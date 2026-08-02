El culebrón de los Bolsonaro sacude la campaña en Brasil: el candidato Flávio, acusado de traicionar a su madrastra

El escándalo familiar se suma al caso Vorcaro, un gran fraude financiero que salpica a Flávio Bolsonaro por su relación con el banquero implicado y la financiación de una película sobre Jair Bolsonaro.

El enfrentamiento familiar se produce en plena campaña electoral, con encuestas que favorecen a Lula da Silva y la izquierda, mientras el bolsonarismo intenta consolidar el apoyo femenino y evangélico.

Michelle Bolsonaro abandonó la presidencia de PL Mujer y lanzó su propio movimiento, Imparáveis MB, tras el conflicto con Flávio y la falta de apoyo del partido en Ceará.

El Partido Liberal brasileño (PL) celebró el pasado sábado en São Paulo la convención en la que se presentó la candidatura a la presidencia de Brasil de Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Las elecciones se celebrarán el 3 de octubre en primera convocatoria y el 25 en segunda vuelta.

La derecha populista de los Bolsonaro se enfrenta a la izquierda del Partido de los Trabajadores, liderada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Las encuestas dan una ventaja del 8 % al partido de Lula, a menos de tres meses de las elecciones.

A punto de arrancar una reñida campaña electoral, ha surgido un 'culebrón' familiar que puede ser decisivo en el resultado: Michelle Bolsonaro, esposa del expresidente y madrastra del candidato Flávio Bolsonaro, publicó un vídeo en las redes en el que acusó a su hijastro de haberla "apuñalado y maltratado" por teléfono.

Tras la publicación, el ya candidato a la presidencia pidió disculpas y solicitó a su madrastra que lo apoyase en la campaña electoral que comenzará en agosto. Sin embargo, el episodio derivó en la salida de Michelle como presidenta del PL Mujer.

Eduardo, hermano del candidato, calificó de "inmadurez" que Michelle hubiera grabado y difundido esas críticas, insistiendo en que el asunto debería haberse resuelto en privado. Pocos días después, Michelle anunció la creación de su propio movimiento, llamado Imparáveis MB (Imparables MB), que arrastra a numerosas seguidoras de la que fue primera dama brasileña.

El primer vídeo publicado por Michelle relata los detalles que desencadenaron el conflicto. En una producción muy profesional y bien elaborada de casi media hora, se remonta a los tiempos en los que su marido perdió las elecciones presidenciales contra Lula da Silva, candidato del Partido de los Trabajadores.

En octubre de 2022, Lula ganó las elecciones a la presidencia de Brasil por un margen menor del 2 %. El 8 de enero de 2023, instigados por el expresidente, una muchedumbre de seguidores asaltó el Parlamento de Brasilia.

Jair Bolsonaro se encontraba en Estados Unidos, aunque posteriormente se probó su participación en los incidentes que formaban parte de un plan para impedir el acceso del Partido de los Trabajadores al poder.

Tres meses más tarde, al regresar de EEUU, Bolsonaro se reunió con el presidente de su partido, Valdemar Costa Neto, para discutir sobre el futuro de su formación política. Como la propia Michelle relata en sus vídeos, ambos acordaron expandir la acción política del partido a las mujeres. Para ello, fundaron el PL - Mujer, la rama 'femenina' del Partido Liberal y encargaron a Michelle Bolsonaro su presidencia.

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, durante el juicio por su participación en el golpe de Estado de 2023. Imagen de archivo. Lucio Tavora. Europa Press.

Poco después, se inició el proceso que acabaría con la condena del expresidente por el golpe de Estado. Ante la imposibilidad de desarrollar su actividad política con normalidad, el líder ultraderechista pidió a su esposa que se hiciera cargo de llevar su mensaje político a los electores.

Según declaró Michelle en el vídeo, asumió el encargo de su marido a sabiendas de que sería un gran sacrificio y lo hizo a pesar de no tener experiencia política.

En su mensaje destaca que recorrió todos los rincones del país construyendo una infraestructura política con capilaridad y representatividad como para convertirla por sí misma en una fuerza política de primer orden. Según Michelle Bolsonaro, "tiñó Brasil de rosa".

Michelle Bolsonaro promovió la rama femenina del Partido Liberal tras el regreso de su marido de EEUU. Imagen de archivo. Fabio Rodrigues-Pozzebom. Reuters.

En las elecciones municipales de 2024, las candidatas del PL-Mujer obtuvieron más de 1.000 representaciones y la presencia del partido se incrementó en un 45,8 % respecto a los comicios anteriores. Lo cierto es que ella se convirtió en la portavoz de una ola de bolsonarismo destinada a dar poder a las mujeres en el ámbito político del partido.

