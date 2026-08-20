Terremoto en Perú, hoy en directo | Última hora del sismo de magnitud 7,2 en la región de Ayacucho
Un terremoto de magnitud 7,2 ha sacudido este jueves la región andina de Ayacucho, en el sur de Perú, según ha informado el Instituto Geofísico de Perú (IGP).
El epicentro se ha ubicado a 35 kilómetros al norte de la localidad de Coracora, sin que hasta el momento se hayan notificado daños personales o materiales.
El IGP señala que el movimiento telúrico se ha registrado a las 13.00 horas (18.00 GMT) de este jueves y ha tenido una profundidad de 108 kilómetros.
El jefe del IGP, Hernando Tavera, ha dicho que "por ahora no ha ocurrido nada crítico" pero continúan con la evaluación de la situación generada.
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Terremoto en Perú, hoy en directo | El sismo llegó a la superficie con menos fuerza
Al originarse a 108 kilómetros de profundidad, las ondas sísmicas tuvieron que viajar una gran distancia hacia arriba, liberando y dispersando la mayor parte de su energía en el camino.
De este modo, cuando la sacudida finalmente alcanzó la superficie, llegó amortiguada y con una intensidad leve o moderada, lo que evitó colapsos e infraestructuras destruidas pero permitió que el movimiento fuera percibido a cientos de kilómetros de distancia.
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¿Han habido heridos en el terremoto en Perú?
Hasta este momento, no se han reportado personas heridas ni víctimas mortales a causa del sismo de magnitud 7,2 registrado en Ayacucho.
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) y el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) confirmaron que, pese a la fuerza del movimiento, la elevada profundidad del epicentro (108 km) ayudó a disipar la energía, evitando que se registraran daños personales o colapsos estructurales de gravedad.
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¿Dónde se ha sentido el terremoto en Perú?
Un terremoto de magnitud 7.2 y 108 km de profundidad se registró el jueves 20 de agosto a las 13:00 horas en Coracora (Parinacochas, Ayacucho). El movimiento se sintió con intensidad fuerte en Parinacochas y Nazca, moderado en Ica y Pisco, y leve en zonas de Apurímac y Moquegua.
Hasta el momento no se reportan daños, mientras el COEN, el INDECI y las autoridades locales mantienen el monitoreo en áreas vulnerables. Ante la situación, las autoridades han pedido mantener la calma, dirigirse a zonas seguras con la mochila de emergencia y atender los planes de evacuación.
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Terremoto en Perú, en directo | El alcalde Parinacochas pide ayuda para las viviendas de adobe y calamina
El alcalde de Parinacochas, Tony Reyes Anampa, solicitó apoyo a los gobiernos regional y nacional luego del sismo de magnitud 7,2 en Ayacucho.
Reyes Anampa pidió activar de inmediato los protocolos de emergencia, advirtiendo que las viviendas del norte de Coracora son vulnerables por estar construidas con adobe y calamina, y manifestó su esperanza de que no se confirmen víctimas mortales.
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Terremoto en Perú, en directo | Descartada la alerta de tsunami
La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú descartó a través de sus redes sociales el peligro de tsunami en la costa tras el sismo de magnitud 7,2 reportado esta tarde en Ayacucho.
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¿Cómo ha afectado el terremoto en Perú?
El impacto del sismo de magnitud 7,2 registrado en Ayacucho ha sido leve en cuanto a infraestructura y población, concentrándose principalmente en la alarma social y algunas afectaciones menores.
El terremoto se percibió en gran parte del centro y sur del país y se han reportado caídas de rocas y pequeños deslizamientos de tierra en zonas altas.
Sin embargo, hasta el momento, no se reportan daños leves o heridos.
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¿Ha dejado daños o heridos el terremoto en Perú?
Hasta el momento, los organismos oficiales como el Instituto Geofísico del Perú (IGP) y el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) no han reportado personas heridas ni víctimas mortales tras el sismo de magnitud 7,2 en Ayacucho.
Tampoco se han registrado daños materiales graves o colapsos de infraestructura en la zona del epicentro.
El motivo principal de que no haya habido consecuencias personales ni materiales mayores a pesar de su alta magnitud es la profundidad del evento (108 kilómetros).
Al ser un sismo intermedio, la energía sísmica se disipó ampliamente antes de alcanzar la superficie, lo que se tradujo en una intensidad moderada (III-IV en la escala de Mercalli) a nivel del suelo.
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¿Cuál ha sido la magnitud del terremoto en Perú?
Según ha informado el Instituto Geofísico de Perú (IGP), un terremoto de magnitud 7.2 ha sacudido este jueves la región andina de Ayacucho, en el sur de Perú.
El IGP señala que el movimiento telúrico se ha registrado a las 13.00 horas (18.00 GMT) de este jueves y ha tenido una profundidad de 108 kilómetros.
El sismo ha alcanzado una intensidad de III-IV en Coracora, una ciudad ubicada a unos 650 kilómetros al sur de Lima, donde también se ha percibido el movimiento, aunque de forma leve.
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¿Dónde ha sido el terremoto en Perú?
El epicentro del terremoto se ha localizado en la región andina de Ayacucho, en el sur de Perú.
El sismo ha ocurrido a 35 kilómetros al norte de la localidad de Coracora, en la provincia de Parinacochas (departamento de Ayacucho) y ha tenido una profundidad de 108 kiómetros.
Debido a su profundidad, el movimiento se percibió también en otras regiones del sur peruano e incluso de forma leve en Lima, ubicada a más de 600 kilómetros de distancia.
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¿Han habido heridos en el terremoto en Perú?
Las autoridades e instituciones como el Instituto Geofísico del Perú (IGP) y el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) no han reportado personas heridas ni pérdidas humanas en los primeros informes oficiales.
Tampoco se han confirmado daños estructurales graves tras el evento. Los equipos de socorro y autoridades locales continúan realizando el monitoreo en las áreas rurales cercanas al epicentro para evaluar posibles afectaciones menores por desprendimientos.
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El historial de Perú con los sismos recientemente
Ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico —zona que concentra el 80 % de la actividad telúrica del planeta—, Perú enfrenta un constante riesgo sísmico.
Muestra de ello fueron los temblores de hasta magnitud 5,4 registrados en julio pasado en la región de Junín, los cuales dejaron cinco fallecidos, cientos de damnificados y decenas de casas destruidas.
Este evento revive el recuerdo del devastador terremoto de magnitud 7,9 que sacudió Ica en 2007, uno de los más graves en la historia reciente del país, con un saldo de 500 muertos e millonarias pérdidas materiales.
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Un terremoto de magnitud 7,2 sacude la región de Ayacucho, en el sur de Perú: "Por ahora no ha ocurrido nada crítico"
Un terremoto de magnitud 7,2 ha sacudido este jueves la región andina de Ayacucho, en el sur peruano, según ha informado el Instituto Geofísico de Perú (IGP).
El epicentro se ha ubicado a 35 kilómetros al norte de la localidad de Coracora, sin que hasta el momento se hayan notificado daños personales o materiales.