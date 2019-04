El fiscal general insiste: el informe Mueller no prueba que Trump conspirara con Rusia

“El gobierno ruso buscó interferir en nuestras elecciones, pero gracias a la investigación del fiscal especial, sabemos ahora que los operativos rusos que perpetraron esta trama no contaron con la cooperación de la campaña de Trump.” Con estas palabras, el fiscal general William Barr ha librado al presidente de EEUU de la gran amenaza que ha rodeado su turbulento mandato.

Ni Trump ni su equipo tuvieron nada que ver en el intento de manipular las elecciones. Así lo cree al menos el fiscal a la hora de presentar el temido informe Mueller, que mantiene en vilo a la política de Norteamérica y será difundido en su totalidad en las próximas horas.

Barr, defiende también que no hay "pruebas suficientes" de que el presidente estadounidense obstruyera la justicia en el contexto de la investigación sobre la trama rusa e insistió en que "no hubo conspiración" del mandatario. Sin embargo, ha admitido que a lo largo del informe se han identificado 10 episodios en los que pudo haber obstrucción pero el fiscal no estableció una motivación corrupta.

"El vicefiscal general (Rod Rosenstein) y yo hemos determinado que las pruebas presentadas por el fiscal especial no son suficientes para establecer que el presidente cometió un delito de obstrucción a la Justicia", afirmó Barr.

400 páginas que mantienen a EEUU en vilo

La publicación del informe de casi 400 páginas se produce después de que Mueller concluyera su investigación de 22 meses el mes pasado sobre los contactos de la campaña de Trump con Rusia y las preguntas sobre la obstrucción de la justicia por parte del presidente.

Su revelación, con algunas partes que se espera que no sean desveladas para proteger cierta información confidencial, lanzará una nueva lucha política que se extenderá a los pasillos del Congreso y la campaña de la campaña presidencial de 2020, mientras Trump busca la reelección en un país profundamente dividido.

Trump: "Game over"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió hoy a recurrir a la popular serie "Juego de Tronos" para pavonearse en Twitter, en esta ocasión por las declaraciones del fiscal general, William Barr, quien declaró que la investigación de la trama rusa no ha hallado pruebas en su contra.

"Ni colusión, ni obstrucción. Para los que me odian y los izquierdistas radicales demócratas... Game over (fin de la partida, en español)", señaló el mandatario en un mensaje divulgado en las redes sociales, pocos minutos después de que Barr compareciera ante la prensa para hablar del informe del fiscal especial Robert Mueller.

Trump divulgó este tuit como un montaje que imitaba la estética -incluida la tipografía- de la popular serie que el pasado domingo comenzó su última temporada.