Una periodista de MS Now informa desde las afueras de la Casa Blanca tras prohibirles la entrada. Reuters

Los medios vetados en la Casa Blanca por Trump le demandan: "El Gobierno no decide qué publica la prensa"

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Las claves Generado con IA Donald Trump vetó el acceso a la Casa Blanca a CNN, MS NOW y Politico, acusándolos de difundir "noticias falsas". Los tres medios han presentado una demanda federal para defender la libertad de prensa y sus derechos constitucionales. El veto impide a los periodistas afectados acceder a sus espacios de trabajo y utilizar equipos en los terrenos de la Casa Blanca. Trump ha mantenido una relación conflictiva con la prensa, utilizando restricciones y demandas como respuesta a la cobertura crítica.

Los tres medios de comunicación estadounidenses a los que el presidente estadounidense Donald Trump prohibió el acceso a la Casa Blanca —CNN, MS NOW y Politico— han presentado una demanda contra el mandatario.

La demanda ha sido presentada ante un juez federal en el Tribunal de Distrito de Washington DC y podría dar lugar a audiencias y alegatos legales por parte de la administración esta misma semana, informaron los medios afectados en un comunicado conjunto.

"Esta mañana [lunes], notificamos al Gobierno que presentamos una demanda hoy mismo para proteger nuestros derechos de la Primera Enmienda y defender el principio de que el Gobierno no decide qué informa o publica la prensa", indican los medios.

"Sin previo aviso ni procedimiento alguno, la Casa Blanca revocó las credenciales de nuestros periodistas porque se oponía a nuestros reportajes", se dice en la nota.

Y agrega que “de no ser impugnada, esta medida amenaza la libertad de prensa y el derecho del público a un periodismo independiente, libre de injerencias gubernamentales”.

Trump anunció el pasado viernes que vetaba con efecto inmediato el acceso a la Casa Blanca a los tres medios, a los que acusó de difundir "noticias falsas", y amenazó con extender la medida a otros medios de comunicación.

"Los medios de comunicación no deberían poder escribir o difundir constantemente ficción y mentiras cuando cubren al presidente de Estados Unidos", escribió Trump en su red social Truth Social.

El anuncio supuso una nueva escalada en la ofensiva del mandatario contra la prensa, después de que al inicio de su mandato restringiera el acceso de la agencia Associated Press (AP) a algunos actos en la Casa Blanca por negarse a usar el nombre "golfo de América" para referirse al golfo de México.

Los reporteros de las cadenas CNN, MS NOW y del diario Politico no pueden acceder a sus espacios de trabajo dentro de la Casa Blanca. CNN y MS NOW también tienen prohibido usar sus equipos de televisión y cámaras en los terrenos de la residencia.

El sábado, la reportera de MS NOW, Akayla Gardner, la reportera de CNN, Betsy Klein, y la reportera de Politico, Cheyenne Haslett, intentaron entrar a los terrenos de la Casa Blanca para cubrir noticias, pero se les negó el acceso y se les confiscaron sus credenciales de prensa.

Trump ha mantenido históricamente una relación tensa con la prensa, a la que acusa de mentir de forma recurrente, además de haber insultado públicamente a reporteros y haber presentado demandas millonarias contra medios de comunicación, lo que organizaciones defensoras de la libertad de prensa ven como un intento de censura.

El veto

El presidente estadounidenseprohibió este viernes la entrada a la Casa Blanca a los medios de comunicación CNN, MSNOW y Politico, quejándose de su cobertura en una publicación en Truth Social.

En su mensaje, Trump carga contra MSNOW señalando que "recientemente cambió su nombre de MSNBC" debido, a su juicio, a la "falta de audiencia y credibilidad" y contra Politico al que acusa de recibir una "suscripción ilegal y ridícula de 8 millones de dólares" directamente del Gobierno de EEUU bajo el mandato del "corrupto" Joe Biden para "mantenerlos vivos".

Justifica su veto a estos tres medios por publicar "noticias falsas, "ficciones" y "mentiras" en su cobertura sobre su Gobierno y su persona.

"Otros medios de comunicación que difunden noticias falsas seguirán a continuación", advierte.

La noticia sorprendió a la sala de prensa de la Casa Blanca, donde este viernes trabajaban periodistas de los medios afectados por el veto.

El año pasado, prohibió a la Associated Press formar parte del grupo habitual de reporteros que cubren sus movimientos en el Despacho Oval y el avión presidencial porque la agencia de noticias no adoptó el nombre que Trump prefiere para el Golfo de México, al que Trump ha instruido a los empleados del poder ejecutivo que se refieran como el Golfo de América.