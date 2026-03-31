Kast anula la construcción de un monumento a víctimas de la dictadura de Pinochet: "Preferimos hacer casas"

Las claves nuevo Generado con IA El gobierno de José Antonio Kast ha cancelado la expropiación de la antigua Colonia Dignidad, donde se iba a construir un monumento a las víctimas de la dictadura de Pinochet. El ministro de Vivienda, Iván Poduje, justificó la decisión afirmando que los recursos se destinarán a rehabilitar viviendas en mal estado en lugar de construir memoriales. El anterior gobierno de Gabriel Boric había impulsado la expropiación para convertir Colonia Dignidad en un lugar de memoria por los crímenes cometidos durante la dictadura. La portavoz del Ministerio de Exteriores alemán criticó la decisión, recordando la importancia de abordar los crímenes de las antiguas potencias coloniales y apoyar proyectos de memoria histórica.

El Gobierno del ultraderechista José Antonio Kast detendrá la expropiación de la antigua Colonia Dignidad, un asentamiento creado por el nazi Paul Schäfer Schneider que sirvió como prisión y centro de torturas, abusos sexuales y desapariciones durante la dictadura de Pinochet, y que iba a convertirse en un lugar de memoria en honor a las víctimas.

"El Ministerio de la Vivienda no puede expropiar y no vamos a participar de esa expropiación (...). El Ministerio no hace memoriales: se dedica a hacer casas, barrios, y esa es mi tarea", ha afirmado el ministro de Vivienda de Chile, Iván Poduje en una entrevista con la emisora Radio13.

El anterior Gobierno, encabezado por el presidente progresista Gabriel Boric, había ordenado la expropiación del terreno del asentamiento para construir un monumento en memoria de las víctimas de la dictadura militar y convertir Colonia Dignidad en "un lugar de reflexión nacional".

El titular de Vivienda ha publicado en redes sociales varios mensajes justificando la medida y ha dado varias entrevistas en las que asegura que por el coste del proceso de expropiación y construcción de un memorial se podrían rehabilitar 1.500 apartamentos en mal estado.

También ha negado que esta decisión tenga motivaciones ideológicas, a pesar de que Kast ha mostrado públicamente su apoyo a la dictadura de Pinochet, defendiendo el golpe de Estado de 1973.

Alemania, muy crítica

La portavoz del Ministerio de Exteriores alemán, Kathrin Deschauer, ha sido preguntada sobre esta decisión del Gobierno chileno y ha informado de que analizarán el tema "en detalle" a la luz de las nuevas informaciones.

"En términos generales, abordar los crímenes de las antiguas potencias coloniales es y sigue siendo una prioridad clave para el Gobierno Federal. El Gobierno Federal apoya la creación de este proyecto", ha expresado durante una rueda de prensa.

Una secta de un nazi

Colonia Dignidad fue fundada en 1961 por el antiguo suboficial del Ejército nazi Paul Schaefer después de que huyese de Alemania al haber sido acusado de abusar sexualmente de niños en un orfanato. El enclave albergaba a unas 300 personas.

Durante décadas estableció una férrea disciplina, separando a los niños de sus familias y creando un entorno de esclavitud y culto a su personalidad.

Los residentes de Colonia Dignidad, que posteriormente pasaría a llamarse Villa Baviera, vivieron sin tener contacto con el mundo exterior y mantenían sus propias reglas de convivencia, como la segregación entre hombres y mujeres. Operó, incluso, como una secta responsable de graves violaciones a los derechos humanos, abusos sexuales y torturas.

Schäfer, detenido en Argentina en marzo de 2005 tras permanecer huido desde 1997, fue sentenciado un año más tarde a 20 años de prisión por abuso infantil. Murió entre rejas en 2010.

Opositores al régimen fueron torturados y asesinados en este lugar durante la dictadura militar. La medida de expropiación propuesta por Boric no contaba con el apoyo de buena parte de los habitantes de la actual Villa Baviera.