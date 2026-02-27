Gaitana, la candidata indígena a las elecciones legislativas de Colombia que no existe: "Vota por la inteligencia artificial"

Aunque la candidatura original fue rechazada por el Consejo Nacional Electoral, ahora el proyecto cuenta con un candidato humano cuya labor depende de la voluntad digital de la comunidad.

Tiene la piel azul, voz robótica y viste con ropa con plumas. Es indígena, se llama Gaitana y no existe. Al menos no en el mundo físico. Gaitana es en realidad un bot creado con inteligencia artificial que se presenta como candidata en las elecciones legislativas que se celebrarán en Colombia el próximo 8 de marzo.

Se trata de un proyecto inédito con el que un grupo de jóvenes de una zona rural del norte del país tratan de llevar el modelo de "democracia digital participativa" al Senado y a la Cámara de Representantes del país. La candidatura, bautizada Gaitana en honor a una cacica indígena del siglo XVI que lideró una rebelión contra la conquista española, se presenta a las elecciones de las "circunscripciones indígenas". Es decir, a los escaños destinados en exclusiva para los pueblos originarios con el fin de garantizar la representación política de esa minoría.

Con un programa "ambientalista" y "animalista", Gaitana asegura en los vídeos que ya circulan por redes sociales que someterá todas sus decisiones a votaciones virtuales con la ciudadanía. Y ese, precisamente, es el objetivo del proyecto que tiene detrás a una persona con nombres y apellidos. Se trata de Carlos Redondo, un ingeniero mecatrónico que impulsó la iniciativa como una plataforma para que los jóvenes de su comunidad, la zenú, decidieran, mediante votaciones digitales, cómo querían destinar los presupuestos locales. De esta manera, la IA resumía propuestas, organizaba el consenso y facilitaba la toma de decisiones colectivas.

"Siempre se nos reconoce como seres místicos que viven en la selva en constante paz con la tierra. Esa mirada occidental nos hace daño. Dentro de las comunidades hay problemas y hay que resolverlos con herramientas contemporáneas, lo que hicimos fue digitalizar la manera en que tomamos decisiones", explicó Redondo en una entrevista con la agencia Efe.

Posteriormente, ese modelo, que comenzó con un equipo "20 locos" y que hoy involucra a unos 95 jóvenes especializados en tecnología, fue presentado al ámbito legislativo. El camino, sin embargo, no ha sido sencillo. Inicialmente la propuesta fue rechazada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia, por considerarla inconstitucional.

Finalmente, adoptaron un modelo híbrido que sí fue aprobado: un candidato humano formalmente inscrito (en este caso Carlos Redondo), cuyas decisiones en el Congreso estarían determinadas por las votaciones realizadas en la plataforma digital. "Si en el Congreso se va a votar una reforma, el operador sube el proyecto de ley a la plataforma, la IA lo resume en infografías y lo envía a la comunidad. Allí se construye el consenso y el legislador vota conforme a esa decisión", detalló el ingeniero a Efe, que asegura que la IA no busca reemplazar al ser humano, sino servir de herramienta.

Uno de los pilares del proyecto es el registro de decisiones en la red Ethereum, tecnología blockchain utilizada en las criptomonedas, lo que, según Redondo, permitiría verificar públicamente la trazabilidad de las votaciones. "Me preocuparía legislar sin empatía, pero también creo que hoy se legisla sin datos", señaló Redondo.



Asimismo, Gaitana IA funciona como fundación de formación tecnológica. Según sus promotores, más de 25 jóvenes indígenas han sido capacitados en inteligencia artificial y actualmente decenas participan en el desarrollo del proyecto.

Aunque en países como Japón, Nueva Zelanda o Dinamarca han surgido iniciativas políticas apoyadas en inteligencia artificial, ninguno de esos proyectos ha competido en elecciones bajo este esquema híbrido.

En Albania se propuso un proyecto aún más transgresor. El año pasado, el Gobierno del país anunció que la nueva ministra encargada de la contratación pública iba a ser Diella, un bot creado con IA. La idea inicial era acabar con la corrupción porque, explicó en su momento el primer ministro de Albania, Edi Rama, la tecnología es "inmune a los sobornos y a las amenazas". No obstante, la iniciativa ve con mucho más escepticismo desde que la Fiscalía Anticorrupción del país arrestó a figuras clave del Ejecutivo, entre ellas a la diseñadora de Diella.