Desestiman la acusación contra Bannon por fraude en el muro de México tras el indulto de Trump

El que fuera asesor principal y estratega del ex presidente de Estados Unidos Donald Trump, Steve Bannon, ganó el martes la desestimación de una acusación formal que lo acusaba de defraudar a los donantes a un fondo para construir un muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.

Trump otorgó el indulto a Bannon en su última decisión en el cargo, horas antes de que le sucedisese el demócrata Joe Biden.

El proceso se ha alargado por este punto: el sistema judicial debía decidir cómo manejar su indulto mientras los casos penales relacionados seguían sin resolverse.

El pasado agosto, Bannon, de 67 años, fue detenido por defraudar cientos de miles de dólares a donantes de fondos para la construcción del muro en la frontera con México. Pasó unas horas entre rejas y quedó en libertad tras abonar 5 millones de dólares de fianza.

Los funcionarios de la Casa Blanca desaconsejaban al presidente este indulto. Bannon fue uno de los pocos hombres de peso que en las últimas semanas ayudó a inflar la tesis del fraude electoral que terminaron con el asalto al Capitolio, y Trump decidió premiarlo.

Jueza y fiscales

Los fiscales argumentaron durante el procedimiento que en lugar de desestimar la acusación, la jueza debería simplemente retirársela a Bannon como uno de los cuatro acusados. Estos habían sido acusados en relación con el presunto desvío de cientos de miles de dólares de la campaña de financiación colectiva del proyecto We Build the Wall.

Pero la jueza federal de distrito Analisa Torres, citando ejemplos de otros casos que fueron desestimados luego de un indulto presidencial, concedió la solicitud de Bannon, diciendo en un fallo de siete páginas que el indulto de Trump era válido y que "la desestimación de la acusación es el curso correcto".

Para los fiscales, que el indulto al asesor de Trump "habla por sí mismo" del papel de Bannon en el caso. “Si no hay culpa, no hay motivo para el perdón. … Una parte es absuelta por inocencia; es indultado por favor ”, explico la jueza en su fallo.

"Emocionado"

Bannon se mostró "emocionado" con la desestimación de la acusación, explicó su abogado Robert Costello a los medios después de hablar con él.

"Hemos conseguido el resultado correcto", dijo Costello, refiriéndose al juez. "Un perdón no reescribe la historia, pero en este caso, se trata de una persona que se presume inocente por la Constitución de los Estados Unidos y cuya declaración fue no culpable".

Lo que todavía no está claro es que pasará con el resto del proceso. Todavía hay otras tres personas acusadas que no recibieron indulto alguno, y no está clara si la situación de Bannon les puede ayudar o no mientras dura su defensa.

Entre los acusados se encuentra Brian Kolfage, un veterano de la Fuerza Aérea y triple amputado que dirigió la campaña We Build the Wall.

"No tengo nada que decir sobre la situación", dijo el abogado de Kolfage, Harvey Steinberg, en una entrevista. "Está completamente fuera de nuestras manos y dentro de la discreción del Poder Ejecutivo".

Bannon, de 67 años, defendió el populismo de derecha de la camapaña America First y la feroz oposición a la inmigración que se convirtió en el sello distintivo de la presidencia de Trump.