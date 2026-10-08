Nicolás Maduro, en un retrato durante su primera comparecencia ante el juez. Reuters

EEUU suma un nuevo cargo contra Maduro y Cilia Flores: acusados de torturar a opositores políticos

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LO ESENCIAL Las claves Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido acusados en Estados Unidos de conspiración para cometer torturas a opositores políticos. El objetivo de estas presuntas torturas denunciadas por la justicia estadounidense era mantener su control sobre el poder en Venezuela. Esta nueva acusación, presentada en un tribunal federal de Manhattan, se suma a los cargos de narcotráfico que ya pesaban sobre la pareja.

El derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron acusados este jueves de un nuevo delito en Estados Unidos: el de conspiración para cometer torturas a opositores políticos con el fin de mantener su control del poder.

Maduro y Flores fueron acusados de este cargo, que se suma a los que ya pesaban sobre ellos por narcotráfico, según una acusación formal modificada presentada en un tribunal federal de Manhattan.

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