Trump siembra dudas sobre la "imparcialidad" de la cadena ABC antes del debate con Kamala Harris

El expresidente estadounidense y candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, ha intentado sembrar dudas este miércoles sobre la "imparcialidad" del canal ABC antes de su primer debate con la vicepresidenta y aspirante demócrata, Kamala Harris, pese a haber aceptado sus condiciones previamente.

En una entrevista en Fox News con el presentador Sean Hannity, Trump dijo que ABC es "el peor canal en términos de imparcialidad", tildó su labor informativa de "deshonesta", insultó a uno de sus periodistas y aseguró que Harris "va a obtener las preguntas por adelantado" gracias a sus contactos, según recoge Efe.

Esta tarde, ABC publicó las normas del debate del 10 de septiembre, aceptadas por ambas campañas, y en las que se indica expresamente que ni los candidatos ni sus trabajadores recibirán por adelantado los temas o preguntas que les plantearán los moderadores, entre otras cosas.

El programa de Fox News, de formato 'townhall', con preguntas del público que serán emitidas este jueves, tuvo lugar en el estado clave de Pensilvania, donde ambas campañas se afanan estos días por ganarse a los electores, ya que pronto se pondrá en marcha el voto anticipado de cara a las elecciones del 5 de noviembre.

En ese sentido, Trump abordó un tema importante en este estado: el fracking (fracturación hidráulica para la extracción de gas natural no convencional), aludiendo al cambio de posicionamiento de Harris, que dijo en 2019 que vetaría esta práctica pero durante su campaña ha rectificado y negado que vaya a vetarla.

"Si ella gana, no van a tener fracking en Pensilvania. Ustedes tienen 500.000 trabajos, piénsenlo, es su mayor negocio, y la mayoría de sus ingresos vienen del fracking, y van a tener a alguien que no lo permita. No pueden arriesgarse, no tienen elección: deben votarme a mí aunque no les guste", arengó.

Trump usó argumentos recurrentes, como la asociación entre "inmigrantes ilegales" y violencia, y repitió las cifras infundadas de 20 millones de inmigrantes indocumentados supuestamente llegados de prisiones y manicomios extranjeros al país para prometer de nuevo una deportación masiva si gana las elecciones.