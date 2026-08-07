Abelardo de la Espriella asume la presidencia de Colombia y Petro se despide sin reconocer la legitimidad de su sucesor

Abellardo de la Espriel a saluda junto al Presidente del Senado Honorio Henríquez después de prestar juramento como nuevo presidente del país durante una ceremonia de inauguración, en Cali, Colombia, el 7 de agosto de 2026 Luisa González Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA Abelardo de la Espriella asumió la presidencia de Colombia en una ceremonia en Cali, con fuerte presencia de seguridad y la asistencia de líderes internacionales como el rey Felipe VI y Javier Milei. El nuevo presidente anunció un endurecimiento de la política de seguridad, el fin del diálogo con grupos armados ilegales y la reactivación de fumigaciones contra cultivos ilícitos. Gustavo Petro, expresidente, no reconoció la legitimidad de su sucesor, denunció injerencia extranjera y se despidió con un acto paralelo en Bogotá. La investidura fue inédita por celebrarse fuera de Bogotá, como símbolo de descentralización y apoyo a las regiones del país.

Ni siquiera el discutido presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quiso perderse la ceremonia de investidura de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia. El líder de ultraderecha juró el cargo este viernes en una ceremonia inédita celebrada en la ciudad de Cali, que amaneció blindada con la presencia de 11.000 efectivos de la fuerza pública.

"Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia", ha dicho De la Espriella, de 48 años, al jurar ante el presidente del Congreso, Honorio Henríquez, quien acto seguido le impuso la banda presidencial para suceder al ahora expresidente Gustavo Petro.

En simultánea, soldados del Ejército han disparado 21 cañonazos de salva con los colores de la bandera colombiana desde la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova, situada en Bogotá, y el ya presidente en ejercicio ha recibido el saludo afectuoso de su familia y el aplauso de los presentes en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali.

Abelardo de la Espriella recibe en Cali al rey Felipe VI. Casa Real

Tras ello, De la Espriella ha tomado el juramento a su vicepresidente, José Manuel Restrepo, acompañado del campesino Luis Felipe Yagüé, de 74 años, invitado de honor del ahora presidente como muestra de apoyo a pequeños empresarios y emprendedores colombianos.

Poco después, ha abandonado por sorpresa el auditorio para dirigirse a una guarnición de la ciudad, concretamente al Cantón Militar Pichincha, donde pronunciará su primer discurso. Al salir, el presidente ha encontrado a representantes de varias religiones que hacían oraciones por el éxito de su mandato y por el futuro de Colombia.

Durante su primer discurso como mandatario, el presidente de Colombia ha anunciado un giro en la política de seguridad y lucha contra las drogas, afirmando que "la opción del diálogo" con los grupos armados ilegales "está completamente agotada".

"Ha comenzado el tiempo de la recuperación del orden, la autoridad y la libertad", ha prometido.

También ha asegurado que durante su mandato volverán las fumigaciones contra los cultivos ilícitos y ha defendido el uso de herbicidas que, dice, no afectarán la salud humana ni el medioambiente. Ha insistido en que "la coca ha traído muerte, corrupción y destrucción".

Además, ha adelantado que su Gobierno construirá "megacárceles" destinadas a quienes representen una mayor amenaza para la seguridad de los colombianos.

La ceremonia de investidura

De la Espriella rompió con las formas. En lugar de utilizar la sede del Legislativo o la adyacente Plaza de Bolívar de Bogotá, como hicieron sus predecesores, el abogado echó mano del auditorio de la Universidad Santiago de Cali. Su equipo justificó la decisión aludiendo a su compromiso "con la descentralización y el fortalecimiento de las regiones".

De la Espriella planeaba celebrar su investidura en una guarnición militar de Popayán, capital del departamento del Cauca, una de las zonas más golpeadas por el conflicto armado. Quería homenajear a los militares, a los que considera "los verdaderos héroes de la patria". Pero la posibilidad quedó descartada por el riesgo de erupción del cercano volcán Puracé.

Abel rdo De La Espriel la saluda tras jurar como nuevo presidente del país durante una ceremonia de investidura en Cali, Colombia, el 7 de agosto de 2026. Luisa González Reuters

Sin embargo, no estaba previsto que el primer discurso de Abelardo de la Espriella como presidente fuera en el auditorio de la Universidad Santiago de Cali, sino en el Batallón Pichincha, un recinto mucho más reducido, donde opera la Tercera Brigada del Ejército. A 10 minutos de distancia en coche del lugar del evento.

