 21 años o a casarnos con un americano”, explica indignada.

Testimonios como el de María reflejan la desconfianza y la tensión que generan estas nuevas medidas dentro de la comunidad migrante. Mientras la administración Trump insiste en que la ‘autodeportación’ podría facilitar un eventual regreso legal, sin explicar cómo, muchos indocumentados temen que solo sea otra estrategia para forzarlos a salir sin ninguna garantía de poder volver.