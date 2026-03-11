José Antonio Kast, el hijo de un nazi y admirador de Pinochet que promete borrar el legado de Boric como presidente de Chile

Hijo de un exmilitante nazi alemán, Kast ha construido su carrera política desde la UDI y como fundador del Partido Republicano, priorizando el orden público y la seguridad.

Kast es conocido por su defensa del régimen de Pinochet y por su crítica tanto a la izquierda como a la centroderecha tradicional chilena.

José Antonio Kast asumirá la presidencia de Chile tras ganar las elecciones con más del 58% de los votos, convirtiéndose en el primer mandatario de ultraderecha del país.

9 de noviembre de 2017. Chile se preparaba para la primera vuelta de las elecciones presidenciales y José Antonio Kast (1966) afrontaba el que sería el primero de tres intentos por llegar a La Moneda y tomar las riendas del Gobierno.

Año y medio antes había renunciado al partido de centroderecha tradicional, la Unión Demócrata Independiente (UDI), y mientras recorría radios y canales de televisión no ocultaba su visión sobre la historia política reciente del país.

"Yo creo que sí, que [Augusto Pinochet] votaría por mí, si estuviera vivo", decía entonces, tranquilo y seguro de su respuesta. Siguiendo el diálogo con el periodista que lo entrevistaba, iba aún más lejos, estableciendo un contraste entre la dictadura y el último gobierno de Sebastián Piñera, quien gobernó en dos ocasiones el país sudamericano y falleció en 2024 tras un accidente en helicóptero en el Lago Ranco.

"Yo soy bien directo, creo que Pinochet se pegó un salto cualitativo para que alguien como Sebastián Piñera pudiera desarrollar un programa. Separando el tema de los derechos humanos, el Gobierno de Pinochet para el desarrollo del país fue mejor que el de Piñera", añade.

Hoy, años después, ese dirigente que se presentaba como un outsider de la derecha tradicional está a punto de asumir la presidencia de Chile y convertirse en el primer mandatario de ultraderecha de la historia del país, tras imponerse en diciembre en las urnas a la candidata comunista Janette Jara.

Con el paso del tiempo, sus críticas desde la derecha hacia el sector al que alguna vez perteneció continuaron y, en algunos momentos, se intensificaron. Tras el estallido social de 2019 y el proceso constitucional que se abrió en los años posteriores, Kast llegó a cuestionar duramente a los gobiernos de la centroderecha y el rumbo político del país.

Sin embargo, la noche de su victoria electoral marcó también un cambio de tono. Minutos después de que el Servicio Electoral confirmara su triunfo en las urnas con más del 58% de los votos, Kast optó por un discurso más institucional, con guiños hacia sectores políticos más amplios y gestos de reconocimiento hacia figuras de gobiernos anteriores.

Ese viraje no se limitó a sus palabras sobre el legado de Sebastián Piñera, sino que también se reflejó en la manera en que abordó temas valóricos que durante años marcaron su discurso político, como el divorcio, el aborto o el matrimonio igualitario, cuestiones que en campaña quedaron subordinadas a su principal eje programático: el orden público y la seguridad.

Bajo la consigna de impulsar un "gobierno de emergencia" frente al estancamiento económico y al avance de la delincuencia y el crimen organizado —según ha planteado reiteradamente—, José Antonio Kast, fundador y líder del Partido Republicano, se prepara este miércoles para asumir la presidencia del país.

Lo hace en su tercer intento presidencial, al igual que el expresidente Salvador Allende, quien fue elegido en 1970 y cuya figura representa uno de los polos ideológicos opuestos en la historia política chilena.

Vínculos con el nazismo y el régimen militar

Católico y el menor de 10 hermanos, el presidente electo de Chile es hijo de Olga Rist y Michael Kast Schindle, quien fue militante del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán. Su padre, que llegó a Chile en 1950, a sus 26 años de edad tras la derrota de su país en la I Guerra Mundial, combatió en Francia, Italia y en la península de Crimea durante el conflicto bélico.

