La Fiscalía de EEUU imputa a Raúl Castro por ordenar que dos avionetas fueran derribadas en 1996, causando cuatro muertes

Raúl Castro, de 94 años, visto en La Habana en mayo de 2025. REUTERS/Norlys Perez

Las claves

Las claves Generado con IA La Fiscalía de EEUU ha imputado a Raúl Castro por ordenar el derribo de dos avionetas en 1996, en el que murieron cuatro pilotos de la organización Hermanos al Rescate. Entre las víctimas había tres ciudadanos estadounidenses de origen cubano y un cubano residente legal en EEUU, quienes realizaban vuelos para ayudar a balseros en el Caribe. Los cargos incluyen conspiración para asesinar, asesinato y destrucción de aeronaves; otras cinco personas también han sido acusadas por su presunta implicación en el ataque. La imputación se produce tras años de presión del exilio cubano y recuerda precedentes recientes, como el caso de Nicolás Maduro, actualmente en prisión preventiva en Nueva York.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado este miércoles cargos en Miami contra el expresidente cubano Raúl Castro por la muerte de cuatro pilotos de la organización Hermanos al Rescate ocurrida hace 30 años.

Los familiares de las víctimas acusan a Castro de ordenar el derribo de las avionetas en las que viajaban tres ciudadanos estadounidenses de origen cubano: Carlos Costa, Armando Alejandre y Mario Manuel de la Peña.

Un cuarto aviador fallecido, Pablo Morales, era cubano residente legal en Estados Unidos. Los cuatro realizaban vuelos de reconocimiento en el Caribe para auxiliar a los balseros que trataban de abandonar la isla.

La imputación ha sido anunciada en una ceremonia de homenaje a los fallecidos en la Torre de la Libertad (Freedom Tower), enclave histórico para los exiliados cubanos en Miami, por el fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche.

Sobre Raúl Castro pesa el cargo de conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, otros cuatro de asesinato y dos de destrucción de aeronaves, según los documentos judiciales citados por Reuters.

Otras cinco personas también figuran como acusadas en el caso. Son los aviadores supuestamente implicados en el derribo de las aeronaves de Hermanos al Rescate: Lorenzo Alberto Pérez-Pérez, Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas y Luis Raúl González-Pardo Rodríguez.

Los cargos por el hecho ocurrido el 24 de febrero de 1996, época en la que Raúl Castro era ministro de Defensa, se presentarían en la corte federal del Distrito Sur de Florida. A continuación, un gran jurado deberá admitir a trámite el procesamiento.

Los exiliados cubanos citan un informe de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) de la ONU que concluyó que el ataque ocurrió en aguas internacionales. Sin embargo, La Habana siempre ha sostenido que las avionetas amenazaban el territorio de la isla y que los involucrados eran "terroristas".

Fidel Castro, presidente de Cuba hasta su muerte en 2016 y hermano de Raúl, llegó a exculparle, asegurando que las Fuerzas Armadas cubanas habían actuado "en defensa del territorio" y no recibiendo "una orden directa".

Estados Unidos condenó el ataque e impuso sanciones como represalia, pero no imputó formalmente a ninguno de los Castro. En 2003, el Departamento de Justicia presentó cargos contra tres militares cubanos, pero nunca fueron extraditados.

El precedente de Maduro

La imputación añade presión sobre las autoridades cubanas. El presidente estadounidense Donald Trump ha insistido en repetidas ocasiones en la necesidad de un cambio de régimen en la isla.

El caso recuerda también al caso de Nicolás Maduro, a quien Estados Unidos incluyó en una lista de terroristas internacionales tras considerarlo "líder del Cártel de los Soles", semanas antes de la operación de captura en enero en Caracas.

Maduro y su esposa Cilia Flores afrontan cargos criminales en Estados Unidos y se encuentran en prisión preventiva en Nueva York. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York sitúa a toda la familia en el centro de una trama criminal ligada al narcotráfico.

Desde la captura de Maduro, Trump ha impuesto un bloqueo petrolero a la isla, elevando sus amenazas sobre "tomar el control" del país y ha firmado una orden ejecutiva el 1 de mayo para ampliar las sanciones, que desde el lunes suman 11 altos cargos políticos y militares cubanos.

Hoja de ruta

La Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA), una de las principales organizaciones del exilio, ha presentado una hoja de ruta de trece puntos para la reconstrucción de Cuba tras una eventual caída del actual Gobierno. Incluyen el rechazo al control estatal y la promoción del sector privado.

"Después de casi 70 años de dictadura comunista y destrucción, Cuba tiene una oportunidad histórica de ser libre y reconstruirse como un faro de prosperidad, estabilidad, democracia y principios de libre mercado en el Hemisferio Occidental", señala la FNCA en el documento.

Entre los trece pilares para reconstruir Cuba, la organización en el exilio destacó la necesidad de una reunificación nacional, de respetar los derechos humanos y las libertades individuales y de erradicar del poder político al Partido Comunista de Cuba.

"La nueva Cuba rechazará la dependencia del estado, el control estatal y la retórica y políticas absurdas que pretenden crear igualdad de resultados, pero que solo generan pobreza y desesperación", señala la organización.