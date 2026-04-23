Diez heridos en EEUU por un tiroteo en un centro comercial de Luisiana: los atacantes están huidos

Policías del estado de Luisiana vigilan la zona de un tiroteo este domingo. EFE

Las claves

Las claves Generado con IA Diez personas resultaron heridas en un tiroteo en un centro comercial de Baton Rouge, Luisiana. El incidente comenzó tras una discusión entre dos grupos en la zona de comidas del centro comercial. Los atacantes siguen huidos y hasta el momento no se han producido detenciones, aunque la Policía descarta que sea una situación de "tirador activo".

Al menos diez personas han resultado heridas en un tiroteo perpetrado en un centro comercial de la localidad estadounidense de Baton Rouge, capital de Luisiana, lo que representa el segundo ataque de este tipo en ese estado en menos de una semana.

El incidente, considerado un "ataque directo", comenzó a las 13:22 hora local del centro de Estados Unidos (20:22 hora peninsular española), cuando dos grupos de personas comenzaron a discutir y a gritarse en una zona de comidas, expuso a los medios el jefe de Policía de Baton Rouge, T.J. Morse.

"Desafortunadamente, hubo algunas personas inocentes que estaban en el área que también podrían haber recibido rondas de disparos. Por ahora, tenemos diez víctimas en hospitales locales", explicó el funcionario a la prensa fuera del lugar de los hechos.

Según informa la NBC, que cita un comunicado del Departamento de Policía de Baton Rouge, hasta el momento no se han producido detenciones y "el o los tiradores seguían prófugos".

A pesar de que todavía no han sido detenidos los atacantes, Morse Jr. afirmó que ya no se trataba de una situación de "tirador activo".

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