Zapatero regresa a Venezuela para apoyar el "proceso de amnistía" y reunirse con el chavista Jorge Rodríguez

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez hablando junto a al expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez este viernes, durante un encuentro la sede del Ejecutivo chavista, en Caracas (Venezuela). EFE

Las claves nuevo Generado con IA José Luis Rodríguez Zapatero visita Venezuela para apoyar el proceso de amnistía a presos políticos y se reúne con el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. La ley de amnistía aprobada en febrero ha permitido la liberación de más de 7.700 personas, aunque la oposición la critica por dejar fuera a exiliados y acusados de ciertos delitos. La normativa excluye a quienes enfrentan cargos por violaciones graves de derechos humanos, corrupción y casos militares, afectando a líderes opositores como María Corina Machado y Leopoldo López. El papel mediador de Zapatero ha sido cuestionado en España, especialmente por sectores de la derecha, que lo acusan de simpatizar y colaborar con el régimen de Maduro.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se encuentra este martes nuevamente en Venezuela, tras su visita del pasado mes, para apoyar el proceso de amnistía a presos políticos, según han informado a la agencia EFE fuentes del Parlamento venezolano.



Se prevé que Rodríguez Zapatero participe en una reunión encabezada por el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), el chavista Jorge Rodríguez, en Caracas, sobre la amnistía, aprobada en febrero por el Legislativo y que ha permitido la concesión de libertad plena a más de 7.700 personas, según las cifras oficiales.

Sin embargo, la oposición considera que la ley aprobada en el Parlamento venezolano "no es ninguna amnistía" sino un documento que pretende "chantajear a muchos venezolanos inocentes" y que excluye a gente que todavía se encuentra encarcelada.

El escenario del encuentro será el Palacio Federal Legislativo, sede de la AN, con la participación de diputados chavistas y de la oposición que forman parte de la comisión especial creada con el fin de hacer seguimiento a la amnistía y de revisar casos no contemplados en la normativa.

Con esta visita, Zapatero ha visitado Caracas en dos ocasiones desde la captura de Nicolás Maduro por parte de EEUU. En su anterior viaje, Delcy Rodríguez recibió al expresidente español en el Palacio de Miraflores -sede del Ejecutivo chavista- "como parte de la diplomacia bolivariana de paz que afianza la hermandad, el diálogo y la solidaridad".

Rodríguez, hermano de la presidenta encargada, agradeció a Zapatero el día del anuncio de la norma su papel en el proceso de mediación para la liberación de presos políticos: "Siempre han estado al lado del pueblo de Venezuela para defender el derecho” a la “vida plena, a la autodeterminación, a la independencia y a la paz”, expresó Rodríguez en alusión a Zapatero, a quien elogió por sumar "todas sus capacidades para trabajar en conjunto por la connivencia nacional".

El pasado 2 de marzo, Zapatero aseguró que nunca ha cobrado por sus trabajos de intermediación a favor del "diálogo" en Venezuela.



La ley de amnistía

La norma se aplica de forma específica a los vinculados con 13 "hechos" ocurridos en 13 años, lo que excluye el resto del período establecido, así como casos relacionados con operaciones militares.

De esta forma, la ley deja en el limbo a los exiliados políticos. Una trampa dirigida principalmente contra líderes como María Corina Machado o Leopoldo López, para quienes el gobierno mantiene acusaciones por "promover, instigar, solicitar, invocar, favorecer, facilitar, financiar o participar en acciones armadas o de fuerza".

La nueva legislación también excluye de la aplicación de la amnistía los delitos sobre violaciones graves de los derechos humanos, de lesa humanidad, homicidio intencional, lesiones gravísimas, tráfico de drogas, así como delitos previstos en la ley contra la corrupción.

La Justicia había otorgado hasta el pasado jueves un total de 7.727 libertades plenas, la gran mayoría de ellas a personas que tenían medidas cautelares.



Según organizaciones no gubernamentales y partidos opositores, los tribunales han negado la libertad plena a dos trabajadores de la prensa y al abogado Perkins Rocha, asesor jurídico de la mayor coalición opositora y de la líder y nobel de la paz María Corina Machado.

El papel mediador de Zapatero en Venezuela

José Luis Rodríguez Zapatero se involucró como mediador, observador electoral y facilitador de diálogo entre el Gobierno de Maduro y distintos sectores opositores de Venezuela en 2014 en un contexto de protestas masivas y creciente confrontación institucional.

Desde entonces, su principal labor se ha centrado en la liberación de los presos políticos y buscar un espacio de negociación entre las partes que pudiera frenar la violencia y abrir canales de diálogo.

Zapatero ha defendido siempre su estrategia de discreción y ha evitado pronunciarse públicamente sobre ciertos aspectos, como el reconocimiento de líderes opositores o las irregularidades electorales, alegando que mantener la confianza de todas las partes es una condición para mediar eficazmente.

Su rol activo en la crisis política venezolana, así como su estrecha relación con Maduro, Delcy Rodríguez y su hermano durante tantos años, ha desgastado la imagen del expresidente socialista tanto dentro como fuera de España, especialmente en el abanico de la derecha y la extrema derecha.

Dudan de su influencia real en el país suramericano: le acusan de simpatizar con el régimen, de tener intereses económicos, de legitimar la dictadura e incluso consideran que podría haber "colaborado" con Maduro en los delitos penales de los que le acusa EEUU.