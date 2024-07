El 'verano brat' de Kamala Harris: cómo los memes de la generación Z la podrían catapultar a la presidencia

Kamala Harris aún no es la candidata oficial del Partido Demócrata a la presidencia, pero su estatus en Internet ya está claro: es un meme. En el último testimonio de su presencia viral entre la generación Z, la sensación del pop británico Charli XCX la mencionó en un tuit de fin de semana en el que llamaba 'brat' a la vicepresidenta, en referencia al 'brat summer' (verano de niñata) que promociona en su último disco.

Charli XCX reconocía así algo que ya había hecho furor en Internet, donde los memes virales mostraban vídeos de Harris bailando y bromeando contra los temas de Charli XCX. La campaña de Harris está aprovechando el tirón. Poco después de que la artista tuiteara "kamala IS brat" el domingo por la noche, la vicepresidenta estadounidense adoptó la estética verde lima del disco para su cuenta "Kamala HQ". "Brat", ha explicado la cantante, es "esa chica que es un poco desordenada y a la que le gusta salir de fiesta y que a veces dice cosas tontas, que se siente ella misma pero que luego tiene una crisis nerviosa.... Es brat, eres brat, eso es brat".

Harris es consciente de que la generación Z y la millennial son grandes canteras de votantes. Y, según escribe Sarah Churchwell para el Financial Times, los memes y remixes de canciones pop con sus frases más virales han "transformado rápidamente los esfuerzos de la derecha por avergonzar a Harris por su risa y sus citas extravagantes". La efervescencia con la que circula este contenido grassroots -creado por los usuarios y no producto de ninguna campaña de promoción- contrasta no sólo con el rival republicano Donald Trump, de 78 años, sino también con el jefe de Harris, el presidente Joe Biden, de 81 años, que abandonó la carrera el fin de semana pasado y apoyó a su vicepresidenta como su sustituta.

kamala IS brat — Charli (@charli_xcx) July 22, 2024

La moda de las "niñatas" se une a otro meme viral de Harris: el audio de un discurso de 2023 que, si hace un año salió a la luz entre comentarios de burla hacia la poca seriedad de la vicepresidenta, ahora la generación Z se abandera de él como la máxima de una candidata a la presidencia que es también un icono del pop. En el vídeo, Harris pregunta, citando algo que le decía su madre de pequeña: "¿Creéis que os acabáis de caer de un cocotero?". Acto seguido ríe, y luego procede a su argumento: "Existes en el contexto de todo lo que vives y de lo que vino antes de ti".

En TikTok, Twitter e Instagram, toda una generación de usuarios de redes sociales ha adoptado el emoji del coco como símbolo oficioso de la campaña de Harris. Los usuarios de TikTok han utilizado el sonido del discurso del "cocotero" en al menos 3.000 vídeos.

La pertenencia de Harris a Alpha Kappa Alpha -la primera hermandad universitaria negra- en la Universidad Howard de Washington también está provocando un compromiso viral en Internet. "Escuchando a la oposición sabiendo que tenemos 22.190.813 miembros en el D9 abt (sic) para votar por Kamala", dice un vídeo en TikTok en el que aparecen dos mujeres, una de ellas vestida con los colores rosa y verde de la AKA. D9 se refiere a un grupo de nueve fraternidades y hermandades históricamente negras.

Sin duda, Harris también tiene su cuota de haters en Internet. Sus detractores están haciendo esfuerzos por contrarrestar el entusiasmo que hay en torno a la vicepresidenta. Varias cuentas se dedican a hacer compilaciones de su bulliciosa risa, sobre todo después de que el propio Trump se refiriera a ella como "Laffin' Kamala" (La Kamala que ríe).

Los votantes más jóvenes, que votan mayoritariamente a los demócratas, se habían mostrado hasta ahora poco entusiasmados con una carrera presidencial entre Biden y Trump, de 78 años. "Es muy difícil entender a la generación Z a menos que seas de la generación Z", dijo Chris Mowrey, un demócrata influyente en las redes sociales con 340.000 seguidores en TikTok, a Reuters, refiriéndose a la generación nacida entre 1997 y 2012. Los momentos de Internet pueden trasladarse a las urnas, añadió Mowrey: "Los votantes jóvenes votan mucho más basándose solamente en la personalidad y, en plan... en las vibraciones". Y Kamala tiene de eso.