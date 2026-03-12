Delcy Rodríguez concede la amnistía a Rafael Tudares, yerno de Edmundo González: "Ha sido un duro vía crucis"

Las claves nuevo Generado con IA Rafael Tudares Bracho, yerno del opositor Edmundo González, ha recibido la amnistía y la libertad plena gracias a la Ley de Amnistía promulgada en febrero. Tudares Bracho fue detenido en enero de 2025, estuvo más de un año encarcelado y su familia denunció arbitrariedades durante el proceso judicial. La familia de Tudares calificó su experiencia como un "duro vía crucis" y denunció el uso de la privación de libertad como herramienta de presión política en Venezuela. La Ley de Amnistía ha beneficiado hasta ahora a 7.654 personas, aunque excluye algunos casos relacionados con operaciones militares y otros períodos.

Mariana González, la hija del líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, ha confirmado que su marido, Rafael Tudares Bracho, ha recibido la libertad plena en el marco de la Ley de Amnistía, promulgada el pasado febrero e impulsada por el Gobierno de Delcy Rodríguez.



"Hoy, 11 de marzo de 2026, mi esposo, Rafael Tudares Bracho, y su abogado fueron notificados de la decisión judicial mediante la cual se le concedió amnistía a Rafael", ha escrito Mariana González en redes sociales.



Tudares Bracho solicitó la amnistía el pasado 23 de febrero, cuatro días después de la aprobación de la ley.

"Duro vía crucis"

González agradeció a todas las personas que la acompañaron en "el duro vía crucis" que le tocó vivir a su familia y que "fueron solidarias y humanas en los momentos de mayor dolor, desesperación e incertidumbre".



"Más temprano que tarde, tocará construir la memoria histórica que nuestra sociedad necesita en materia de derechos humanos, para que situaciones como las que hemos vivido Rafael, mijos y yo, así como miles de ciudadanos, no vuelvan a repetirse", añadió.



El pasado 22 de enero, Tudares Bracho fue excarcelado tras pasar más de un año detenido. Su familia aseguró, en repetidas ocasiones, que no sabía dónde estaba detenido.

Tudares fue detenido a punta de fusil el 7 de enero de 2025, tres días antes de la investidura de Nicolás Maduro para un tercer mandato consecutivo de seis años. Fue sacado de su coche, ante sus hijos, a los que llevaba al colegio. Desde entonces estuvo "secuestrado" por el régimen chavista.

Condenado a 30 años de prisión

A pesar de que Delcy Rodríguez anunció su puesta en libertad el 22 de enero, seguía pesando sobre él una condena de 30 años que su familia considera nula de origen por falta de pruebas.

De hecho, su mujer presentó antes de su liberación un documento público en el que revelaba la arbitrariedad total del juicio contra su marido, identificando un patrón sistemático de coerción política que utiliza la privación de libertad como arma de presión.

En ellos, su familia denunció que el juicio fue una farsa: sin testigos, sin hechos demostrables y con la defensa privada impedida de acceder al expediente hasta pocas horas antes de la vista.

Tudares es yerno de Edmundo González, actualmente exiliado en España y quien en 2024 fue escogido como el candidato unitario de la oposición (Plataforma Unitaria Democrática) a la presidencia de Venezuela.

González fue reconocido por gran parte de la comunidad internacional como el ganador de las elecciones presidenciales de julio de 2024, algo que fue rechazado por Maduro, quien fue proclamado vencedor de esos comicios por el Consejo Nacional Electoral (CNE).



El Parlamento, controlado por el chavismo, aprobó el pasado 19 de febrero una Ley de Amnistía para los procesos de presos políticos desde 1999, pero que se aplicará de forma específica a 13 "hechos" ocurridos en 13 años distintos, lo que excluye el resto del período establecido, así como casos relacionados con operaciones militares.



Hasta el pasado viernes, el Parlamento computaba 7.654 personas beneficiadas de la amnistía, de las cuales 247 salieron de prisión y 7.407 que tenían medidas cautelares ya gozan de libertad plena.