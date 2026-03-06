Los republicanos apoyan la operación en Irán pero dan a Trump 60 días para acabarla: 'El cansancio bélico llega rápido'

El Pentágono evalúa enviar oficiales de inteligencia a la zona durante al menos 100 días, lo que podría extender la implicación militar más allá del plazo inicial.

La ofensiva contra Irán iniciada el pasado sábado por Donald Trump (e Israel) cuenta, salvando alguna que otra voz aislada, con el apoyo del Partido Republicano. Sin embargo, varios de sus miembros ya han advertido en contra de un conflicto de larga duración y han establecido un plazo de entre 60 y 90 días –dos o tres meses– para dar carpetazo a la operación militar que el Pentágono ha bautizado como Furia Épica.

"En 60 o 90 días vamos a empezar a perder nuestra privilegiada posición legal", ha dicho el senador republicano Kevin Cramer. "No conozco ningún escenario en el cual una guerra pueda mejorar la percepción de la opinión pública", añadió antes de sentenciar que "el cansancio bélico es un factor real y puede darse muy rápidamente".

Otro senador republicano, Thom Tillis, ha dicho que pese a estar del lado de Trump “si dentro de tres semanas seguimos en el mismo sitio [en relación con Irán] vamos a tener un problema muy serio”.

"No creo que la opinión pública estadounidense esté preparada para una guerra de larga duración", ha declarado por su parte la senadora republicana Shelley Moore Capito. "La pérdida de vidas es algo difícil de asumir para nosotros después de las prolongadas campañas de Afganistán e Irak", añadió. "No podemos permitirnos perder y eso plantea la pregunta de cuánto tiempo se necesita para ganar". En paralelo, el líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, ha dicho que "espera sinceramente" que 60 días, o como mucho 90 días, sean suficientes para poner fin a la guerra.

Las declaraciones de Cramer, Tillis, Capito y Thune evidencian la preocupación que existe en el Partido Republicano ante la posibilidad de que la guerra contra Irán se prolongue primero más semanas de la cuenta y luego, quizás, meses. Porque, como indica Capito, eso significaría empezar a trazar paralelismos con las llamadas "guerras eternas" comenzadas a principios de siglo por George W. Bush en Irak y Afganistán. Unos conflictos contra los que Trump lleva haciendo campaña desde el 2015, cuando decidió meterse seriamente en política.

"Nosotros no somos los Bush", ha declarado al medio estadounidense Semafor un alto funcionario de la Casa Blanca que pidió no ser nombrado. "No quiero atarme las manos mucho más allá de lo que ya hemos dicho: esperamos que todo concluya en cuatro o cinco semanas y somos optimistas al respecto".

No obstante, la revista Politico ha informado de que el Mando Central de los Estados Unidos –el encargado de supervisar operaciones militares en la zona del Golfo Pérsico, Asia Central y el Cuerno de África– ha solicitado al Pentágono el envío de oficiales de inteligencia con idea de que apoyen las operaciones contra Irán "durante al menos 100 días y probablemente hasta septiembre".

La alusión del senador Cramer a los "60 o 90 días" antes de perder "nuestra privilegiada posición legal" tiene que ver con lo que establece la legislación actual. Y es que según la Resolución de Poderes de Guerra, una ley federal aprobada en 1973, Trump tiene 60 días de margen, una vez iniciadas las hostilidades con una potencia extranjera percibida como una amenaza, para maniobrar sin el permiso del Congreso. Una vez agotado ese plazo, si Trump no pide permiso al Congreso, o si lo pide pero no se lo conceden, tiene 30 días adicionales para retirar las tropas del escenario bélico.

Sin un plan

El vicepresidente JD Vance, que en las elecciones del 2024 secundó a Trump argumentando que el actual presidente nunca había iniciado ninguna guerra, ha cerrado filas con su jefe diciendo que Estados Unidos tiene “la capacidad de aguantar más allá” de las cuatro o cinco semanas previstas si el conflicto se prolonga. Vance –famoso por sus postulados aislacionistas y contrario a las intervenciones bélicas en el exterior– sostiene que esta guerra difiere de otras porque Trump "ha definido con claridad lo que quiere conseguir".

"Una campaña rápida y victoriosa, sin tropas sobre el terreno, contribuiría en gran medida a preservar la posición de Trump dentro de su partido, tanto en este episodio como en posibles iniciativas de política exterior futuras", explican los analistas Burgess Everett y Shelby Talcott en Semafor. "Pero un atolladero o un elevado número de bajas mermarían su fuerza política, especialmente con las midterms a la vuelta de la esquina".

Las midterms se celebrarán el próximo otoño y en ellas el votante estadounidense determinará qué partido pasa a controlar tanto la Cámara de Representantes como el Senado durante los dos últimos años de Trump en el poder. Actualmente ambas cámaras se encuentran, por la mínima, en manos del Partido Republicano. Algo que facilita mucho la labor del presidente. Con todo, las últimas encuestas indican que el Partido Demócrata podría recuperar el control de una de ellas, por lo menos, e incluso de las dos.

"Dado que las primeras encuestas muestran mayorías críticas con la decisión de Trump, puede que solo sea cuestión de tiempo que los republicanos más vulnerables en ambas cámaras del Congreso empiecen a hacer lo mismo", sentencian Everett y Talcott.