La Justicia de EEUU pone fecha para el inicio del juicio por narcotráfico contra Maduro y su esposa: el 1 de junio de 2027

El expresidente venezolano Nicolás Maduro, junto a su esposa, Cilia Flores, el abogado de Flores, Mark Donnelly, y el abogado de Maduro , Barry Pollack, en la audiencia de este jueves. Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA El juicio por narcotráfico contra Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en Nueva York comenzará el 1 de junio de 2027. Maduro y Flores enfrentan cargos de conspiración para narcoterrorismo, importación de cocaína, y posesión de armas, declarando ambos "no culpable". La defensa de Maduro planea recurrir a su inmunidad como jefe de Estado y presentará recursos para desestimar los cargos antes del juicio. Mientras, la vicepresidenta Delcy Rodríguez ha recibido inmunidad de los tribunales de EEUU en otro caso, a diferencia de Maduro.

Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores comparecieron este miércoles por tercera vez ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York que lleva su caso. Vestido de uniforme de prisión color caqui y calzado con zapatillas deportivas, el líder chavista apareció sin esposas. Su abogado, Barry Pollack, se presentó ante la sala como el defensor del "presidente Maduro".

En la última audiencia, celebrada en marzo, el juez Alvin Hellerstein, de 92 años, rechazó la petición de sus abogados de desestimar la causa, y la pareja denunció que sus cuentas habían sido bloqueadas de forma ilegal con la intención de que no pudieran costear su defensa.

Maduro y la ex primera combatiente del régimen enfrentan cargos por conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, posesión de armas y dispositivos destructivos, y conspiración para poseerlos.

La pareja, que se declaró "no culpable", permanece en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn desde su captura a principios de enero.

Tanto la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York como la defensa propusieron al magistrado que el juicio comenzara en junio de 2027. El propio Pollack dejó claro que las partes consideran "realista" este calendario, y Hellerstein aceptó.

La defensa ha adelantado que presentará una batería de recursos para desestimar los cargos contra su cliente. Tendrán hasta principios del próximo año para encontrar nuevas fórmulas. De entrada, apelarán a la inmunidad de Maduro como jefe de Estado.

Por su parte, la Fiscalía seguirá sosteniendo que la pareja lideró durante más de dos décadas una estructura criminal que facilitó el envío masivo de cocaína a Estados Unidos. En el documento que presentó al juez consta que el Gobierno federal espera avanzar en la entrega de información clasificada durante los próximos meses.

El horizonte judicial de Maduro y su esposa contrasta, y mucho, con la situación legal de Delcy Rodríguez, envuelta en otras causas penales en Estados Unidos. Su nombre aparece en la denuncia presentada por Jerrel Kenemore, Jason Saad y el venezolano Edgar Marval ante el tribunal del Distrito Sur de Florida.

La número dos del chavismo hasta la captura de Maduro recibe la protección de la Administración Trump, que solicitó de manera formal a un tribunal de Miami que desestimara una demanda en su contra apelando a su inmunidad como jefa de Estado. El mismo reconocimiento que le niega a Maduro.

Kenemore, Saad y Marval responsabilizan a varios dirigentes chavistas, entre los que figura Delcy, de la campaña de represión llevada a cabo por el régimen en forma de secuestros, detenciones arbitrarias, torturas y actos de terrorismo.

"El Poder Ejecutivo ha determinado que la presidenta Rodríguez, como jefa de estado en ejercicio de Venezuela, goza de inmunidad de jefa de estado frente a la jurisdicción de los tribunales de Estados Unidos en función de su estatus actual", escribieron los abogados del Departamento de Justicia.

"La presidenta Rodríguez tiene derecho a la inmunidad de la jurisdicción de este Tribunal sobre este pleito mientras ocupe dicho cargo", zanja el escrito remitido a los tribunales.