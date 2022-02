Estados Unidos da por iniciada la "invasión" y teme que Putin quiera apropiarse de Ucrania

"El reconocimiento por parte de Putin de Donetsk y Lugansk es el comienzo de una invasión rusa de Ucrania que ha sido autorizada por la Duma" y supone "una violación flagrante de las leyes internacionales". Son palabras del presidente de Estados Unidos (EEUU) durante la rueda de prensa que ha ofrecido este martes desde la Casa Blanca.

Y esas palabras son muy reveladoras porque demuestran que Washington da por iniciada la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Sin embargo, la estrategia de EEUU, la Unión Europea (UE) y la OTAN no es la de pelear contra el Ejército ruso sino la de "defenderse".

Biden ha anunciado sanciones contra Rusia y la transferencia de soldados estadounidenses a los países bálticos -Estonia, Letonia y Lituania-, en respuesta al "comienzo de la invasión rusa a Ucrania".

Tropas estadounidenses desplegadas en Polonia, a seis kilómetros de la frontera con Ucrania. Reuters

El mandatario estadounidense ha autorizado el traslado de soldados y equipamiento militar, que ya se encuentra en bases europeas, a las naciones bálticas, pero no ha querido ofrecer los datos exactos.

"Déjenme ser claro, son movimientos totalmente defensivos por nuestra parte, no tenemos ninguna intención de luchar contra Rusia", indicó Biden, quien destacó que EEUU y sus aliados defenderán "cada pulgada del territorio de la OTAN" en caso de agresión.

Además, ha detallado que en los últimos meses Washington se ha coordinado con los socios de la OTAN y de Europa para preparar su respuesta a a Moscú.

Sanciones

El líder estadounidense ha unido a las medidas adoptadas por los aliados de la UE, y ha informado del "primer tramo de sanciones para imponer costes a Rusia y responder a sus acciones".

"Estamos aplicando sanciones completamente bloqueadoras de las dos grandes instituciones financieras rusas, el VEB (uno de los mayores bancos de inversión y desarrollo) y su banco militar", apuntó el presidente de EEUU.

Asimismo, Washington va a implementar "sanciones globales sobre la deuda soberana rusa": "Significa que hemos apartado al Gobierno ruso de la financiación occidental", aclaró Biden.

El presidente de EEUU, Joe Biden, al término de su rueda de prensa en la Casa Blanca. Reuters

En ese sentido, explicó que Moscú ya no podrá conseguir fondos desde Occidente ni comerciar con su nueva deuda en los mercados de los aliados de EEUU.

Además, a partir de este mismo miércoles, Biden apuntó que su país impondrá sanciones a las élites rusas y sus familiares, ya que, aseguró, forman parte de "los juegos corruptos del Kremlin", y no descartó ampliar este castigo si Rusia "sigue con su agresión a Ucrania".

El Parlamento ruso formalizó este martes el reconocimiento de la independencia de las repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania, y autorizó el envío de tropas rusas al Donbás, menos de 24 horas después de que Putin lo hiciera.

"¿Quién en el nombre del Señor piensa que Putin tiene el derecho a declarar nuevos países en un territorio que pertenece a su vecino? Esta es una violación flagrante de la ley internacional y exige una respuesta firme de la comunidad internacional", zanjó Biden.

Invasión amplia

El problema no es sólo que Putin haya desplegado sus tropas en los territorios prorrusos de Donetsk y Lugansk. Si nos alejamos e intentamos ver con cierta perspectiva el paisaje que se presenta ante nosotros, todo indica que este no es más que un primer movimiento del Kremlin, pero vendrán muchos más. Medios internacionales como The Washington Post temen que la verdadera intención de Putin sea llevar a cabo una invasión mucho más profunda y extensa de Ucrania.

Biden concluyó su intervención dejando una puerta abierta a la diplomacia, pero lo dijo con poco convencimiento. Si de verdad estamos asistiendo al "inicio de la invasión" por usar las propias palabras del mandatario, eso quiere decir que estamos al inicio de la guerra. Hemos pasado de enviar tropas para "disuadir" a Rusia a desplegarlas para la "defensa" de Ucrania.

La retórica de ambas partes está cambiando. Cada vez se habla menos de diplomacia y más de sanciones. Biden incluso reconoció que la aplicación de esas sanciones tendrá repercusiones en la economía estadounidense. Se habla de esfuerzos, de apoyo y defensa de Ucrania. Cada vez queda menos para pasar de las palabras a los hechos. Cada vez queda menos para declarar oficial la guerra.

Sigue los temas que te interesan