Sheinbaum reconoce un "acercamiento" con España pero insiste en que reconozca los abusos durante la conquista

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en la rueda de prensa de este lunes. Reuters

Las claves nuevo Generado con IA Claudia Sheinbaum reconoció un acercamiento reciente con España, pero insistió en que se reconozcan los abusos cometidos durante la conquista. La mandataria reiteró que la relación diplomática entre México y España nunca se ha roto, aunque ha habido tensiones por exigencias de disculpas históricas. Felipe VI y el gobierno español han dado pasos para reconocer injusticias cometidas durante la conquista, aunque Sheinbaum considera que aún falta una disculpa formal. La próxima visita de Sheinbaum a Barcelona no será una visita de Estado, sino en el marco de un encuentro progresista latinoamericano con líderes como Pedro Sánchez, Gustavo Petro y Lula da Silva.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este lunes que "nunca" se ha roto la relación diplomática con España y reconoció el reciente "acercamiento" bilateral, días antes de su primer viaje a ese país desde que asumió el cargo en 2024.

"Nunca se ha roto la relación diplomática con España, nunca. Bueno, en la época de Franco (1939-1975). Pero desde que vino aquella carta del (ex)presidente (Andrés Manuel) López Obrador (2018-2024) al Rey de España, las relaciones diplomáticas continúan", señaló durante su conferencia de prensa matutina.

Sin embargo, Sheinabum reconoció que "ha habido un acercamiento distinto en el último año, tanto del Gobierno español como del propio Rey de España", aunque insistió en que se deben reconocer los abusos cometidos durante la conquista.

La mandataria mexicana explicó que ha habido una interpretación distinta de lo que fue la llegada de los españoles a México, y subrayó que Pedro Sánchez y Felipe VI, reconocieron en momentos distintos que se debe evaluar de una manera distinta la conquista. “Entonces yo dije: ahí hay un paso en este sentido”, manifestó.

Sheinbaum explicó que hasta ahora, se ha dicho que los españoles vinieron a “civilizar” a los pueblos en América o que fue “un encuentro de dos mundos”, pero exaltó que fue un encuentro “bastante violento” en el que hubo matanzas a pueblos indígenas y saqueos.

Por ello, dijo que su Gobierno seguirá insistiendo en que “se conozca la verdad” de la conquista desde la visión de los pueblos originarios.

Sheinbaum aclaró que el viaje que hará a Barcelona el próximo 18 de abril, no es una visita de Estado, aunque reconoció que se reunirá con el presidente español, pero esto será en el marco del encuentro con mandatarios de gobiernos progresistas.

“Ahí vamos a ver (...) a otros presidentes de América Latina y a otros representantes de otras naciones, este marco (es) en el que vamos”, apuntó en referencia a la presencia en el evento del mandatario colombiano, Gustavo Petro; el brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva; y el uruguayo, Yamandú Orsi, además del anfitrión, Pedro Sánchez.

Esta visita ocurre luego de que en los últimos meses, México y España hayan dado señales de distensión en sus relaciones bilaterales.

Una polémica abierta en 2019

La polémica sobre el asunto de la conquista estalló en 2019, cuando el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador exigió al rey Felipe VI disculparse por los abusos cometidos durante la Conquista de América.

La iniciativa, planteada como un gesto de "reconciliación histórica" con los pueblos originarios y acompañada de una solicitud similar al papa Francisco, fue rechazada de plano por el Gobierno español, que se negó a asumir una culpa institucional por hechos ocurridos hace cinco siglos.

Desde entonces, el asunto reapareció periódicamente en el discurso oficial de López Obrador.

El mandatario reivindicó la necesidad de un reconocimiento de agravios históricos y enmarcó su petición en una agenda más amplia de revalorización de los pueblos indígenas y revisión crítica del pasado colonial.

Historiadores y analistas, tanto en México como en España, se han mostrado divididos: mientras algunos consideran la exigencia una maniobra política de corto plazo, otros la leen como parte de un debate pendiente sobre memoria, reparación simbólica y legado colonial.

