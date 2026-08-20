El chavismo olvida a Maduro: el expresidente encarcelado en EEUU no fue mencionado en las conversaciones con la oposición

A pesar de la desaparición de símbolos pro-Maduro, algunos chavistas de línea dura siguen considerando su detención como una traición y exigen su liberación.

Durante el diálogo, las prioridades fueron aliviar la crisis humanitaria y acordar la repatriación de reservas de oro, sin avances claros hacia elecciones presidenciales.

El chavismo parece haber dejado a Maduro y Flores a su suerte frente a la justicia estadounidense, a pesar de declaraciones iniciales de apoyo tras su captura.

El gobierno interino de Venezuela no mencionó a Nicolás Maduro ni a su esposa en las recientes negociaciones con la oposición.

El gobierno interino de Venezuela no mencionó en ningún momento al expresidente Nicolás Maduro, que permanece en prisión en EEUU junto a su esposa Cilia Flores, durante las rondas de diálogo con la oposición que se han celebrado las dos últimas semanas.

Así lo han desvelado participantes en las negociaciones al Financial Times, en lo que se interpreta como la señal más evidente de que el régimen chavista ha abandonado a su suerte al exmandatario frente al sistema judicial estadounidense.

Tras conocerse la captura de Maduro y Flores a manos de las fuerzas especiales de EEUU el pasado tres de enero, la actual presidenta interina y 'número dos' del chavismo, Delcy Rodríguez, calificó el acto de "vil agresión", recuerda el medio.

Su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional venezolana, también afirmó que "no descansarían" hasta lograr la liberación de ambos, a los que la Justicia estadounidense imputa cargos de narcotráfico. Llegaron a hablar del "secuestro de dos héroes" convertidos "rehenes en los Estados Unidos".

Sin embargo, el Ejecutivo provisional bajo auspicio de la administración estadounidense de Donald Trump ni siquiera mencionó este asunto en ninguna de las cinco reuniones. "Maduro y Flores sencillamente no existen para la negociación", afirma uno de los opositores. "Han sido borrados de la historia".

La primera ronda de contactos entre las fuerzas políticas venezolanas debía sentar las bases para la celebración de nuevas elecciones presidenciales, pero se han dado escasos pasos en esa dirección hasta la fecha, El chavismo mantiene el veto a la principal líder opositora y Nóbel de la Paz, María Corina Machado.

Ambas partes priorizaron durante las conversaciones las medidas para aliviar la crisis humanitaria provocada por los catastróficos terremotos del pasado 24 de junio. Esto permitió acordar la repatriación de las reservas de oro que permanecen en el Banco de Inglaterra, y que tendrían un valor de unos 4.000 millones de dólares.

Chavismo y oposición también acordaron trabajar en la reforma de su sistema judicial. Al término de la ronda, el Gobierno de Venezuela anunció la liberación de 131 presos políticos. El grupo Foro Penal, que monitoriza los Derechos Humanos de los detenidos, matiza que solo se ha verificado la libertad de 78 de ellos.

Los analistas consultados por FT coinciden en que Rodríguez, que llegó a calificar a Maduro de "único" presidente de Venezuela, no pedirá su libertad. "En lo que a ellos les concierne, su destino está sellado", afirma Edward Rodríguez, consultor venezolano. "Dejarán que el caso siga su curso mientras se concentran en su única prioridad: la supervivencia".

Según explica, la línea dura contra Estados Unidos inmediatamente después de la captura respondía a la necesidad de contentar a los chavistas más irredentos. Sin embargo, la presidenta interina ha reemplazado a los líderes militares por sus propios colaboradores. Diosdado Cabello, 'número tres' del chavismo, también ha basculado hacia una retórica más colaboradora con EEUU.

Las vallas publicitarias y carteles que se erigieron en múltiples ciudades de Venezuela para reclamar la libertad de la pareja presidencial han ido desapareciendo progresivamente. Incluso algunos murales pro-Maduro han sido borrados, recoge el medio, aunque todavía se pueden encontrar en Caracas algunos retratos urbanos a todo color.

Incluso en las declaraciones públicas, Delcy Rodríguez -mucho más parca que su predecesor, aficionado a las maratónicas alocuciones salpimentadas con momentos cómicos y teatrales- ha dejado de mencionar a Maduro.

Sin embargo, los chavistas de línea dura no cejan en su respaldo al depuesto expresidente. El hecho de que fuera elegido personalmente por el fallecido Hugo Chávez como sucesor todavía funciona como catalizador entre los simpatizantes.

"No estoy de acuerdo con las conversaciones, porque no se puede permitir que Trump siga imponiéndonos las cosas mientras el acuerdo ni siquiera menciona que el presidente fue secuestrado", lamenta Ricardo García, uno de estos incondicionales, a preguntas del medio.

Como el resto de leales al chavismo, García cree que Maduro fue traicionado por miembros de su círculo interno y entregado al Ejército de EEUU.