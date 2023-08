Joe Biden admite en privado que se siente "cansado" a un año de las elecciones en EEUU

En medio del debate sobre si los 80 años de Joe Biden son demasiados para ser presidente de la primera potencia mundial, el mandatario estadounidense admite en privado que se siente "cansado".

En el libro The Last Politician: Inside Joe Biden's White House and the Struggle for America's Future, de Franklin Foer y que sale a la venta el próximo 5 de septiembre en Estados Unidos, se describe que Biden apenas convocaba reuniones antes de las 10 de la mañana. También se resalta que era raro que Biden asistiera a eventos públicos que se celebraban por la mañana muy temprano.

"En privado, ocasionalmente admitía que estaba cansado", cuenta Foer en su libro. No cita fuentes, pero según la editorial Penguin Random House el autor ha tenido un acceso privilegiado al "círculo cercano" del presidente y a los "consejeros que le han rodeado durante décadas".

En el libro se destacan varios episodios de la época de Biden durante su mandato. Entre ellos, por ejemplo, la retirada de las tropas de Afganistán.

La edad de Biden ha sido cuestión de debate desde que se presentara a las elecciones presidenciales de 2020 para enfrentarse a Donald Trump. Con 77 años, Biden ganó, convirtiéndose así en el candidato más mayor en ser elegido como mandatario de la primera potencial mundial.

Si el presidente estadounidense sale reelegido en los comicios de 2024 y termina su mandato de cuatro años, saldría de la Casa Blanca con 86 años. Los republicanos han centrado muchas de sus críticas y argumentos en la edad de Biden, pero la realidad es que Donald Trump, favorito para la candidatura republicana en 2024, tampoco es mucho más joven. El millonario y expresidente tiene 77 años.

Sigue los temas que te interesan