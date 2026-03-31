Trump regala al castrismo un mes más de vida al permitir que un petrolero ruso llegue a Cuba rompiendo el bloqueo

La crisis energética en Cuba ha provocado apagones, racionamiento de combustibles y un deterioro en servicios básicos como la sanidad.

La Casa Blanca matiza que el embargo sigue en vigor, aunque se evaluarán excepciones caso por caso para futuros envíos.

El suministro, pactado bajo motivos humanitarios y con el beneplácito de Washington y Moscú, dará energía a Cuba durante unas dos semanas y media o un mes con racionamiento.

Trump permite la llegada a Cuba de un petrolero ruso con 100.000 toneladas de crudo, pese al embargo estadounidense.

Tres meses después de cortar el suministro de petróleo venezolano a Cuba y de amenazar con imponer aranceles a cualquier país que rompa el embargo, el presidente de EEUU, Donald Trump, abre la mano y permite a un petrolero ruso entregar su carga.

El tanquero Anatoly Kolodkin ha llegado a la isla cargado con 100.000 toneladas de crudo sin que la Guardia Costera le haya cerrado el paso. Sobre el buque pesan sanciones internacionales por pertenecer a la 'flota fantasma' de petroleros que opera de forma irregular para Rusia.

Trump respondía a las preguntas de los periodistas a bordo del Air Force One afirmando que ya "no tenía problema" con que los países volvieran a enviar petróleo a Rusia. Alegó motivos humanitarios: "La gente necesita calefacción y aire acondicionado".

"Cuba está acabada. Tienen un régimen muy malo, líderes corruptos, y que les llegue o no un barco con petróleo no va a marcar la diferencia", proseguía. El presidente estadounidense ha expresado en varias ocasiones su intención de provocar un cambio en Cuba como en Venezuela.

No obstante, el plan no pasaría por una operación militar como la ordenada para capturar a Nicolás Maduro e instalar un gobierno afín en Caracas. El bloqueo energético, que ha sumido a la isla en la carestía y es causa de apagones, castiga a los cubanos y lleva al límite a La Habana.

En una inusual comparecencia, Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, anunciaba que se están manteniendo conversaciones con Washington. Presuntamente, el propio secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, presionaría a favor de reformas políticas a cambio de levantar sanciones.

Es por eso que el anuncio de Trump ha causado sorpresa, ya que equivale a levantar el bloqueo y dar un respiro al régimen castrista. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, había adelantado que Rusia había pactado con EEUU la entrega en términos de auxilio humanitario.

Colas para obtener agua potable de un camión cisterna en La Habana. REUTERS/Norlys Perez

Sin embargo, el presidente estadounidense se ha mostrado permisivo con los envíos, "sean de Rusia o de cualquier otro". Horas después, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunciaba que volverían a suministrar el petróleo a Cuba que interrumpieron para evitar aranceles.

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, terminaba de matizar las condiciones: el bloqueo seguiría en vigor, pero se tomarán decisiones "caso por caso" cuando nuevos navíos se aproximen a la isla.

Petróleo para un mes

Aunque la carga del Kolodkin apenas bastaría para cubrir las necesidades de Cuba durante dos semanas y media, "La Habana no necesita mucho para funcionar", explica Brett Erickson, de la consultora Obsidian Risk Advisors, a Reuters. Con racionamiento, puede durar un mes.

La permisividad con la "flota fantasma" rusa debe interpretarse desde la carestía de crudo causada por la guerra de Irán, concretamente por el cierre del estrecho de Ormuz. Recientemente, Londres permitió que uno de estos buques, el VAYU 1, cruzara el Canal de la Mancha.

A mediados de marzo, EEUU ordenó levantar las sanciones al petróleo ruso que ya se encontraba cargado en buques para tratar de inyectar volumen al flujo mundial de hidrocarburos. Pero las transacciones con países como Cuba, Irán o Corea del Norte seguían prohibidas.

Guante de seda con Moscú

En conversación con el Washington Post, Erickson apunta que la decisión de dejar pasar el Kolodkin tendría otra explicación. La Guardia Costera se habría visto obligada a asaltarlo, algo que ya hicieron con 'petroleros fantasma' antes del golpe contra Maduro en Venezuela.

Sin embargo, el contexto ha cambiado. "Apropiarse o abordar un navío ruso al tiempo que mantiene un conflicto militar activo frente a Irán avivaría las llamas de unos mercados de la energía ya de por sí volátiles", explica el analista.

"El coste geopolítico de una confrontación directa con Rusia sería un paso más allá de lo que Washington está dispuesto a asumir", valora Erickson. "Es una consecuencia directa de una política exterior errática. Cuando te expandes por múltiples frentes, pierdes la capacidad de centrarte".

Rusia, por su parte, ha sufrido un importante varapalo a su capacidad exportadora por los ataques ucranianos a sus puertos y flotas del mar Báltico. No obstante, la subida del precio del crudo está ayudando a sanear las arcas del Kremlin, y Cuba se presenta como uno de sus últimos aliados.

Díaz-Canel denunciaba recientemente que la isla no había recibido un petrolero en más de tres meses, lo que estaba incrementando la crisis de la energía. Tanto la gasolina como el diésel se encuentran estrictamente racionados y los apagones son cada vez más frecuentes.

La falta de suministros ha deteriorado irremisiblemente la sanidad cubana, otrora buque insignia del castrismo, y ha empeorado la esperanza de vida de los 10 millones de cubanos que viven en estas circunstancias.

Aunque los últimos mensajes de Trump hacia Cuba han sido de tono compasivo, no han faltado las amenazas. El mandatario ha prometido "ocuparse" de la isla "en cuanto acabe con Irán".