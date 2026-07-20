Venezuela comienza el diseño de un plan para restaurar las condiciones ambientales de La Guaira tras los terremotos

Maquinaria pesada opera mientras las personas buscan los cuerpos de sus seres queridos bajo los escombros tras los terremotos del 24 de junio en La Guaira, Venezuela. Leonardo Fernández Viloria Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA Venezuela ha iniciado un plan para restaurar las condiciones ambientales de la costa de La Guaira tras los terremotos del 24 de junio. El plan incluye técnicas como la fitorremediación, mediante la siembra de especies vegetales específicas para recuperar la línea costera. Se promoverán dinámicas comunitarias y comerciales que respeten y preserven el entorno natural local en el proceso de reorganización territorial. Los terremotos dejaron 2.106.000 toneladas de escombros y al menos 5.119 fallecidos, 16.740 heridos y 17.907 personas sin vivienda en La Guaira.

El Ministerio de Ecosocialismo (Ambiente) de Venezuela ha informado este domingo que han comenzado una estrategia para lograr sanear y reordenar la costa del estado de La Guaira, devastada tras el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio, dentro del Plan de Remediación Ambiental.

En una publicación en Instagram, la cartera de Estado ha indicado que una de las técnicas contempladas para este proceso es el de la fitorremediación a través de la siembra de especies vegetales específicas para "propiciar la restauración de las condiciones ambientales de la línea costera".

Además, han reiterado que habrá una reorganización del territorio desde un enfoque de planificación "consciente" para definir los nuevos usos del espacio y el resguardo de la naturaleza, sin precisar mayores detalles.

El ministerio ha añadido que el plan contempla la promoción y desarrollo de dinámicas comunitarias y comerciales "adaptadas al respeto y preservación del entorno natural local".

"Las mesas operativas continúan activas en la estructuración de este esquema de saneamiento integral y reordenamiento costero", ha apuntado.

2.106.000 toneladas de escombros

El viernes, el ministro de Ecosocialismo, Nelson Rodríguez, ya informó de que el doble sismo ha dejado 2.106.000 toneladas de escombros, según una estimación del Gobierno de Venezuela en conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

En una entrevista al canal estatal VTV, el ministro mostró una lámina donde se detalla que, del total estimado de escombros, 1.529.000 toneladas corresponden a material de construcción y 577.000 a bienes personales. Sin embargo, no aclaró si estos datos reflejan los daños a nivel nacional o únicamente los de La Guaira, el estado más afectado por los terremotos.

Rodríguez indicó que hay once sitios en La Guaira clasificados como Centros de Disposición Temporal (CDT), donde se depositan los escombros y se clasifican, según su material, en "peligrosos, reciclables y áridos".

El pasado 29 de junio, el PNUD estimó que los terremotos dejaron cerca de 1,2 millones de toneladas de escombros solo en La Guaira. Este estado costero, vecino a Caracas, alberga el principal aeropuerto del país, actualmente inoperativo por daños estructurales.

Al menos 5.119 personas murieron tras los terremotos del pasado 24 de junio, 16.740 resultaron heridas y 17.907 personas quedaron sin vivienda.

Además, unos 856 edificios se dañaron, de los cuales 190 colapsaron, según el último balance del Gobierno de Venezuela del sábado.