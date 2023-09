Así es 'California Forever', la ciudad burbuja en la que magnates de Silicon Valley han invertido 900M

Tener una cuenta corriente plagada de ceros permite hacer muchas cosas. De hecho, con dinero se puede soñar en grande y conseguir casi todo en la vida. Incluso crear una ciudad. Ese fue el proyecto que se le ocurrió al conocido DJ Randy Williams, quien decidió crear Slowjamastan. Una idea que podía parecer peregrina, pero que al parecer está ganando muchos adeptos en Estados Unidos.

Recientemente se ha conocido que hace unos años nació un proyecto secreto en el país americano. Se trata de la creación de una ciudad futurista y perfecta a base de millones de dólares. Esta idea se encuentra encabezada por Jan Sramek, quien en sus orígenes era conocido como el chico de oro de las finanzas.

Sin embargo, decidió mudarse a California hace una década buscando nuevas metas y así fue como nació su proyecto, 'California Forever', esa ciudad creada a golpe de talonario y basada en el avance de las tecnologías. Por ello, decidió buscar financiación y seguidores en el sitio perfecto para promocionar su proyecto: Silicon Valley.

¿Qué es 'California Forever'?

Jan Sramek se mudó a California hace algo más de una década. Allí cultivó una de sus mayores aficiones: la pesca. Frecuentaba la zona del delta de Sacramento, en el condado de Solano. Tanto se enamoró de esta pequeña región de la bahía de San Francisco que decidió allí edificar su gran proyecto secreto.

Comprarse una simple casa no es cosa de millonarios. Por ello, Jan decidió que lo mejor iba a ser intentar fundar su propia ciudad. En su cabeza estaba crear una réplica de Zúrich, pero actualizada casi al siglo XXII. Este proyecto arrancó en el año 2017 tras fundar la compañía Flannery Associates.

A través de esta empresa, Jan consiguió captar a varios millonarios de Silicon Valley, el área donde se concentran las sedes de muchas compañías emergentes y globales de tecnología como Apple, Facebook o Google. Gracias al dinero que estos magnates aportaban, ricos a los que cautivó con sus ideas, pudo dirigir la compra de muchos terrenos.

Entre este grupo de millonarios estaban nombres tan ilustres como la filántropa Laurene Powell Jobs, el cofundador de LinkedIn, Reid Hoffman, el capitalista de riesgo Marc Andreessen o el CEO de la plataforma de pagos rápidos Stripe, Patrick Collison.

El objetivo de todas estas inversiones fue crear una gran ciudad que sería una burbuja que se aislara de los ruidos del mundo y en la que todo fuera felicidad. Hasta el momento, ya se han invertido más de 900 millones de dólares y se han comprado más de 200 kilómetros cuadrados. Por ello, Jan es el mayor terrateniente de Estados Unidos. Su nueva Zúrich se ponía en marcha.

¿Cómo se descubrió el proyecto de 'California Forever'?

A pesar de que el proyecto lleva más de un lustro en marcha, se ha mantenido en secreto hasta hace unos días, cuando el propio Jan Sramek lo ha desvelado a través del portal web de 'California Forever'. Es ahí donde se explican los avances de la nueva ciudad que se pretende fundar a partir de una lluvia de millones llegadas desde Silicon Valley principalmente.

De hecho, según afirman, algunos vecinos de Collinsville, una ciudad ubicada en el condado de Madison en el estado estadounidense de Illinois de unos 25.000 habitantes, ya habrían empezado los trámites para mudarse después de que el municipio quedara muy dañado por culpa de un incendio.

El proyecto de 'California Forever' pretende conseguir la creación de una ciudad del mundo más "transitable, habitable y sostenible". Jan Sramek quiere fundar una gran urbe "con empleos locales bien remunerados, granjas solares, espacios abiertos, buenas escuelas, con seguridad pública, sin personas carentes de techo y eficientes infraestructuras de servicios para agua, transporte y protección de fuegos forestales".

El proyecto de la ciudad de 'California Forever'

A pesar de que el proyecto de esta nueva ciudad ha dado pasos hacia delante, hay quienes se muestran reacios a su crecimiento. Son los alcaldes de las zonas cercanas, quienes no apuestan por la creación de una "ciudad para la élite". Uno de ellos decía lo siguiente en declaraciones a The New York Times, medio que ha estado detrás de la salida a la luz de este proyecto.

"No me puedo imaginar que los supervisores permitan una cosa así, me sorprende que gente tan inteligente pierda su tiempo y su dinero en este esfuerzo", aseguraba Robert McConell, alcalde de Vallejo.

¿Quién es Jan Sramek?

Jan Sramek es una persona que tiene un control absoluto sobre muchos negocios. En el año 2011 decidió dejar su vida tal y cómo la había estructurado hasta entonces. Era una de las personas más importantes del banco de inversiones Goldman Sachs a pesar de su juventud, ya que desde sus inicios fue un niño prodigio.

Además de su talento, tiene una enorme capacidad de persuasión, la cual está potenciada también por la fama que se ha labrado. Gracias a eso consiguió convencer a una gran cantidad de magnates procedentes de Silicon Valley para un proyecto que a priori parecía imposible.

En los últimos tiempos, ya ha llevado a cabo importantes reuniones con dirigentes políticos claves para que intenten sumarse a su proyecto. Muchos de estos rostros habían pasado mucho tiempo tratando de saber quién estaba detrás del proyecto 'California Forever'. Ahora, ya no opera a sus espaldas, sino que les intenta convencer de la viabilidad de su sueño para crear su propia Zúrich del futuro.

