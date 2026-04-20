Bienvenidos a la República de Slowjamastán: la micronación fundada por un DJ californiano que ya tiene 25.000 ciudadanos

Slowjamastán cuenta con sus propias leyes y símbolos, incluyendo bandera, moneda y himno, pero no está reconocida por ningún país ni organismo internacional.

Para entrar a Slowjamastán se necesita cita previa y cumplir estrictas normas de vestimenta, como la prohibición de las zapatillas Crocs.

Slowjamastán es una micronación fundada por el DJ californiano Randy 'R Dub!' Williams en el desierto de California, a 150 km de San Diego.

En el sur de California, a unos 150 km de San Diego, se extiende el desierto de Anza. Allí viven alacranes, serpientes de cascabel y unos pocos súbditos de la República Popular de Slowjamastán.

La ruta estatal 78 cruza el inmenso erial del tamaño de la provincia de Vizcaya. A mitad de su recorrido, después de las colinas de Ocotillo Wells, se toma una ligera curva a la izquierda. A partir de ahí, una recta infinita se pierde en el horizonte arenoso.

Diez minutos más tarde, a la izquierda, un cartel verde anuncia a los visitantes que han llegado a la micronación de Slowjamastán. Para entrar en el país se requiere cita previa y superar una exhaustiva revisión del atuendo antes de traspasar la barrera de control.

La información del país especifica que ese es un lugar en el que les encanta bromear, pero deben ponerse muy serios con algunas cuestiones. Por ejemplo, está terminantemente prohibido usar las zapatillas 'Crocs'.

Las 'Crocs' son un calzado de goma con agujeros muy popular en EEUU. En España son famosas gracias a los reportajes de 'Frank de la jungla'. Las leyes del país las prohíben porque, simplemente, su mandatario las odia.

Recuerdan que el territorio es una propiedad privada y que no se pueden cruzar las fronteras sin pedir permiso. Aseguran que esa zona del desierto da cobijo a criaturas peligrosas. Es el único país del mundo en el que no ha muerto nadie hasta ahora y quieren que siga siendo así.

Las 'autoridades de inmigración' avisan que es imprescindible organizar una visita concertada. No sería la primera vez que un turista hace un largo viaje a través del desierto para descubrir luego que no hay nadie en el país.

Con un poco de suerte, el autoproclamado gran sultán y líder supremo, su excelencia Randy 'R Dub!' Williams, pronunciará el discurso de bienvenida. En él, aportará los datos esenciales para conocer la república y explicará las leyes que la regulan.

El marco jurídico es muy breve: apenas una docena de leyes. Además de la prohibición de llevar las dichosas zapatillas, está terminantemente prohibido escuchar rap. Se castiga severamente el uso de 'responder a todos' en el correo electrónico o no pulsar el botón de cancelar en el microondas cuando se saca la comida antes del tiempo establecido.

La legislación es ambigua en ciertos asuntos capitales. Por ejemplo, la ley no aclara si el papel higiénico debe ponerse en el soporte desenrollándose hacia dentro o hacia fuera. "Si tienes que preguntar cómo hacerlo, Slowjamastán no es para ti", especifica.

Cualquiera puede ser ciudadano de ese país: es gratis, pero hay que rellenar una solicitud y pasar una sencilla prueba. Para tener pasaporte o convertirse en embajador, hay que aportar una pequeña cantidad mensual. En este momento se cuentan 25.000 súbditos, pero ninguno vive allí permanentemente.

La nación más joven

La historia de su creación es tan peculiar como todo lo que rodea a esta micronación inventada: su fundador, Randy Williams, se había marcado el reto de visitar todos los países del mundo. La lista oficial registra 195, pero si se añaden territorios de reconocimiento limitado, supera los 200.

Cuando llegó la pandemia, Williams estaba a punto de completar el desafío. Viajero empedernido llevó mal lo de quedarse en casa durante tantas semanas. Un día se 'escapó' a visitar Molossia, una micronación en el estado de Nevada y eso plantó la semilla.

Pocas semanas después 'registró' la presunta República Popular de Slowjamastán. Diseñó una bandera, un escudo y una moneda, el Duble. También creó el himno: suena como Rocket man de Elton John. La letra dice "Slowjamastán: me parece que este va a ser un sitio estupendo".

https://www.elespanol.com/mundo/america/eeuu/20260414/album-fotos-slowjamastan/1003744206197_3.html

En octubre de 2021, Williams adquirió un terreno desértico de unas 5 hectáreas en el condado de Imperial, en California. En diciembre, declaró oficialmente la independencia de EEUU. Según su Ministerio de Exteriores, nadie ha reconocido hasta ahora a la nación, salvo la madre del fundador.

Randy Williams (Chicago, 49 años) se declara un amante del Slow Jam, el tipo de música lenta de los 80 y los 90 que incluye baladas como Unbreak my heart, de Toni Braxton o clásicos de Elton John o Marvin Gaye.

Con 15 años creó una emisora dedicada a este tipo de música. En la actualidad, su programa Sunday Night Slow Jams se transmite a través de más de 200 estaciones de radio de todo el mundo.

Las micronaciones

Una micronación suele definirse como una entidad autoproclamada soberana que afirma ser un país o Estado, pero que no está reconocida por ningún gobierno ni organismo internacional. No hay un registro oficial de micronaciones. Algunos cálculos elevan la cifra a unos pocos cientos.

Suelen asociarse a un territorio propiedad de un individuo o grupo de personas que se declaran independientes del país en el que se encuentran. En la mayoría de los casos, esa declaración carece de consecuencias.

Los motivos para su creación pueden ser cuestiones de identidad política, experimentación social, entretenimiento o comerciales. En el caso de Slowjamastán, como muchos otros, es una forma de pasar el rato para su fundador y quienes lo siguen.

Otro proyecto parecido es Molossia, en el desierto de Nevada, cerca de Daytona. Inicialmente fue creada como un parque temático infantil. En 1999, su propietario Kevin Baugh proclamó una "república humorística".

El caso más famoso es Sealand, una micronación instalada en Fort Roughs, una plataforma militar situada en la costa británica del mar del Norte. Allí se alojó la emisora Radio Essex en los años 60. Su dueño, Roy Bates, proclamó la independencia del Reino Unido en 1967.

Protagonizó episodios mediáticos: un intento de 'golpe de estado', un incendio en 2006, litigios sobre jurisdicción y el debate sobre si la plataforma estaba o no en aguas internacionales.