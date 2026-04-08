Una ola de denuncias de acoso sexual a mujeres periodistas en Colombia obliga a Petro a intervenir: "Impunidad cero"

Las claves nuevo Generado con IA El Ministerio de Trabajo de Colombia ordenó a Caracol Televisión proteger a víctimas y testigos tras denuncias de acoso sexual y laboral. Dos presentadores de Caracol Televisión fueron despedidos luego de ser denunciados por acoso, en el marco del movimiento #MeTooColombia. La Fiscalía abrió una investigación y la Defensoría del Pueblo alertó que seis de cada 10 mujeres periodistas han sido víctimas de acoso sexual. El gobierno exige acciones urgentes, reparación, garantías de no repetición y fortalecimiento de los canales de denuncia para erradicar la impunidad.

El Ministerio de Trabajo de Colombia ha ordenado este martes al canal Caracol Televisión que proteja a las víctimas de presunto acoso sexual y laboral, después de una oleada de denuncias de decenas de mujeres que trabajan en medios de comunicación y que se han saldado con dos denuncias a dos presentadores de esa cadena de televisión, que han sido despedidos.



"No toleraremos el silencio ni la impunidad en el mundo laboral. Los protocolos no pueden ser un saludo a la bandera: deben funcionar y proteger efectivamente a las personas trabajadoras", ha asegurado el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, tras confirmar que el Gobierno ha detectado casos de acoso sexual y laboral en Caracol Televisión.



Por esa razón, el Gobierno ha ordenado al canal "la adopción de acciones urgentes, entre ellas: protección integral de víctimas, denunciantes y testigos; garantías de no revictimización y no represalia, e inicio de investigaciones internas con enfoque de género".

También pidió "medidas de reparación y garantías de no repetición; fortalecimiento de los canales de denuncia y su trazabilidad; investigación sobre la filtración de información; reconstrucción de antecedentes disciplinarios; incorporación del enfoque de género y diversidades, y acciones inmediatas de sensibilización y prevención". "Impunidad cero", ha insistido.

#MeTooColombia

La decisión se produce en medio de una ola de denuncias de presunto acoso sexual en medios de comunicación en Colombia, que ha provocado reacciones institucionales y del gremio periodístico, un movimiento conocido como el #MeTooColombia.



Caracol Televisión anunció el pasado 24 de marzo la salida del presentador Jorge Alfredo Vargas por mutuo acuerdo y el despido del periodista deportivo Ricardo Orrego, tras ser denunciados por acoso.

Aquí la evidencia de acoso a sus subalternas o compañeras, a razón de que esa cercanía incomoda, esa besuqueadera, dejen de normalizar el acoso en las empresas de cualquier índole las mujeres merecen respeto #MeTooColombia @cataboterotv @JuanitaGomezL @MONYRODRIGUEZOF pic.twitter.com/xSOsK27zoy — Ea Padilla💗 (@eitapadilla) March 24, 2026

Asimismo, la Fiscalía General abrió una "iniciativa investigativa" y habilitó un canal para recibir denuncias, mientras que el Ministerio de Trabajo inició inspecciones en medios para verificar condiciones laborales y prevenir violencias basadas en género.



Por su parte, la Defensoría del Pueblo advirtió que el acoso sexual en el país tiene un carácter estructural y que seis de cada 10 mujeres periodistas han sido víctimas.



En paralelo, la ola de denuncias ha impulsado iniciativas como #MeTooColombia y #YoTeCreoColega, que buscan visibilizar casos de acoso y crear redes de apoyo, y que han motivado a más mujeres a divulgar sus testimonios en distintos ámbitos.



"El miedo a denunciar no puede seguir siendo la regla en ningún lugar de trabajo. Estas medidas buscan garantizar protección efectiva y transformar las condiciones que permiten la repetición de estas conductas", expresó hoy la viceministra de Relaciones Laborales e Inspección, Sandra Muñoz.