Biden reconoce por primera vez en EEUU el genocidio armenio y eleva la tensión con Turquía

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha calificado este sábado como "genocidio" la matanza de 1,5 millones de armenios por el Imperio Otomano en 1915, una medida que promete aumentar las tensiones con Turquía. Es la primera vez que un presidente de EEUU describe como "genocidio" la masacre que se produjo durante la Primera Guerra Mundial.



En un comunicado para conmemorar el 106 aniversario del inicio de esa matanza, que se cumple este sábado, Biden se ha convertido en el primer presidente de EEUU en ejercicio que reconoce formalmente lo ocurrido como genocidio, algo que sus predecesores han evitado para no poner en riesgo la crucial alianza con Turquía.



"El pueblo estadounidense homenajea a todos aquellos armenios que fallecieron en el genocidio que comenzó hace hoy 106 años", dijo Biden en su declaración.



El presidente utilizó dos veces en el comunicado la palabra "genocidio", cumpliendo así una de sus promesas electorales y llevando a término una fuerte campaña de presión de congresistas y grupos de estadounidenses de origen armenio que llevan años pidiendo que se use ese término.

Relaciones bilaterales

En 2019, tanto la Cámara Baja como el Senado de Estados Unidos aprobaron medidas en las que describían como "genocidio" la masacre de 1915, a pesar de las advertencias del Gobierno turco de que eso dañaría gravemente las relaciones bilaterales.



Turquía reconoce la muerte de civiles armenios durante los intentos de deportación en 1915, pero los encuadra en un contexto bélico con Rusia en el este de Anatolia durante la I Guerra Mundial, y se niega tajantemente a aceptar el término de genocidio.



Biden explicó en su comunicado que su intención era "honrar" la memoria y el "dolor" de los inmigrantes armenios que llegaron a Estados Unidos tras la matanza, y de sus descendientes, que nunca olvidaron esa "trágica historia". "No hacemos esto para echar culpas, sino para asegurar que lo que ocurrió no se repita nunca", subrayó.



El mandatario estadounidense destacó que el respeto a los derechos humanos es una de sus prioridades, así como construir "un mundo que no esté manchado por los males diarios de la intolerancia".



"Renovemos nuestra determinación compartida de prevenir que ocurran atrocidades en el futuro, en cualquier lugar del mundo, y de potenciar la sanación y la reconciliación", concluyó Biden.

Sin sanciones a Turquía

Estados Unidos se convierte así en el trigésimo país que reconoce hasta ahora como genocidio lo ocurrido hace más de un siglo, incluidos varios de Europa y Latinoamérica, además de Rusia y Siria, dos enemigos de Ankara.



Según fuentes oficiales, la decisión de Biden no derivará en la imposición de sanciones a Turquía, a pesar de que Estados Unidos forma parte de la convención de la ONU contra el genocidio de 1948, que pide a los Estados castigar ese crimen.



No obstante, sí se espera que debilite la relación con Turquía, cuyo presidente, Recep Tayyip Erdogan, mantuvo una relación cálida con el expresidente Donald Trump, pero bastante fría con Biden cuando era vicepresidente de Barack Obama, entre 2009 y 2017.



Hasta ahora, ningún presidente estadounidense en ejercicio había calificado oficialmente la matanza como genocidio, aunque Ronald Reagan (1981-1989) usó una vez esa palabra para referirse a la matanza armenia en una proclamación sobre el Holocausto nazi.

Turquía rechaza el comunicado

Por su parte, el ministro de Exteriores de Turquía, Mevlüt Çavusoglu, ha rechazado este sábado el uso del término "genocidio" utilizado por el presidente de Estados Unidos.



"Las palabras no pueden cambiar ni reescribir la Historia. No tenemos que aprender nada de nadie respecto a nuestro propio pasado", ha escrito el jefe de la diplomacia turca en Twitter, momentos después de difundirse el comunicado de Biden.



"El oportunismo político es la mayor traición a la paz y la justicia. Rechazamos completamente esta declaración basada únicamente en el populismo", dijo el ministro turco.



Armenia agradece

En cambio, el primer ministro armenio, Nikol Pashinián, ha agradecido a Biden que cumpliera su promesa electoral de reconocer el genocidio armenio cometido hace más de un siglo por el Imperio Otomano.



El reconocimiento "es un poderoso paso en la senda del restablecimiento de la verdad y la justicia histórica", señala el telegrama de agradecimiento que Pashinián le envió a Biden, según informó el Gobierno armenio.



"El pueblo de Armenia y los armenios de todo el mundo han recibido con gran entusiasmo su mensaje sobre el reconocimiento oficial y la condena del genocidio armenio cometido por el Imperio Otomano entre 1915 y 1923", ha destacado.