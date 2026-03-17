Trump asegura que tendrá "el honor de tomar Cuba" y exige que el presidente Miguel Díaz-Canel abandone el poder

Miguel Díaz-Canel durante una rueda de prensa la pasada semana en La Habana. Alejandro Azcuy Reuters / Presidencia de Cuba

Las claves nuevo Generado con IA Donald Trump afirmó que tendría "el honor de tomar Cuba" y exigió la salida del presidente cubano Miguel Díaz-Canel como condición para negociar. Las declaraciones de Trump coinciden con una grave crisis energética en Cuba, agravada por el bloqueo económico y petrolero impuesto por Estados Unidos. Estados Unidos ha comunicado a las autoridades cubanas que la dimisión de Díaz-Canel es imprescindible para avanzar en las negociaciones diplomáticas. Entre las demandas estadounidenses también figura la liberación de presos políticos y la posible apertura a inversiones extranjeras para aliviar la crisis cubana.

Donald Trump ya tiene en mente su próximo objetivo cuando el desenlace de la guerra contra Irán es todavía incierto. El presidente estadounidense deslizó este lunes la posibilidad de que su Administración se haga con el control de Cuba, el reducto comunista en el Caribe que se encuentra en una situación más que precaria debido al férreo bloqueo económico y petrolero.

El mandatario presumió durante una rueda de prensa en la Casa Blanca que tendrá el "honor de tomar Cuba". "Tomar Cuba de alguna forma, ya sea liberarla o tomarla. Creo que puedo hacer cualquier cosa que quiera con ella, si quieres saber la verdad", aseguró, confirmando los contactos abiertos en las últimas semanas con el Gobierno de La Habana y subrayando que "no tienen nada".

Las palabras de Trump se registraron el mismo día que la isla experimentó un apagón masivo que afectó diez millones de personas. La profunda crisis energética que sufre Cuba desde mediados de 2024 se ha agravado en los últimos tres meses con el bloqueo petrolero impuesto por EEUU. Ante esta crítica coyuntura, algunas voces internas del régimen comunista valoran la posibilidad de abrirse a inversiones extranjeras.

Pero lo cierto es que Trump no da puntada sin hilo y sus declaraciones sugieren un plan para dar un vuelco total a Cuba, como ya hizo en Venezuela el pasado mes de enero con la audaz operación especial para capturar al autócrata Nicolás Maduro.

De hecho, según informa The New York Times, la Administración estadounidense ya habría manifestado a las autoridades cubanas una condición imprescindible para que las negociaciones diplomáticas sean fructíferas: el presidente Miguel Díaz-Canel debe abandonar el poder y dar un paso al lado.

Según dos funcionarios citados por el periódico estadounidense, los representantes de la Administración Trump han indicado a los negociadores de Cuba que el presidente debería dimitir, aunque han dejado en manos de las autoridades locales los pasos posteriores. La propuesta implicaría apartar a Díaz-Canel, pero no necesariamente modificar la estructura del actual sistema político, que lleva 65 años en el poder.

Las fuentes citadas añadieron que, por ahora, Washington no está presionando para que se tomen medidas contra miembros de la familia de Fidel Castro, que continúan siendo figuras influyentes dentro del aparato de poder del país. Lo que sí se persigue es que algunos altos cargos de la línea dura y que siguen en sus puestos desde la época del triunfo de la Revolución también sean apartados de los centros de decisión.

Algunos funcionarios estadounidenses consideran que la salida del jefe del Estado podría facilitar cambios económicos estructurales que, en su opinión, Díaz-Canel difícilmente respaldaría. Otra de las exigencias clave es la liberación de los presos políticos que hay en la isla.

Por su parte, Díaz-Canel, que asumió la presidencia de Cuba en 2018 sustituyendo a Raúl Castro, confirmó la semana pasada en una rueda de prensa que hay contactos con EEUU para "buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias entre ambos Gobiernos", algo que ya Trump había adelantado, pero que la isla había negado.