Si bien arrancó siendo un soldado, su rango militar llegó hasta teniente y pese a su captura por fuerzas estadounidenses, logró escapar, en abril de 1945, tras saltar desde el segundo piso de la escuela en la que estaba detenido. Si bien su primer destino, tras dejar su nación, fue Argentina, Chile terminó siendo la opción definitiva a la hora de asentarse y formar una familia.

Lo cierto es que las raíces políticas del flamante mandatario no se limitan sólo a su padre, pues el mayor de sus hermanos, Miguel Kast, también hizo recorrido en el escenario público. Primero, colaborando con el Partido Demócrata Cristiano (PDC), el mismo que albergó presidencias como las de Eduardo Frei Ruiz-Tagle o Patricio Aylwin. Después, desde el Movimiento Gremial (MG) y la UDI, mismas agrupaciones a las que después se sumaría el mismo José Antonio.

Elegido presidente de la Escuela de Economía y después secretario general de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC), el mayor de los Kast decidió seguir sumando peldaños en el ejercicio del poder.

Fue tras el Golpe de Estado de septiembre de 1973, que una llamada de uno de sus socios más cercanos en su paso universitario, disuadió sus aspiraciones por irse a trabajar a México y arribó en el Ministerio de Planificación (Mideplan) del régimen. También fue parte de los denominados Chicago Boys, escuela que ayudó a formar en Estados Unidos el economista Milton Friedman, y lideró el Banco Central.

Fue desde esas decisiones, que el destino de la familia Kast y especialmente el de José Antonio, se vio unido a la obra de Pinochet y su séquito. No sólo por los lazos familiares, sino también por las distintas posturas que el mandatario electo ha tenido en defensa de la intervención armada y los 17 años de gobierno que siguieron después. Junto con votar “Sí” en el plebiscito de 1989, ha cuestionado el procesamiento que determinados militares, denunciados por violación de DDHH, han tenido de parte de la justicia. Uno de ellos, Miguel Krasnoff, hoy preso en Punta Peuco.

Rebelde de derechas

Tal como ocurrió con el primogénito de la familia Kast-Rist, José Antonio se formó en la Universidad Católica (UC), en calidad de abogado, y también cooperó activamente con el Movimiento Gremial, sellando una relación de confianza con quien se le reconoce como el “padre intelectual” de la dictadura de Pinochet.

El fundador de la UDI, redactor de la Constitución Política vigente y asesinado en 1990 por terroristas de izquierdas del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMG), mientras salía de enseñar leyes en un aula universitaria, Jaime Guzmán.

Fue mientras estuvo en esa casa de estudios, que Kast se desempeñó en distintos cargos de índole estudiantil, como secretario de la Federación de Estudiantes y representante ante el Consejo Superior. También fue derrotado en su intento por presidir la máxima entidad de alumnos.

La UDI, que fundó Guzmán y que patrocinó la candidatura fallida de Evelyn Matthei en las últimas presidenciales, sirvió de domicilio político de Kast hasta mayo de 2016, momento en que, antecedido por dos intentos por presidir la tienda y cambiar el rumbo de la colectividad –la que hasta ese entonces estaba encabezada por los llamados Coroneles–, resolvió abandonar la militancia y emprender un nuevo proyecto.

Uno que, primero, se tradujo en el Movimiento Acción Republicana y, segundo, en el Partido Republicano, que lo llevó al Poder Ejecutivo en marzo de 2026 y que goza de una significativa bancada de parlamentarios.

Siempre frontal hacia la izquierda y sin piedad muchas veces con la centroderecha a la que integró años atrás, lo que viene para el flamante mandatario es, junto con cumplir con las expectativas que su próximo gobierno enciende en la ciudadanía, convocar a grupos que vayan más allá de su casa política con el fin de proveer la gobernabilidad que el país demanda. El desafío parece inmenso y serán los primeros meses, se advierte, los que ayudarán a marcar su destino.