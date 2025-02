Lara Trump, la primera pariente de un presidente de EEUU en presentar un programa de televisión: lo hará en Fox News

En las últimas semanas, el presidente estadounidense Donald Trump ha persuadido a varios presentadores y comentaristas de Fox News —la cadena controlada por Rupert Murdoch— para que abandonen el canal y se unan a su Gobierno. Es el caso, entre otros, de Pete Hegseth, actual secretario de Defensa.

Ahora, sin embargo, los movimientos van en sentido inverso y será Trump quien se una a Fox News. En concreto, según informa el New York Times (NYT), Lara Trump, la nuera del presidente y ex copresidenta del Partido Republicano, estará al frente de un nuevo programa de fin de semana que aún no ha sido anunciado oficialmente.

Será así la primera vez que un pariente cercano de un presidente en funciones presente un programa en un importante canal de noticias de televisión, ya que, hasta la fecha, Trump y sus familiares han aparecido en la pequeña pantalla, pero únicamente como invitados.

De acuerdo con el periódico estadounidense, el programa —My View with Lara Trump— se emitirá los sábados a las nueve de la noche, hora del este de Estados Unidos, e incluirá una mezcla de análisis y entrevistas con figuras influyentes.

La cadena describe el programa como centrado en "el regreso del sentido común a todos los rincones de la vida estadounidense", haciendo eco de una expresión que la Administración Trump ha empleado con frecuencia.