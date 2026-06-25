El drama tras los terremotos de Venezuela: la precariedad de las infraestructuras y el sistema sanitario entorpece los rescates

Vecinos de La Guaira descansan tras ser atendidos por heridas causadas por los terremotos de Venezuela. Maxwell Briceño. Reuters.

Las claves

Las claves Generado con IA Los terremotos en Venezuela han dejado al menos 164 muertos y más de 700 heridos, con daños especialmente graves en La Guaira, declarada zona de desastre. La precariedad de las infraestructuras, el sistema sanitario colapsado y la falta de comunicaciones dificultan los rescates y la atención a las víctimas. El país afronta la tragedia en medio de una grave crisis económica, con escasez de medicinas y salarios mínimos equivalentes a menos de 0,20 euros mensuales. Venezuela ha solicitado apoyo internacional; equipos de rescate y ayuda humanitaria de varios países están en camino para colaborar en la emergencia.

Una nueva tragedia sacude a Venezuela, un país cuya economía está devastada por décadas de expolio y sanciones. El líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia afirmó este miércoles que "los equipos de rescate, el sistema de salud y la infraestructura de comunicaciones" llegan a esta tragedia "destruidos".

Esta situación evidencia el deterioro de los servicios públicos, afirman. "Venezuela va a necesitar apoyo internacional", escribió González Urrutia en la red social X. "Y lo va a necesitar porque su propio Estado la ha abandonado", añadió.

Pocas horas después del seísmo, el Gobierno declaró el estado de emergencia y La Guaira, al norte del país, recibió la calificación de "zona de desastre".

El Gobierno ha declarado una primera cifra oficial de 164 muertos y más de 700 heridos, pero la magnitud de lo que se aprecia hace pensar que la tragedia es mucho mayor

El Servicio Geológico de EEUU habla de "un elevado número de víctimas y daños extensos" y cree que los muertos podrían contarse por decenas de miles. El impacto económico es incalculable.

Los daños más importantes se produjeron en el estado costero de La Guaira, al norte del país. "La situación es una verdadera tragedia", declaró la presidenta encargada Delcy Rodríguez en una comparecencia pública en la madrugada del jueves.

"Decenas de edificios se han derrumbado y actualmente estamos llevando a cabo arduas operaciones de rescate para salvar tantas vidas como Dios lo permita", aseguró. "Pido que actuemos con unidad nacional y con calma, sabiendo que juntos superaremos esta tragedia", reclamó.

Rodríguez indicó que equipos de rescate de Estados Unidos, República Dominicana, El Salvador, México y Qatar llegarán a Venezuela para colaborar en las labores de respuesta.

España, China, Brasil y países del Caribe han ofrecido ayuda humanitaria y numerosos mandatarios han expresado su solidaridad y apoyo con el pueblo venezolano.

Una economía devastada

La ayuda exterior será imprescindible, porque el seísmo sacude al país en el peor escenario económico posible. Quizá ayude a paliar temporalmente uno de los mayores problemas que aquejan al pueblo: la falta de medicinas.

El desabastecimiento de medicamentos sigue siendo una cuestión crítica sin resolver. Sobre todo, los dedicados a tratar enfermedades crónicas, como la hipertensión y la diabetes, o los antibióticos en general.

En febrero, EEUU suministró más de 70 toneladas de medicinas y material sanitario básico como parte de la ayuda material que envió Washington para apoyar la recuperación de Venezuela. Pero su impacto está tardando en llegar a la calle.

Arantxa, caraqueña de 59 años, descendiente de vascos emigrados a Venezuela con el franquismo, declaraba a este medio: "Aquí no ha cambiado nada. Si acaso, estamos peor".

"Dicen que han enviado muchas medicinas, pero no conozco a nadie que las haya visto", denuncia.

Un herido es trasladado al hospital Pérez Carreño de Caracas. Gaby Oraa. Reuters.

Sin embargo, es cierto que los suministros han mejorado, lo que ocurre es que los precios son inalcanzables: "A veces tengo que elegir entre tomarme la pastilla o comprar comida para mi madre y para mí", asegura.

Además de medicinas, Washington ha enviado dólares al país. En marzo, un funcionario del Departamento de Estado informó a Reuters que en los dos primeros meses de 2026 habían circulado más dólares en la economía venezolana que en todo el año 2025.

Un estudio publicado a primeros de junio por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) de Caracas y la consultora Mercer, indicaba que un 64 % de las empresas venezolanas esperaban cobrar en dólares y un 53 % estimaba pagar en esa moneda a sus empleados. Sin embargo, los billetes no están circulando a través de las economías domésticas.

Ecoanalítica publicó en junio un análisis que muestra que, a pesar de que las autoridades locales y estadounidenses aseguran que los dólares fluyen hacia el país, el efectivo no se ve en las calles. Atribuye la escasez a la salida de divisa a bancos extranjeros o al estímulo para no realizar transacciones en esa moneda y "guardarlos a buen recaudo".

La inflación se ha duplicado

Gloria, una productora de medios audiovisuales que vive en el norte, explica que desde que se ha detenido el narcotráfico, los dólares ya no circulan. "Antes se podían encontrar fácilmente en el mercado negro. Ahora, si no te los envía un familiar desde fuera, no hay forma de conseguirlos".

El problema es que todo se mide en dólares: los precios en las tiendas, los salarios, los trabajos de todo tipo. Los venezolanos piensan en dólares, mientras los bolívares son un vestigio del pasado que solo sirve para recordar la miseria del salario mínimo.

Porque el salario mínimo sí se establece por ley en la moneda local: 130 bolívares al mes. En diciembre, antes de la captura del dictador Nicolás Maduro por EEUU, el cambio oficial era de unos 300 bolívares por dólar.

Es decir, el salario mínimo garantizado por el Estado era de 43 centavos de dólar (0,38 euros) mensuales. No, no es una errata, menos de medio euro al mes.

La moneda local se ha desplomado estrepitosamente desde que Delcy Rodríguez está en el poder. Un dólar se cambia hoy por 621,52 bolívares. Como el salario mínimo no ha cambiado, hoy el gobierno garantiza a los venezolanos algo menos de 20 céntimos de euro como retribución mensual.

El Gobierno de Delcy tomó medidas a finales de abril y promulgó una ley que aseguraba un ingreso mínimo integral de 240 dólares (211,30 €) a través de un mecanismo de bonos excepcionales. Los jubilados disponen de una pensión de 61,61 € mensuales.

Son medidas claramente insuficientes. Antes del decreto de abril, se estimaba que el ingreso medio de un trabajador era de unos 170 € por la vía de complementos adicionales. El nuevo dato supone un incremento del 24 %. Sin embargo, la inflación estimada desde enero a mayo es del orden del 102 %.

La falta de datos oficiales fiables hace difícil trabajar con un escenario sólido de predicción sobre la economía venezolana. El economista Jesús Palacios Chacín publicó en mayo que el PIB venezolano crecería un 12 % este año y que su inflación anual se situaría en el 192 %. En dólares, supondría un 20 %.

Estas estimaciones parecen muy optimistas. El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectó en 2025 una inflación del 682,1 % para este año. Las cifras observadas hasta mayo hacen pensar que la realidad estará entre ambos extremos.