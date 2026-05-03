Desaparecidos dos militares estadounidenses que participaban en un ejercicio militar junto con Marruecos

Las claves

Las claves Generado con IA Dos militares estadounidenses han desaparecido durante el ejercicio militar 'Africa Lion 2026' en Marruecos. La desaparición ocurrió cerca del área de entrenamiento CAP DRAA, en la ciudad marroquí de Tan-Tan. Fuerzas de Estados Unidos, Marruecos y países aliados han desplegado operaciones de búsqueda y rescate con recursos terrestres, aéreos y marítimos. El ejercicio 'Africa Lion' es el mayor entrenamiento conjunto anual del Comando África estadounidense para mejorar la cooperación militar entre aliados y socios africanos.

Estados Unidos ha reportado la desaparición de dos militares que participaban en el ejercicio militar 'Africa Lion 2026' junto a Marruecos.

La desaparición se ha producido cerca del aérea de entrenamiento CAP DRAA, situado en la ciudad marroquí de Tan-Tan.

Según AFRICOM, las fuerzas estadounidenses, marroquíes y de otros países socios han puesto en marcha operaciones coordinadas de búsqueda y rescate, que incluyen recursos terrestres, aéreos y marítimos.

African Lion es el mayor ejercicio conjunto anual del Comando África de Estados Unidos, cuyo objetivo es mejorar la interoperabilidad entre las fuerzas estadounidenses, los aliados de la OTAN y las naciones africanas socias.

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