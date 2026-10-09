Manifestantes protestan junto al coche del hombre al que disparó el ICE. Reuters

El ICE dispara y hiere en Nueva York a un hombre dominicano que iba en su coche con su hijo de 5 años en el asiento trasero

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LO ESENCIAL Las claves Un agente del ICE disparó e hirió a un inmigrante dominicano de 28 años en el barrio neoyorquino de Marble Hill. El hijo del hombre, un menor de 5 años que se encontraba en el asiento trasero del vehículo durante el tiroteo, resultó ileso. El Departamento de Seguridad Nacional justificó la acción afirmando que formaba parte de una operación selectiva contra un hombre con antecedentes. El suceso ha desatado fuertes protestas vecinales y la condena de líderes políticos como el alcalde de Nueva York y la gobernadora del estado.

Un agente del ICE disparó este jueves a un hombre que viajaba junto a su hijo de cinco años en su coche en el barrio neoyorkino de Marble Hill.

"Los primeros informes indican que los agentes rodearon al hombre y a un niño de 5 años que se encontraba en su coche antes de disparar varias veces", ha compartido el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, en un comunicado en redes sociales.

El menor se encuentra físicamente ileso y junto a un familiar, pero su padre, de nacionalidad dominicana y 28 años de edad, se encuentra hospitalizado pero consciente, según ha comunicado la comisionada de la policía de Nueva York, Jessica Tisch.

I am angry tonight. Because today ICE shot a New Yorker. They shot a New Yorker while his five year old child was in the car. ICE makes this city less safe. We want them out. Now. https://t.co/ZizKB0OP7S — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) October 9, 2026

El Departamento de Seguridad Nacional ha declarado que todo formaría parte de una "operación de control selectivo" en el barrio del Bronx, con el fin de arrestar a un hombre de República Dominicana con antecedentes penales y en situación irregular en el país. El departamento ha defendido la actuación de los agentes.

El hombre herido había sido detenido en 2023 y 2025 por hurto mayor y posesión de drogas y armas. "Durante el incidente, un agente del ICE disparó su arma y el inmigrante ilegal resultó herido", declaró el departamento.

Pedro Álvarez, que trabajaba en un restaurante cerca del lugar del tiroteo, ha descrito que escuchó disparos y salió a la calle, donde vio a varios agentes vestidos con uniformes del ICE en el lugar de los hechos.

"Había muchos agentes del ICE, tres o cuatro patrullas", ha declarado a Reuters, y ha agregado que los agentes de la policía de Nueva York llegaron unos 10 minutos después. Según Álvarez, el hombre solo fue sacado de su coche tras la llegada de una ambulancia.

Protestas contra el ICE

Mamdani, según ha trasladado, llamó al presidente Donald Trump y al secretario de Seguridad Nacional para que cese la actividad del ICE en Nueva York, ya que cree que "estas acciones están haciendo que la ciudad sea menos segura".

En redes sociales ha afirmado "estar furioso" con la situación. "Queremos que ICE se vaya de nuestra ciudad, de nuestras escuelas, de nuestros hospitales, de nuestras calles, de nuestros hijos", ha exigido.

protestas contra el ICE en Nueva York. Reuters

Ha asegurado que, por su parte, no se quedará de brazos cruzados "mientras los agentes de ICE aterrorizan a nuestras comunidades".

Por su parte, la gobernadora del estado, la demócrata Kathy Hochul, también ha exigido explicaciones a las autoridades federales y ha expresado su preocupación por el riesgo al que estuvo expuesto el menor.

"Los neoyorquinos están indignados esta noche. Las comunidades inmigrantes están aterrorizadas. Y estamos exigiendo respuestas", ha afirmado la mandataria regional en un comunicado.

En la ciudad la noche del jueves se movilizaron frente al NewYork-Presbyterian Allen Hospital manifestantes para denunciar las actuaciones de la agencia federal y exigir responsabilidades por lo ocurrido.

Las protestas han partido desde el punto en el que se produjeron los hechos y han ido hasta el centro hospitalario con pancartas en las que se podía leer "ICE out" (Fuera el ICE). El coche con el agujero de bala en la luna del vehículo y daños en los parabrisas continuaba estacionado en la carretera.

Los agentes de esta unidad han disparado a 21 personas desde la reelección de Donald Trump, de las cuales siete han muerto. Sus operativos contra la población migrante han sido controvertidos y han sido denunciados en múltiples ocasiones.

La violencia y los diversos tiroteos, así como las amenazas de deportación, ponen en duda la legitimidad de actuación de este grupo policial.