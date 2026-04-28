Nuevo golpe al CJNG: la Armada mexicana detiene a 'El Jardinero', uno de los posibles sucesores de 'El Mencho'

'El Jardinero', detenido por las fuerzas especiales de la Secretaría de Marina de México. SEMAR

Las claves

Las claves Generado con IA La Marina mexicana capturó a Audias Flores Silva, alias 'El Jardinero', uno de los líderes del CJNG y considerado posible sucesor de 'El Mencho'. La detención se realizó en Nayarit sin disparos, con la participación de 120 militares y fuerte apoyo aéreo y naval. 'El Jardinero' era buscado por México y EE.UU., con una recompensa de cinco millones de dólares y acusado de dirigir laboratorios de metanfetamina. En una operación paralela fue arrestado César Alejandro 'N', alias 'El Güero Conta', operador financiero y encargado de lavar dinero para el CJNG.

Nuevo golpe del Gobierno mexicano al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Un operativo de las fuerzas especiales de la Secretaría de Marina ha logrado capturar a Audias Flores Silva, alias El Jardinero, integrante de la cúpula de la organización y a quien se consideraba uno de los posibles sucesores de El Mencho, caído en un operativo el pasado mes de febrero

La captura ha sido anunciada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, Omar García Harfuch. El Jardinero había sido identificado por las autoridades estadounidenses como uno de los dirigentes del CJNG y por quien se ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares.

El arresto del narco se ha registrado durante una operación militar desarrollada en el estado de Nayarit, en la costa oeste del país, en una región con fuerte presencia del CJNG. Según ha detallado la SEMAR en un comunicado, los 120 militares que participaron en la captura no tuvieron que disparar ni un tiro. No se han registrado muertos ni heridos.

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Como resultado de labores de inteligencia y coordinación interinstitucional de manera quirúrgica, sin necesidad de efectuar un solo disparo, sin personas fallecidas, ni lesionadas, #PersonalNaval realizó la aprehensión de un blanco prioritario.



Para el desarrollo de… pic.twitter.com/RoEqY9KqMb — SEMAR México (@SEMAR_mx) April 27, 2026

García Harfuch ha explicado que el detenido contaba con una orden de detención en México y era requerido por la Administración estadounidense para ser extraditado. En abril de 2021, el Gobierno de EEUU impuso sanciones contra Flores Silva, a quien identificó como uno de los dirigentes regionales del CJNG.

Flores Silva, de 45 años, también ha sido señalado como jefe de seguridad de Oseguera Cervantes, según informan algunos medios citando a fuentes de la DEA. Su captura se registra precisamente dos meses después de la exitosa operación militar que acabó con El Mencho y desató una oleada de violencia en buena parte del país.

En una operación planeada, desarrollada y ejecutada por la Secretaría de Marina @SEMAR_mx , a través de sus Fuerzas Especiales, fue detenido en Nayarit Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”.



Cuenta con orden de aprehensión en México y también es requerido por autoridades de… pic.twitter.com/5jqtX53Rzn — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) April 27, 2026

En una operación paralela registrada en Zapopan, en el estado de Jalisco, las fuerzas especiales mexicanas han capturado a César Alejandro 'N', alias El Güero Conta, el "operador financiero" de El Jardinero y el encargado de lavar dinero procedente de la droga.

Laboratorios de metanfetamina

La Armada mexicana ha detallado que en el operativo contra El Jardinero participaron aeronaves de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, cuatro helicópteros de apoyo cercano, dos helicópteros de transporte de tropas, cuatro aeronaves de ala fija y 400 elementos navales en acciones de apoyo, además de los 120 soldados.

"Esta acción representa un logro relevante en materia de seguridad, al contribuir de manera directa a la desarticulación de estructuras criminales y a la disminución de la violencia en el país", ha presumido la SEMAR en un comunicado.

El Jardinero había vuelto a ser sujeto de sanciones en junio de 2025, en otro movimiento de la Administración estadounidense para golpear económicamente a los líderes del CJNG. Washington le había señalado como responsable de laboratorios clandestinos de metanfetamina.

Tras la muerte de El Mencho, fundador del CJNG, los especialistas en el mundo de la droga señalaron a Flores Silva como parte de un grupo de líderes que se hizo con el control del cartel. Las autoridades mexicanas han revelado que llevaban 19 meses de seguimiento del ahora detenido.

Las agencias de Seguridad mexicanas apuntaron que se tiene conocimiento que el ahora detenido "controlaba laboratorios de metanfetamina, pistas clandestinas y avionetas, camiones de carga y vehículos de pasajeros para transportar cocaína, heroína" y otras drogas desde Centroamérica a México y posteriormente a células de distribución en varios estados de Estados Unidos en los estados de California, Texas, Illinois, Georgia, Washington y Virginia.