El 'Criptogate' acorrala a Milei: la Justicia de Argentina sospecha que el presidente cobró una mordida de 5 M de dólares

El escándalo ha generado repercusiones judiciales en Argentina y una demanda contra Milei y otros involucrados ante el Departamento de Justicia y el FBI en Estados Unidos.

Mensajes y contratos filtrados implican a cercanos colaboradores de Milei y empresarios internacionales en la organización del proyecto.

El lanzamiento de $LIBRA, publicitado por Milei en sus redes, atrajo a miles de compradores y generó operaciones por 4.000 millones de dólares antes de desplomarse tras un 'rug pull'.

La Justicia argentina investiga a Javier Milei por presuntamente recibir cinco millones de dólares para promocionar la criptomoneda $LIBRA, vinculada a una estafa masiva.

Mientras Javier Milei participaba este fin de semana en el Madrid Economic Forum 2026, arropado por Vox, y proclamaba que en su presidencia "la moral es política de Estado", en Argentina saltaba a la luz su supuesta participación activa en el Criptogate, la estafa que arrojó pérdidas a inversores calculadas en 251 millones de dólares.

La prensa argentina publicó la filtración explosiva: mensajes de móvil vinculados al lanzamiento del memecoin $LIBRA, el 14 de febrero de 2025, día de los enamorados. Entre otros archivos, un acuerdo de los impulsores del negocio para pagarle al presidente cinco millones de dólares, en tres cuotas sucesivas.

El desembolso se pactó a cambio, entre otras cosas, de que Milei publicitara en su cuenta personal de X el lanzamiento de $LIBRA. Él, en efecto, lo posteó en tiempo real asegurando que los fondos eran para "el crecimiento de la economía, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos", sin explicaciones ni detalles.

El posteo del jefe de Estado hasta incluyó el link de 44 dígitos que los interesados debían teclear para ingresar a la web y comprar $LIBRA, como si indicara los datos para una transferencia bancaria. Al negocio le colocó de nombre "Viva La Libertad Project", copiado de su lema "¡Viva La Libertad, Carajo!".

Atraídos por el aviso del presidente, en apariencia serio, surgieron miles de compradores en todo el planeta. En apenas tres horas hubo 44.000 billeteras comprando $LIBRA, cuyo valor arrancó en 0,000001 dólares y se disparó a 5,20 dólares, capitalizando operaciones por 4.000 millones de dólares.

Sin embargo, llamó la atención que unos pocos bots y cuentas compraron a la par del anuncio de Milei, lo cual daba a pensar que estaban avisados previamente. Así como que los fundadores del proyecto poseían 70% del circulante de la criptomoneda, cuando lo usual es que no tengan más del 10% o 15%.

Justo cuando $LIBRA iba viento en popa, reunía un botín inimaginable y parecía arrojar jugosos rendimientos, los desarrolladores ejecutaron lo que en la jerga se conoce como un rug pull (tirón de alfombra) embolsando la liquidez del proyecto y dejando a los compradores tirados en el piso.

Automáticamente el precio se desplomó más del 85%, pese a lo cual tres billeteras virtuales embolsaron de 80 a 100 millones de dólares. El escándalo fue tal que enseguida pasó a llamarse entre los argentinos el Criptogate y en varios países se desató la furia de los engañados.

Ahora los mensajes filtrados que comprometen al presidente fueron hallados en el teléfono móvil de Mauricio Novelli, un operador financiero amigo suyo, que lo contactó con varios empresarios tech del mundillo de las criptomonedas. Es socio del español Manuel Terrones Godoy, operador con antecedentes en otras criptos.

Novelli venía trabajando de asesor financiero de Milei en la Presidencia y lo contactó con el estadounidense Hayden Davis, de Kelsen Ventures, y el tailandés Julian Phe, de Kip Network Inc, firma registrada en Panamá. Todos ellos, más el español Terrones Godoy, estuvieron reunidos en la Casa Rosada.

Las pericias judiciales encontraron, además, varias llamadas telefónicas entre Novelli y Milei minutos antes del lanzamiento de $LIBRA, durante y después de ese hecho. También hubo varias comunicaciones con Karina Milei, hermana del presidente, y otros colaboradores cercanísimos al jefe de Estado.

Media Argentina se pregunta si el presidente cobró una mordida de 5 millones de dólares por haber publicitado $LIBRA. Las sospechas públicas se basan en el precedente de CoinX, un fondo de inversión que Milei promocionó en 2021 y cobró por ello, según él mismo admitió, pero acabó en una estafa piramidal tipo Ponzi.

De momento, el mandatario está acorralado por la filtración y hasta este lunes guardaba silencio mediático. En 2025 había jurado y perjurado no haber embolsado un céntimo.

El mosqueo de la gente se acrecienta porque el fiscal a cargo del caso, Eduardo Taiano, tiene desde noviembre pasado los mensajes en cuestión pero no ha citado a nadie como imputado. Un hijo de Taiano fue colocado de funcionario en el Gobierno nacional en 2024, según la prensa.

La consecuencia judicial más seria del cripto escándalo es que a Milei le ha caído una demanda por supuesto fraude ante el Departamento de Justicia, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y la Comisión de Valores de los Estados Unidos, junto a Peh, Davis y Novelli, co fundadores de $LIBRA.