El acusado del intento de asesinato de Trump se ofrece a rendirse en Gaza y ser rehén de Hamás para "conseguir la paz"

Ryan Wesley Routh, el hombre acusado de intentar acabar con la vida del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un campo de golf en Florida el pasado 15 de septiembre cuando era candidato, se ha ofrecido a ser un rehén del grupo terrorista Hamás en aras de restablecer la paz.

Routh plantea esta propuesta en una carta mecanografiada de dos páginas que escribió semanas atrás, mientras permanece recluido en una prisión federal en Miami, y difundida este lunes por los medios estadounidenses.

“¿Me acompañarás a Gaza y te entregarás a Hamás a cambio de una vida como rehén, por favor? ¿Me ayudarás a detener la matanza de niños y familias inocentes ofreciéndote a reiniciar el proceso de paz y poner fin a esta guerra?”, comienza la misiva del detenido, de 58 años, cuya autenticidad ha sido confirmada por su propia hija, Sara Routh, al diario New York Post.

La carta de dos páginas escrita por Ryan Wesley Routh en prisión, en la que se ofrece ser rehén de Hamás. Redes sociales

Routh subraya en la extensa carta, en la que además muestra su admiración por Alexander Hamilton, uno de los "padres fundadores" de EEUU, que él y otros podrían tomar el lugar de los rehenes israelíes en poder de Hamás desde los ataques del 7 de octubre de 2023 y de esta forma poner fin al conflicto armado.

También se compara con George Bailey, el banquero de buen corazón interpretado por James Stewart en Qué bello es vivir, el clásico navideño de Frank Capra de 1946. "Deseo un mundo en el que siempre demos más de lo que recibimos y no nos importe el dinero ni los bienes materiales, pero no deseo que nuestros vecinos pasen apuros en todo el mundo. Me siento como George Bailey, preguntándome si hay apoyo y valor en el honor, la dignidad, la rectitud, la mansedumbre, la modestia, el altruismo, la magnanimidad, la empatía, la bondad, el cuidado y el sacrificio".

El pasado 30 de septiembre, Routh se declaró no culpable de los cinco cargos que afronta, entre ellos intento de asesinato de un importante candidato presidencial, posesión de un arma de fuego para promover un delito violento y agresión a un funcionario federal.

El juicio ccomenzará el 8 de septiembre de este año, luego de que la jueza encargada del caso aceptara la petición de la defensa de aplazar el comienzo del proceso judicial, previsto inicialmente para este 10 de febrero.

Con antecedentes y exvotante de Trump

El hombre fue detenido el pasado 15 de septiembre en un campo de golf de Florida propiedad de Trump, donde un agente del Servicio Secreto lo descubrió armado con un rifle semiautomático escondido detrás de una fila de arbustos.

El agente disparó al sospechoso, quien huyó de la escena sin haber disparado su arma en ningún momento, de acuerdo con la Fiscalía. Routh fue detenido por policías locales mientras conducía un vehículo rumbo al norte a través de una carretera interestatal.

Ryan Wesley Routh, el detenido por el intento de asesinato de Trump.

Wesley Routh, trabajador de la construcción de 58 años y votante de Trump en 2016, cuenta con numerosos antecedentes. Ya fue detenido en 2002 tras atrincherarse con un arma durante horas en un negocio de Greensboro. También fue detenido por robos, atropello y fuga tras estar implicado en un accidente de tráfico y por posesión de una ametralladora completamente automática.

Tiene también varias demandas por no pagar impuestos y de contratistas y clientes contra una empresa de construcción de la que él formaba parte. De hecho, en 2018 creó su propia constructora en Hawái especializada en viviendas de bajo coste.

Ryan W. Routh, fue visto durante una manifestación exigiendo la asistencia del presidente de China para organizar un proceso de extracción para los civiles y militares ucranianos del asedio de Azovstal en Mariúpol. Reuters

Sus redes sociales, que ya han sido borradas, son una amalgama muy difusa de su ideología. Si bien fue votante de Trump en 2016, varios mensajes fechados en 2020 comienzan a mostrar su decepción con el republicano.

"Aunque fuiste mi elección en 2016, yo y el mundo esperábamos que el presidente Trump fuera diferente y mejor que el candidato pero todos nos sentimos muy decepcionados y parece que estás empeorando y degenerando. Me alegraré cuando te vayas", escribió.

Además, y según datos de la Junta Electoral de Estado de Carolina del Norte, votó este año en las primarias demócratas. También donó 100 dólares a la campaña del partido de Joe Biden y Kamala Harris.

Wesley Routh, que planeó matar a Trump con una AK-47 mientras jugaba al golf en Florida, también publicó en X varios mensajes sobre el primer intento de asesinato del republicano en un mitin de julio en Pensilvania que muestran un cambio en su ideología.

Routh etiquetó a Biden y Harris alentándolos a visitar a los heridos del tiroteo. "Usted y Biden deberían visitar a las personas heridas en el hospital en el mitin de Trump e ir al funeral del asesinado. Trump nunca hará nada por ellos", escribió.

Obsesionado con la guerra de Ucrania

Además, estaba obsesionado con la guerra de Ucrania con mensajes en redes sociales en los que instaba a voluntarios de todo el mundo a alistarse para combatir en favor de Kiev y "quemar el Kremlin hasta los cimientos". De hecho, llegó a viajar hasta allí en 2022 para participar en el refuerzo de guerra a pesar de que no tenía experiencia militar.

Ryan Wesley Routh viajó a Ucrania para trabajar como reclutador de combatientes extranjeros. GoFundMe

En 2023 utilizó su perfil de Facebook para alentar a los extranjeros a luchar en la guerra e intentó reclutar a soldados afganos huidos del régimen talibán llegándose a presentar como un enlace extraoficial del Gobierno ucraniano.

"Soldados afganos. Ucrania está interesada en 3.000 soldados, por lo que necesito que cada soldado que tenga pasaporte me envíe una copia del suyo para enviarlo a Ucrania", escribió en una de esas publicaciones, que se publicó en inglés y pastún.

En otros mensajes, invita a Kim Jong-un a visitar Hawái, o sugiere que puede enviar miles de soldados afganos “entrenados por la OTAN” a Haití para resolver los problemas de seguridad en el país caribeño.