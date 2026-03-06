Venezuela y EEUU reanudan sus relaciones diplomáticas y consulares dos meses después de la captura de Maduro

Las claves nuevo Generado con IA Venezuela y EEUU restablecen relaciones diplomáticas y consulares tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses. El acercamiento ocurre bajo el liderazgo de Delcy Rodríguez, marcando una nueva etapa de diálogo constructivo y cooperación entre ambos países. La reanudación de relaciones incluye la designación de nuevos representantes diplomáticos y visitas de altos funcionarios estadounidenses a Caracas. Desde 2019, las relaciones estaban rotas tras el reconocimiento de Juan Guaidó por parte de EEUU y la respuesta de ruptura diplomática por parte de Maduro.

El Departamento de Estado de EEUU y el Gobierno venezolano de Delcy Rodríguez han anunciado el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y consulares entre ambos países, dos meses después de la operación militar relámpago de las fuerzas especiales estadounidenses que para capturar al autócrata Nicolás Maduro.

Un movimiento que confirma el rápido acercamiento entre Washington y Caracas tras la llegada de Delcy Rodríguez al Palacio de Miraflores bajo la tutela de la Administración Trump. Y una situación que bajo el liderazgo de Maduro habría sido prácticamente imposible: desde 2019 la política venezolana había estado marcada por la oposición directa a EEUU.

"El Gobierno Bolivariano reafirma su disposición de avanzar en una nueva etapa de diálogo constructivo, basada en el respeto mutuo, la igualdad soberana de los Estados y la cooperación entre nuestros pueblos", afirmó el Ejecutivo liderado por Delcy Rodríguez en un comunicado difundido por el canciller Yván Gil en redes sociales.

El anuncio, que fue adelantado por el Departamento de Estado, se registró tras la visita a Caracas del secretario de Interior estadounidense, Doug Burgum. Y después de semanas de presión sobre la presidenta interina para que ceda el control de la industria petrolera venezolana, la principal fuente de recursos de Caracas, a Washington.

El comunicado venezolano expresa confianza en que el proceso fortalecerá el entendimiento y las oportunidades para lograr "una relación positiva y de beneficio compartido". "Estas relaciones deben redundar en la felicidad social y económica del pueblo venezolano", añadió. Hasta ahora ambos países mantenían sus embajadas cerradas en Washington y Caracas.

Visitas a Caracas

Después de la captura de Maduro el pasado 3 de enero, ambos países establecieron un proceso de acercamiento diplomático. La Administración Trump informó el establecimiento de un proceso de tres fases -estabilización, recuperación y transición democrática- para el futuro de Venezuela, y la apuesta por Delcy Rodríguez para pilotar la primera de ellas.

A finales de enero, se designó a la diplomática estadounidense Laura Dogu como encargada de negocios en Caracas, mientras que el venezolano Félix Plasencia fue designado días después como representante diplomático ante Estados Unidos.

Desde entonces, Rodríguez ha recibido a varios altos funcionarios estadounidenses, incluidos Burgum, Dogu y al secretario de Energía, Chris Wright. También ha visitado Venezuela el jefe del Comando Sur del Ejército.

Los lazos diplomáticos entre Estados Unidos y Venezuela permanecían rotos desde principios de 2019, durante el primer mandato de Donald Trump, cuando Washington reconoció al opositor y entonces titular del Parlamento, Juan Guaidó, como presidente interino, a lo que Maduro respondió rompiendo relaciones.