El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, ingresado en la UCI por una bronconeumonía con líquido en los pulmones

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en la puerta de su vivienda, durante su arresto domiciliario, en Brasilia, Brasil, el pasado 21 de noviembre. Reuters

Las claves nuevo Generado con IA Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, está ingresado en la UCI por una bronconeumonía con líquido en los pulmones y sin previsión de alta. Bolsonaro fue trasladado desde una prisión de Brasilia tras presentar fiebre, vómitos y reducción del oxígeno en la sangre. El senador Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario, ha solicitado prisión domiciliaria para su padre por razones humanitarias. Bolsonaro ha enfrentado múltiples complicaciones de salud desde el atentado que sufrió en 2018 y cumple condena por liderar un intento de golpe de Estado.

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se encuentra ingresado en la UCI por una bronconeumonía, con líquido en los pulmones y sin previsión de alta, según un comunicado de un hospital en Brasilia, que fue distribuido por su esposa.

Horas antes, su hijo, el senador Flávio Bolsonaro, informó en sus redes que su padre fue trasladado al hospital desde una penitenciaría de Brasilia en la que cumple su condena de 27 años de prisión por golpismo.

El parlamentario señaló que el exmandatario se sintió mal al despertar con escalofríos y un cuadro de "bastantes" vómitos y fue trasladado a un centro médico para recibir atención.

El problema le provocó tanto fiebre como una reducción del oxígeno en la sangre, según le explicaron los médicos a su hijo Flávio.

El senador aprovechó el nuevo ingreso del dirigente ultraderechista para reclamar de nuevo que, "por razones humanitarias", el Tribunal Supremo le conceda la prisión domiciliaria, algo que ya le ha negado en varias ocasiones.

"Están jugando con la vida de mi padre. No pueden quedarse con esa posición de que se trata de algún tipo de nimiedad o con la paranoia de que él puede fugarse", afirmó.

Los problemas médicos de Bolsonaro

Bolsonaro enfrenta desde 2018 diversos problemas de salud relacionados con el atentado que sufrió durante la campaña presidencial de ese año, cuando resultó herido tras ser apuñalado en el abdomen.

Desde entonces, el exmandatario ha sido sometido a varias hospitalizaciones y procedimientos médicos para tratar complicaciones derivadas de aquella agresión.

Esta es la primera salida de Bolsonaro desde que comenzó a cumplir su condena por tentativa de golpe de Estado, en el Complejo Penitenciario de Papuda, el pasado 15 de enero.

La última vez que estuvo hospitalizado fue cuando estaba preso en una celda especial en la sede de la Policía Federal en Brasilia, cuando fue sometido a cuatro cirugías y permaneció ingresado entre el 24 de diciembre de 2025 y el 1 de enero de este año.

En septiembre del año pasado, el exmandatario fue condenado por el Supremo por "liderar" un complot para intentar "perpetuarse en el poder", después de ser derrotado en las presidenciales de 2022 por Luiz Inácio Lula da Silva.

Además de la condena, Bolsonaro, de 70 años, está inhabilitado para disputar elecciones hasta 2060.