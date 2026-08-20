Terremoto en Perú, hoy en directo | Última hora del sismo de magnitud 7,2 en la región de Ayacucho

El epicentro se ha ubicado a 35 kilómetros al norte de la localidad de Coracora, sin que hasta el momento se hayan notificado daños personales o materiales.



El IGP señala que el movimiento telúrico se ha registrado a las 13.00 horas (18.00 GMT) de este jueves y ha tenido una profundidad de 108 kilómetros.

El jefe del IGP, Hernando Tavera, ha dicho que "por ahora no ha ocurrido nada crítico" pero continúan con la evaluación de la situación generada.