La controversia escaló en 2022, cuando el presidente mexicano anunció la conveniencia de una "pausa" en las relaciones con España, acusando a grandes empresas españolas de haberse beneficiado de una "promiscuidad económico‑política" con gobiernos anteriores.

La declaración tensó aún más la relación bilateral y obligó a Madrid a reaccionar: el Ejecutivo español restó valor formal a la expresión "pausa" y subrayó que no había recibido ninguna notificación diplomática que modificara el estatus de los vínculos entre ambos países.

Una estrategia seguida por Sheinbaum

Claudia Sheinbaum retomó el conflicto abierto por López Obrador con España en torno a las disculpas por la Conquista.

En su toma de posesión, el 30 de septiembre de 2024, la nueva mandataria evitó invitar a Felipe VI y aludió de nuevo a la "invasión española", en línea con la narrativa histórica impulsada por su antecesor.

La exclusión del monarca provocó que tampoco acudiera ningún alto representante del Gobierno español, lo que evidenció la persistencia de la tensión diplomática.

Desde México, el mensaje fue doble: reafirmar la continuidad con la agenda de la Cuarta Transformación y mantener la exigencia simbólica de que España reconozca los abusos cometidos durante la colonización.

Exigir una disculpa

Ya instalada en el cargo, Sheinbaum insistió en que una disculpa pública por parte de España "engrandece" a los gobiernos y recordó que sigue pendiente una respuesta formal a la carta de 2019 enviada por López Obrador.

El pasado octubre, el Gobierno de Sánchez ya dio un paso en este sentido. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, describió la historia compartida entre España y México, como una en la que, "como toda historia humana", hay "claroscuros".

"Ha habido dolor e injusticia para los pueblos originarios. Hubo injusticia y justo es reconocerlo hoy y lamentarlo, porque esa es parte de nuestra historia compartida y no podemos ni cegarla ni olvidarla", señaló el jefe de la diplomacia española en un acto celebrado este viernes en el Instituto Cervantes en el que también participó el embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel.

Unas declaraciones que fueron aplaudidas por Sheinbaum como un "primer paso". "Es la primera vez que una autoridad de España habla de lamentar la injusticia de la Conquista. El perdón engrandece a los pueblos, no es humillante. Al contrario. Reconocer la historia, reconocer los agravios, pedir perdón o lamentar y recuperarlo como parte de la historia engrandece a los gobiernos", celebró en sus redes sociales.

Felipe VI rectifica

Tras este "primer paso" por parte de Albares, el rey Felipe VI afirmó en marzo que "hubo muchos abusos" en la colonización de América por parte de los conquistadores españoles.

El monarca decidió expresarse así en una conversación informal con el embajador de México en España, Quirino Ordaz, durante una visita en el Museo Arqueológico, según se aprecia en un vídeo que difundió la Casa Real en sus redes sociales.

"También ha habido luchas, digamos, controversias morales y éticas en cuanto a cómo se ejerce el poder desde el primer día. Es decir, los propios Reyes Católicos con sus directrices, las leyes de Indias, por el proceso legislativo, ... Hay un afán de protección, que luego la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho, mucho abuso y también, como decía antes, valorar el hecho de que de ahí, de ese conocimiento, pues nos apreciaremos más", añadió el Rey.

"Un gesto"

Sheinbaum, ante las palabras y el gesto de acercamiento del Rey, ha declarado que veía "un gesto", pero que no es todo lo que México "hubiera querido".

"Es un acercamiento del Rey que reconocemos", comentó la presidenta durante una de sus ruedas de prensa diarias que tuvo lugar el pasado 17 de marzo.

"No fue todo lo que hubiéramos querido, pero la verdad es que es un gesto de acercamiento" en el sentido de lo que había venido reclamando el anterior presidente, Andrés Manuel López Obrador, de "reconocimiento de excesos, exterminios que hubo durante la llegada de los españoles".