La crisis familiar saltó cuando Michelle manifestó su desacuerdo con el apoyo del partido a un candidato regional en el estado de Ceará, al norte del país. La facción estatal del PL - Mujer estaba en contra del candidato elegido por las autoridades regionales y ella trató de impedir el nombramiento.

Cuando su hijastro Flávio, precandidato a las presidenciales, se enteró de su intervención, declaró en las redes que Michelle "llegó ayer a la política". "Es mejor que se quede fuera de las decisiones del partido", añadió.

Lo que realmente molestó a Michelle, según cuenta en su vídeo, fue que su hijastro no se hubiera comunicado con ella antes de hablar en las redes. Ella lo llamó varias veces y, sólo unas horas más tarde, Flávio le devolvió la llamada. Según declara, la trató con "dureza, de forma irrespetuosa y la apuñaló" con sus expresiones.

Flávio reaccionó esa misma noche con un mensaje en X: "En ningún momento ofendí o tuve la intención de ofender a Michelle. Si lo hice en algún momento, una vez más, pido disculpas". "Tengo por ella respeto y reconocimiento por el trabajo en PL Mujer, por el cuidado con mi padre y por todo lo que representa para Brasil", aseguró.

Sou casado há 16 anos, pai de duas filhas maravilhosas e nunca desrespeitei, maltratei ou humilhei uma mulher na minha vida. Jamais o faria com a esposa do meu próprio pai.



Tenho 45 anos de idade, 24 anos de vida pública e sou reconhecido pelo meu equilíbrio, educação e respeito… — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) June 25, 2026

En un vídeo que publicó en las redes reprodujo el mensaje anterior e invitó a su madrastra a resolver la situación. Le pidió su ayuda en la campaña y la instó a dejar de lado el conflicto y dedicarse a la tarea más importante: "Echar a Lula del poder".

Michelle aceptó poco después las disculpas, pero materializó la ruptura abandonando la presidencia de PL - Mujer y lanzando el nuevo movimiento Imparáveis MB (Imparables MB).

Los medios brasileños han analizado el 'culebrón' Bolsonaro desde diferentes ángulos. Algunos analistas relacionan la crisis con la intención de Michelle de participar de forma más activa en la actividad política después de la condena de su marido.

Ella lo niega en su vídeo: "no es momento de candidaturas", dijo. "Ahora es momento de cuidar de mi marido y de mi familia". Sin embargo, cuando se desató la crisis, era muy consciente del daño que podía causar a la campaña de su hijastro.

Otros medios se refieren a viejas tensiones familiares entre los hijos de Jair Bolsonaro y la esposa de su padre. En una entrevista que concedió Flávio a Poder 360, decía de su madrastra que era "autoritaria e irrespetuosa".

Un análisis más profundo habla de una reacción impulsada por la defensa del feminismo. Según esa tesis, Michelle podría estar protegiendo los derechos de las mujeres frente a un escenario ultraderechista que pretendería introducir la idea del 'voto familiar', decidido por el hombre.

Lo que es cierto es que la Bolsonaro tiene una influencia política nada despreciable: su cuenta de Instagram tiene más de ocho millones de seguidores. ¿Sería mejor decir seguidoras? Un dato relevante: sus dos vídeos denunciando el enfrentamiento con su hijastro suman cerca de 1,3 millones de likes.

No sólo arrastra una gran corriente de mujeres hacia posiciones de la derecha tradicional. También tiene una acogida destacada en las comunidades evangelistas, esenciales para consolidar la vuelta del Bolsonarismo al poder.

Los vídeos divulgados están cargados de símbolos: una mano dorada con el gesto del lenguaje de signos en portugués que significa "yo te amo" y una Estrella de David habitual en la simbología evangélica neopentecostal. El fondo es una pared plagada de diplomas que aporta la imagen de la autoridad institucional.

La gran incógnita es la reacción del propio Jair Bolsonaro. Su hijo Flávio asegura que todo lo que hace está coordinado con su padre. La condición de arresto domiciliario le impide hacer declaraciones públicas. Además, el juzgado ha impedido que reciba visitas durante el periodo de la campaña electoral.

La crisis familiar se suma el escándalo Vorcaro, el mayor caso de fraude financiero en Brasil de los últimos años. El joven banquero Daniel Vorcaro convirtió una entidad casi en quiebra en el Banco Master que dejó un agujero financiero de unos 10.000 millones de euros.

También invirtió diez millones de euros en Dark Horse, una película biográfica sobre Jair Bolsonaro que disparó las sospechas de financiación irregular de su partido. El escándalo golpeó directamente al candidato Flávio cuando se reveló que conocía a Vorcaro, después de haberlo negado públicamente.