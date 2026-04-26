México se enamora de Omar García: el 'superpolicía' que acabó con 'El Mencho' podría ser el próximo presidente

Las claves

Las claves Generado con IA Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, es considerado el 'superpolicía' que acabó con 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Sobrevivió a una emboscada de 30 sicarios en 2020, lo que incrementó su fama y lo posicionó como un héroe popular en México. García Harfuch tiene un índice de popularidad del 85% y es visto como el mejor posicionado para la presidencia en 2030 por distintas agencias de análisis político. Su imagen se ha convertido en un fenómeno de masas, con muñecos, mantas y cuentas de fans en redes sociales, y es percibido como símbolo de eficacia y regeneración frente a la corrupción.

Omar García Harfuch es el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno mexicano. Es conocido como uno de los hombres más guapos de México y el 'superpolicía' que acabó en febrero con 'El Mencho', el capo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Se hizo famoso por sobrevivir en 2020 a una emboscada en la que intervinieron cerca de 30 sicarios del CJNG. La acción se saldó con tres policías muertos y 19 atacantes detendios. En el lugar del atentado se contaron más de 400 casquillos de bala.

Su índice de popularidad ha subido al 85%, el más alto entre los políticos mexicanos. Diferentes agencias de investigación política lo sitúan como el candidato del partido en el poder mejor posicionado de cara a las elecciones presidenciales de 2030.

La oleada de admiración se desató gracias al alto perfil de García Harfuch en su lucha contra crimen organizado. El éxito en la operación que acabó con 'El Mencho' lo aupó al imaginario colectivo mexicano, muy dado a elevar a los hombres duros a la categoría de héroes.

"Omar Harfuch da la cara, sin temblarle la mirada", dice un corrido que le dedican en las redes sociales. "Siguió firme tras la balas. Ni el plomo lo hizo doblar, porque al servicio del pueblo se prometió no parar", continúa.

Nació en la ciudad mexicana de Cuernavaca en 1982. Licenciado en derecho por la Universidad Continental, se graduó en Seguridad Pública por la Universidad del Valle de México.

En 2008 ingresó en la Policía Federal como jefe de Departmento en la Coordinación de Inteligencia. Posteriormente, fue designado como coordinador del estado de Guerrero y en 2015 asumió la dirección de la División de Investigación de la Policía Federal.

En 2019, la actual presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, desempeñaba el cargo de jefa de Gobierno de la Ciudad de México y designó a García Harfuch jefe de la Policía de Investigación.

Pocos meses después se produjo el atentado que lo sacó del anonimato. Ocurrió en Las Lomas de Chapultepec, una de las zonas residenciales más exclusivas de la capital.

En su labor como máximo responsable de inteligencia, luchaba contra la implantación del Cártel Jalisco en la región. El CJNG trató de quitárselo de encima, pero fracasó y la superstición popular lo atribuyó a un milagro.

Su popularidad lo animó a afiliarse en 2023 a Morena, el partido de la presidenta Sheinbaum. Ganó la encuesta interna como mejor posicionado para la elección a la jefatura de Gobierno local, pero se retiró para respetar los criterios de paridad de género que impone la normativa del partido.

La imagen de Omar García Harfuch aparece en toallas y ropa de cama en un mercadillo callejero. Henry Romero. Reuters.

Para Morena, García Harfuch es un activo valioso: tras quedar fuera de la carrera por la Jefatura de Gobierno, se postuló como candidato al Senado. En las elecciones de junio de 2024, ganó con el 54.3% de los votos.

Desde allí dio el salto a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal. En esa función, es la mano derecha de la presidenta Sheinbaum en cuestiones de seguridad.

Se ha convertido en un fenómeno de masas: tiene varias cuentas de fans en Instagram o X y en los mercados callejeros se exponen mantas de franela o almohadas con su imagen. En los puestos venden los 'Harfuchitos' unos muñecos de trapo que la gente compra como amuleto.

La cuenta de Instagram 'omargharfuchclubfan' tiene 133.000 seguidores y los comentarios de admiración son habituales: "Próximo presidente de México en el 2030", asegura un seguidor. "¡Harfuch! Hazle un hijo a mi mujer y yo lo criaré", reclama otro.

El periodista especializado en crimen Oscar Balmen declaró al Wall Street Journal que la imagen herócia de Harfuch está desplazando a la temática narco. En el mercado popular de Tepito, era habitual encontrar merchandising con la imagen de 'El Chapo Guzmán'. Ahora sólo se ven fotos del 'superpolicía'.

"Más allá de su apariencia, García Harfuch es una de las figuras públicas más populares de México", afirma Balmen. "La gente lo ve como alguien eficaz, limpio y rudo". Resalta que sirve de regeneración en un ámbito empañado por acusaciones constantes de corrupción.

Las personas cercanas al secretario de Seguridad aseguran que él no se encuentra cómodo con su imagen de sex-symbol. Acepta que es algo que ha surgido de forma espontánea y que puede ayudarle en el desarrollo de su carrera política, pero asegura que no la ha cultivado.

Su madre, María Sorté, lo describe como un hombre humilde y cercano. Le sorprende el nivel de popularidad que ha alcanzado, pero su compromiso con el servicio a los ciudadanos es inquebrantable.

García Harfuch no es el único político en México que inspira fervor romántico. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, conocido como 'el gobernador más guapo de México', también ha aparecido en diversos artículos. Las próximas elecciones de 2030 se celebrarán bajo un canon de belleza muy exigente.