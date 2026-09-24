Delcy Rodríguez ratifica en la ONU su rendición ante Trump y promete elecciones "en igualdad para todos" en Venezuela

Las claves Síguenos

Las claves Generado con IA Delcy Rodríguez agradece a Donald Trump la reanudación de relaciones diplomáticas y promete elecciones "en igualdad para todos" en Venezuela. La líder chavista anuncia que las elecciones contarán con garantías para todas las fuerzas políticas, aunque no fija una fecha concreta para los comicios. Rodríguez destaca la firma de un acuerdo petrolero con EE.UU. que otorga más del 20% de las reservas venezolanas al país norteamericano. Defiende los derechos de Venezuela sobre la región del Esequibo y llama a Guyana a retomar las negociaciones bilaterales.

Tras años de convertir la tribuna de la Asamblea General de la ONU en el disparadero de mayor repercusión para sus ataques dialécticos contra Estados Unidos, el chavismo, a través de su nueva cara visible, la presidenta interina Delcy Rodríguez, ha utilizado el mismo escenario para ratificar su claudicación ante Washington.

Después de la histórica foto del martes entre la exvicepresidenta de Nicolás Maduro y Donald Trump, el mandatario estadounidense que ordenó la captura del autócrata venezolano mediante una audaz operación de las fuerzas especiales estadounidenses, la alianza entre los dos países enemigos desde hace décadas se ha oficializado ante el resto del mundo.

"Quiero agradecer al presidente Trump por su disposición a tomar el camino de las relaciones diplomáticas y la cooperación", afirmó Rodríguez durante una intervención de casi veinte minutos en la que también prometió que habrá elecciones libres en Venezuela, aunque sin fijar una fecha concreta.

Delcy Rodríguez durante su discurso en la Asamblea General de la ONU. Eduardo Muñoz Reuters

La mandataria encargada se refirió al diálogo político entre un sector de la oposición y el chavismo con miras a avanzar hacia la celebración de unos comicios y confirmó que es parte de una agenda que Washington impulsa en la nación petrolera desde la captura de su anterior líder, encarcelado ahora en Nueva York acusado de narcotráfico.

La mandataria aseguró que las elecciones se realizarán "en igualdad de condiciones para todos" y que habrá garantías para "todas las fuerzas políticas".

"La democracia no se mide por la existencia de elecciones. La democracia se mide por la calidad de la competencia que precede esas elecciones. Una elección debe ser una solución, no un generador de conflictos irreconciliables", añadió Rodríguez.

Asimismo, resaltó que, tras la operación militar que sacudió el país el pasado mes de enero, su Gobierno inició "un proceso de transformación democrática institucional" para "construir un país más libre para todos y más reconciliado consigo mismo".

Sin mencionar el ataque militar de Estados Unidos, recordó que Venezuela vivió este año "dos grandes y dolorosas pruebas en su vida como nación, una derivada del estrangulamiento de su vida política interna y la confrontación agudizada con los Estados Unidos" y la "otra proveniente de la fiereza de la naturaleza, el doble terremoto" que deja más de 6.500 muertos.

Agradecimiento a Trump

La líder chavista, que hasta el año pasado criticaba las acciones de Estados Unidos, agradeció a Trump por retomar las relaciones diplomáticas rotas en 2019 y la cooperación con Venezuela.

Un día después de su encuentro con el mandatario republicano, Rodríguez aseguró que sus países trabajan "seriamente para dirimir, a través del diálogo, las diferencias existentes", así como en una agenda que incluye principalmente "el relacionamiento energético, la promoción de seguridad, la lucha común contra el crimen transnacional y la cooperación económica".

Delcy Rodríguez y Donald Trump reunidos en Nueva York. Presidencia de Venezuela

En ese sentido, dijo que el acuerdo petrolero anunciado el pasado 28 de agosto que otorga más del 20% de las reservas venezolanas a Estados Unidos, es el "más grande jamás suscrito" y "contribuirá al equilibrio energético del hemisferio y de la economía internacional".

"Venezuela aspira con Estados Unidos, con sus vecinos, con todos los países de nuestro continente y de la comunidad internacional reconstruir y sostener relaciones de cooperación, respeto e igualdad", expresó.

Por ello, también pidió el acompañamiento de la comunidad internacional "para que respalden, de buena voluntad, los cambios que Venezuela necesita".

Controversia con Guyana

Rodríguez además aprovechó la ocasión para defender los "históricos derechos" de su país sobre la región del Esequibo, en disputa con Guyana, y llamó al Gobierno de Georgetown a "volver a las negociaciones" para resolver la histórica controversia.

"No puedo dejar de mencionar en este espacio sede de la legalidad internacional nuestra reafirmación de los históricos derechos de Venezuela sobre la Guyana Esequiba y el llamado a la República Cooperativa de Guyana a resolver y volver a las negociaciones tal como lo ordena el acuerdo de Ginebra", declaró Rodríguez.

En ese sentido, defendió que los acuerdos que más perduran "son los que provienen de negociaciones bilaterales, por encima de organismos externos".

La presidenta encargada llegó la madrugada del lunes a Nueva York para asistir al 81.ª periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, donde ha sostenido encuentros con la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar; y el primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten.

La mandataria recibió el apoyo del chavismo antes de su intervención en la ONU, con una marcha convocada en Caracas y concentraciones en otras zonas del país. Además, el presidente del Parlamento y hermano de la mandataria encargada, Jorge Rodríguez, la defendió en una sesión legislativa como la "verdadera protagonista" en la ONU.

El martes, decenas de opositores protestaron ante la sede de Naciones Unidas en Caracas para rechazar su intervención.