Cae el vicefiscal general de EEUU tras 'conspirar' para destituir a Trump

Nueva salida en la convulsa Administración Trump. El vicefiscal general de EEUU, Rod J. Rosenstein, deja su cargo en el Departamento de Justicia sólo días después de que se revelara en los medios que discutió invocar la enmienda 25 para destituir a Trump.

Esta 'conspiración' incluía la proposición de grabar en secreto al presidente Trump y convencer a miembros del gabinete para iniciar el proceso de destitución. Este artículo de la Constitución de EEUU contiene unas disposiciones sobre la sucesión del presidente en diversas circunstancias, incluida la de la posible "incapacidad" del inquilino del Despacho Oval.

Los medios estadounidenses no aclaran a esta hora si Rosenstein, que está en la Casa Blanca, va a presentar su dimisión o será cesado por Trump. Durante el fin de semana, el vicefiscal general había trasladado a otros altos cargos de su intención de dimitir, informa The New York Times.

Rosenstein ha sido uno de los más fieles apoyos de Robert Mueller, el fiscal especial que investiga el 'Rusiagate'. Además el vicefiscal general saliente había intentado parar en numerosas ocasiones los impulsos de Trump por fulminar a Mueller, responsable de esclarecer uno de los mayores quebraderos de cabeza de su presidencia: determinar la influencia del Kremlin en las elecciones de 2016 hasta las últimas consecuencias.