EEUU prohíbe desde hoy la importación de alcohol, motos y alimentos de Canadá mientras la guerra comercial se agrava

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Las claves Generado con IA EEUU prohíbe desde hoy la importación de bebidas alcohólicas, derivados lácteos, melaza y algunas motocicletas procedentes de Canadá. La medida sustituye los aranceles del 50% que se aplicaban desde agosto por una prohibición total de entrada para ciertos productos. La prohibición afecta especialmente a motocicletas y ciclomotores con motores de más de 800 cc, impactando a fabricantes como la canadiense BRP. EEUU justifica la decisión como respuesta a supuestas prácticas comerciales discriminatorias de Canadá y a las represalias canadienses.

Estados Unidos empezó este martes a prohibir la importación de determinados productos canadienses, entre ellos bebidas alcohólicas, derivados lácteos, melaza y algunas motocicletas, en una nueva escalada de la disputa comercial entre los dos países.



La medida, anunciada el pasado 8 de septiembre por el presidente estadounidense, Donald Trump, entró en vigor a medianoche en Washington y sustituye los aranceles del 50% que EEUU aplicaba desde agosto a algunos de esos productos por una prohibición total de entrada.



Las tres proclamaciones presidenciales afectan a bebidas alcohólicas como cerveza, vino, whisky, vodka y ron; determinados productos lácteos, especialmente suero y concentrados de proteínas; melaza, cerveza sin alcohol y algunos modelos de motocicletas fabricadas en Canadá.

En el caso de los vehículos, la prohibición incluye motocicletas y ciclomotores con motores de combustión de más de 800 centímetros cúbicos. Entre los fabricantes afectados está la canadiense BRP, que produce en Québec los vehículos de tres ruedas Can-Am Spyder y Canyon destinados al mercado estadounidense.



Washington justificó la decisión como respuesta a lo que considera prácticas comerciales discriminatorias de Canadá y a las represalias adoptadas por Ottawa contra los aranceles estadounidenses.

El representante comercial de EEUU, Jamieson Greer, afirmó que las prohibiciones son consecuencia del trato canadiense a las exportaciones estadounidenses de alcohol, lácteos y vehículos.



Analistas han indicado que el impacto sobre el conjunto de la economía canadiense será limitado, aunque puede ser considerable para las empresas directamente afectadas.



Canadá exportó alrededor de 1.200 millones de dólares canadienses en alcohol a Estados Unidos el año pasado, mientras que las ventas de los derivados lácteos afectados por la prohibición y motocicletas fueron mucho menores