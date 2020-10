'Proud Boys': supremacistas, violentos y admiradores de Trump

"¿Estaría dispuesto a condenar los movimientos supremacistas de extrema derecha y a decirles que dejaran de ejercer la violencia?". A la pregunta de Chris Wallace, moderador del debate entre Donald Trump y Joe Biden, el presidente de Estados Unidos dio una respuesta tan corta como significativa: "'Proud Boys', den un paso atrás y permanezcan preparados". Ni un llamamiento al fin de la violencia, ni una palabra de condena, sino un escueto "estén preparados". Lejos de condenar públicamente el racismo, la violencia y el supremacismo de un grupo violento de extrema derecha, Trump acaba de hacerle un guiño.

La organización aludida por Trump no tardó en recoger el testigo del presidente y, durante unas horas las palabras "Stand Back" [den un paso atrás] y "Stand By" [estén preparados] aparecieron por encima de su símbolo en uno de sus canales de redes sociales. Los 'Proud Boys' son un grupo de hombres (no se admiten mujeres) de extrema derecha que encarnan todo lo que entienden como puramente americano: blancos, amantes de las armas y con creencias étnicas superiores al resto de mortales.

Se definen como "una fraternidad de hombres a favor de Occidente que se niegan a pedir disculpas por crear el mundo moderno, también conocidos como chovinistas occidentales". No se consideran racistas ni homófobos: "Es un grupo multirracial formado por heteros, algunos homos, muchos judíos... El único requisito es que seas un tío, nacido tío, y que aceptes que Occidente es lo mejor", explica su fundador, Gavin McInnes, conocido por fundar la revista Vice en su momento.

Un hombre luce un tatuaje con las palabras 'Proud Boy'.

La frase de Trump desató un aluvión de críticas al mandatario que el miércoles por la noche se justificaba diciendo no conocer el grupo al que se había referido en el debate. "No sé quiénes son los 'Proud Boys', es decir, me tienen que dar una definición porque realmente no sé quiénes son. Lo único que sé es que tienen que dar un paso atrás y dejar que las fuerzas del orden hagan su trabajo", explicó, reformulando la frase proferida en el debate.

McInnes, su fundador, nació en el Reino Unido en 1970, pero creció en Canadá y en 2001 se mudó a Nueva York. En 2003, en entrevista al NYTimes, pronunció una frase que terminaría siendo uno de los lemas del grupo supremacista: "Me encanta ser blanco y creo que es algo de lo que estar muy orgulloso".

Su ideología, que expresó en diversas veces en los medios de comunicación alegrándose de que la redacción de Vice estuviese en una zona de población blanca y no en la de “jodidos negros o puertorriqueños”; o diciendo que la "diversidad y la tolerancia es cosa de hippies", y que el "no es no" es "puritanismo", le apartaron de la publicación.

El racismo, la misoginia y el odio expresado por McInnes obligaron a la revista a disculparse una y otra vez por sus declaraciones hasta que en 2008, abandonó la publicación.

Conflictos

En Canadá, los integrantes de 'Proud boys' han protagonizado incidentes en manifestaciones de grupos indígenas y otras minorías, y las fuerzas armadas del país han tenido que reconocer que el grupo se ha infiltrado entre sus miembros. Pero es en Estados Unidos donde 'Proud Boys' ha provocado más enfrentamientos. En 2017, la organización hizo acto de presencia en la manifestación ultraderechista de Charlottesville, durante la que se vivieron escenas de extrema violencia y una joven antifascista resultó muerta.

Tras estos enfrentamientos violentos, McInnes se apartó de la formación. "Me aparto oficialmente de los 'Proud Boys' para siempre, renuncio", dijo McInnes en un video. "No somos un grupo extremista y no tenemos vínculos con los nacionalistas blancos", defendió.

Sin embargo, una de sus citas más conocidas recoge lo que él denomina de "guerra contra los blancos en los países occidentales. "No me da miedo hablar de las atrocidades a las que los blancos y los europeos se enfrentan en este país, y en el resto de occidente. Existe una guerra contra los blancos, europeos y la sociedad occidental y es hora de hablar de ello y de dejar de ser políticamente correctos", dijo.

McInnes definía a menudo la organización como "un grupo de hombres que se reúne para beber cervezas en un bar". Se definen a sí mismos como "un grupo de hombres a favor de Occidente que se niega a pedir disculpas por crear el mundo moderno, también conocidos como chovinistas occidentales". Niegan ser supremacistas, pero lo cierto es que el FBI considera a Proud Boys “un grupo extremista con lazos con el nacionalismo blanco” y ha sido designado por la organización antiracista Southern Poverty Law Center (SPLC) como un “grupo de odio”.

Tras la mención de Trump, según publica el NYTimes, las búsquedas en internet se han disparado y el número de miembros del grupo ha subido.