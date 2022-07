"No quiero decir que las elecciones han acabado": el vídeo de Trump tras el asalto al Capitolio

"No quiero decir que las elecciones ya se han acabado". La frase es de Donald Trump y es parte de un conjunto de tomas falsas de un discurso que se ha grabado el día después del asalto al Capitolio y que fue reproducido este jueves, en la última sesión del Comité de Investigación del Congreso.

Las imágenes muestran a Donald Trump intentando pronunciar el discurso, equivocándose, con muchas quejas y negándose a decir algunas de las frases.

"Me gustaría comenzar por abordar el atroz ataque de ayer", empieza por decir Trump, "Y a los que violasteis la ley, os diré que lo pagaréis. No representáis a nuestro movimiento, no representáis a nuestro país. Y si violasteis la ley…". Trump hace una pausa por primera vez en el discurso, mueve la cabeza contrariado y se niega: "No puedo decir eso. No voy a hacerlo, ya he dicho 'lo pagaréis'...".

El expresidente de Estados Unidos retoma el discurso, pero se detiene al poco de volver a empezar. "Pero estas elecciones ya se han acabado. El Congreso ha certificado los resultados", dice para señalar, acto seguido, que no quiere pronunciar esas palabras. "No quiero decir que las elecciones ya se han acabado. Sólo quiero decir que el Congreso certificó los resultados sin decir que las elecciones han acabado, ¿de acuerdo?", pregunta.

Fuera de plano se escucha a Ivanka Trump, su hija, dando algunas indicaciones, mientras Trump golpea el atril con el puño antes de volver a empezar. "Mi único objetivo era garantizar la integridad de la votación", dice tras volver a enfadarse al no conseguir pronunciar una frase.

El video, nunca antes visto, ha sido transmitido en una pantalla gigante en el Congreso en la novena sesión de la Comisión de investigación que señaló a Trump una vez más, diciendo que "era la única persona que podría haber hecho algo para detener el asalto al Capitolio" y, sin embargo, "decidió no hacer nada" más que ver la tele y escribir tuits.

Más de un año después del asalto, Trump continúa con su mentira de que las elecciones estuvieron sujetas a un fraude electoral a gran escala y sugiere que pronto anunciará una nueva candidatura a la presidencia. Todavía podría enfrentar cargos judiciales por responsabilidad en los eventos del 6 de enero.