De la Espriella ha llegado al auditorio acompañado de su esposa, Ana Lucía Pineda, y sus cuatro hijos, todos menores de edad, y fue recibido con aplausos por los más de mil invitados nacionales e internacionales, que esperaron durante más de una hora su llegada.

Además de Infantino, a la ceremonia de investidura de De la Espriella asistieron el rey Felipe VI y al menos ocho presidentes latinoamericanos, entre ellos el argentino Javier Milei, con el que protagonizó un efusivo saludo al grito de "viva la libertad, carajo", el ecuatoriano Daniel Noboa o el chileno José Antonio Kast. Sus tres grandes aliados en la región.

Faltó la nueva presidenta del Perú, Keiko Fujimori, que envió en su lugar a su canciller, Carlos Espá. No así los israelíes. El ministro de Asuntos Exteriores del Estado hebreo, Gideon Sa'ar, se fotografió en Cali con De la Espriella y su equipo. "Colombia vuelve a ser aliada de Israel", tituló el medio ultra La Derecha Diario.

El rey Felipe VI de España habla con el presidente de Argentina Javier Milei mientras asisten a la inauguración de Abe la rdo de la Espriel la como presidente de Colombia , en Cali, Colombia, el 7 de agosto de 2026. Luisa González Reuters

En representación de Estados Unidos acudió una delegación poco habitual comandada por el fiscal general en funciones, Todd Blanche, el exabogado personal de Donald Trump que ahora espera su confirmación oficial en el cargo por parte del Senado.

El vicepresidente de De la Espriella, José Manuel Restrepo, agradeció recibir "el respaldo del presidente Donald Trump, su compromiso de trabajar hombro a hombro con Colombia y su convicción de que compartimos los mismos valores".

“¡Viva la libertad, carajo!”, el encuentro entre el presidente electo Abelardo De La Espriella y el presidente de Argentina Javier Milei. pic.twitter.com/u9rgcFuny5 — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) August 7, 2026

Quien no acudió a la ceremonia en Cali fue Gustavo Petro. El ya expresidente amplificó a principios de semana las sospechas de fraude electoral, sin presentar pruebas, y deslizó sus temores de que la llegada de De la Espriella a la Casa de Nariño desate una "guerra civil" en Colombia.

El presidente saliente tampoco ofreció la víspera el habitual discurso de despedida, ni se reunió con el presidente electo para definir la transferencia de poder. Denunció hasta el último minuto la injerencia en el proceso electoral de Trump.

El líder izquierdista aprovechó que De la Espriella y el Congreso estaban reunidos en Cali, a 450 kilómetros de distancia, para organizar una despedida solemne en la Casa de Nariño. Abandonó la residencia presidencial y salió a las calles de Bogotá en compañía de algunos de sus ministros y de la mano de sus hijos Antonella Petro y Nicolás Alcocer.

"Hasta siempre. Libertad y vida. Siempre, siempre y siempre. Gracias por haberme acompañado, soldados por haberme cuidado. Creo que ustedes salen mejor que cuando yo entré. Así que ¡viva Colombia libre!", declaró el expresidente, completamente vestido de blanco, que había enviado un mensaje a sus críticos: "Dijeron que me quedaría en este edificio. Y no, aquí cumplo, lo dije desde un principio, el mandato popular se respeta".

Dijeron que me quedaría en la casa de Nariño y que cerraría el Congreso de la República.



Ahora dejo esa casa, y quién ha cerrado el Congreso de la República es otro y no hay presidente para entregarle el mando. pic.twitter.com/hj7P7Gj8el — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 7, 2026

Mientras Petro decía adiós, en el sur de Barranquilla, cientos de simpatizantes de su partido, el Pacto Histórico, nutrieron la concentración de protesta encabezada por el senador izquierdista Iván Cepeda, el heredero del presidente, que salió derrotado de segunda vuelta de las elecciones presidenciales frente a De la Espriella por una diferencia inferior al 1%.

Cepeda, quien llamó a la desobediencia civil contra el nuevo Gobierno tras reconocer su derrota electoral, cargó contra el nuevo presidente. "Abelardo de la Espriella pasa de ser un extorsionista de narcotraficantes a ser un extorsionado de los Estados Unidos", afirmó el senador, que aludió a "las cuentas que tiene pendientes con la justicia de ese país".