EEUU impulsa en Ecuador una nueva operación militar junto al Gobierno local para eliminar a los "narcoterroristas"

Las claves nuevo Generado con IA Estados Unidos y Ecuador han iniciado una operación militar conjunta contra organizaciones calificadas de "narcoterroristas" en territorio ecuatoriano. Soldados estadounidenses están brindando asesoría, inteligencia y apoyo logístico a las fuerzas ecuatorianas en redadas contra instalaciones sospechosas de tráfico de drogas. La operación se produce tras el encuentro entre el presidente ecuatoriano Daniel Noboa y altos mandos del Comando Sur de EEUU, enfocándose en reforzar la seguridad y el combate al crimen organizado. En paralelo, autoridades ecuatorianas y estadounidenses arrestaron a 16 personas, incluyendo un exasambleísta, presuntamente vinculadas a la mafia albanesa y la banda Los Lobos.

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y Ecuador lanzaron este martes una operación militar conjunta en territorio ecuatoriano contra "organizaciones terroristas", según anunció el Comando Sur del Ejército estadounidense en un mensaje difundido en redes sociales. Un movimiento que supone una expansión en los ataques en el Caribe y el Pacífico contra las supuestas narcolanchas.

El Pentágono detalló que se han adoptado medidas decisivas en colaboración con Ecuador para hacer frente a los "narcoterroristas", que durante mucho tiempo "han infligido terror, violencia y corrupción a los ciudadanos de todo el hemisferio" americano.

Según The New York Times, soldados de las Fuerzas Especiales de EEUU están asesorando y apoyando con inteligencia y logística a comandos ecuatorianos en redadas por todo el país contra instalaciones sospechosas de tráfico de drogas. "Estas operaciones son un poderoso ejemplo del compromiso de los socios en América Latina y el Caribe para combatir el flagelo del narcoterrorismo", destacó el Comando Sur.

Desde el Ministerio de Defensa de Ecuador no se ha querido profundizar en los detalles de la operación al considerar que son de carácter "reservado", con la finalidad de "no entorpecer futuras acciones", según recoge la agencia Efe.

Este operativo se produjo un día después del encuentro entre el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y el comandante del Comando Sur , el general Francis L. Donovan, con el objetivo de realizar coordinaciones orientadas a enfrentar al crimen organizado transnacional y al "narcoterrorismo", y "reforzar la seguridad hemisférica", según informó la Presidencia ecuatoriana.

El Ejecutivo ecuatoriano añadió que en el encuentro se abordaron iniciativas conjuntas para reforzar los controles, el intercambio de información y la coordinación operativa, tanto en aeropuertos como en terminales portuarias, a fin de identificar riesgos y prevenir actividades delictivas. El pasado septiembre, Marco Rubio, secretario de Estado, ya había abierto la puerta a estos ataques conjuntos.

Desde inicios de 2024, Noboa mantiene declarada una "guerra" a las bandas criminales causantes de la peor crisis de violencia de la historia del país, con una escalada en la tasa de homicidios que superó el año pasado los 50 asesinatos por cada 100.000 habitantes.

Como parte del "conflicto armado interno", el Gobierno ecuatoriano ha catalogado como "terroristas" a estas organizaciones criminales, designación que también ha compartido el Ejecutivo de Donald Trump para Los Choneros y Los Lobos, las dos principales organizaciones delictivas del país, vinculadas respectivamente con los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.

Durante el Gobierno de Noboa la relación con Estados Unidos ha sido cercana, enfocada principalmente en temas de seguridad, por lo que han firmado algunos acuerdos de cooperación. A ello se suma el interés que mostró el país norteamericano de instalar una base militar en territorio ecuatoriano para el control del Pacífico suramericano, lo que fue rechazado en un referéndum impulsado por Noboa en noviembre pasado.

Este martes, además, el ministro del Interior, John Reimberg, y la Embajada de Estados Unidos en Ecuador, informaron del arresto de 16 personas, entre ellas un exasambleísta, presuntamente vinculadas con la mafia albanesa y Los Lobos que aparentemente enviaban droga a Europa en contenedores.