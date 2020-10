"Las mascarillas salvan vidas": Biden aprovecha la imprudencia de Trump para impulsar su campaña

Las diferencias entre Joe Biden y Donald Trump sobre el coronavirus son de sobra conocidas. A lo largo de la pandemia, mientras Biden pedía acatar las recomendaciones de las autoridades sanitarias, Trump eligió minimizar los riesgos del virus y hasta criticar a Biden por llevar la mascarilla, como si fuese un signo de debilidad.

Tras contraer el virus, su opinión no ha cambiado y lo primero que hizo tras salir del hospital fue subir la escalinata de la Casa Blanca, quitarse la mascarilla y saludar a los americanos. Esa imagen de Trump, quitándose la mascarilla, es la que el equipo de Joe Biden ha utilizado para su más reciente vídeo de campaña en las redes sociales.

Con la pantalla dividida, a la izquierda se ve a Trump quitarse la mascarilla mientras, a la derecha, Biden se la pone. Abajo, dos frases con un mensaje contundente: "Las mascarillas importan. Ellas salvan vidas". La frase de Biden que acompaña la publicación es un sencillo: "Usa la mascarilla".

Trump dio positivo por coronavirus el viernes pasado, escasos días después de que se viera cara a cara con Biden en el primer debate antes de las elecciones de EEUU. Desde entonces, los demócratas ampliaron sus críticas sobre la mala gestión que hizo Trump de la pandemia, mientras que los republicanos hicieron todo lo posible por utilizar el positivo de Trump para reforzar sus mensajes, restando importancia al virus.

Este mismo lunes, al dirigirse a la nación tras salir del hospital, Trump le pedía a sus ciudadanos - sin mascarilla - que no tuvieran miedo al virus. "No tengáis miedo del Covid-19. No dejéis que domine vuestras vidas", dijo.

Joe Biden, sin embargo, consideró los comentarios de Trump irresponsables. "Que se lo diga a las 205.000 familias que perdieron a alguien", espetó la agencia de noticias AFP.

En declaraciones a la estación de televisón NBC, Biden ahondó en el mismo mensaje. "Esperaba que el presidente, después de haber pasado por lo que pasó, y me alegro de que al parecer le vaya bastante bien, comunicara la lección correcta al pueblo estadounidense: las mascarillas importan", dijo el exvicepresidente.

"Las máscaras importan. Estas máscaras importan. Importan. Salvan vidas. Previenen la propagación de la enfermedad. El distanciamiento social: lo único que escuché fue uno de los tweets que decía que, ya sabes, no te preocupes tanto por todo esto, esencialmente. Hay mucho de qué preocuparse", insitió el demócrata.